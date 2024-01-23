Мечтаем больше — любовный гороскоп на 24 января

Читатели найдут в этом гороскопе рекомендации по управлению энергией дня и ключевые аспекты, которые стоит учесть в своих планах.
Овен
Сегодня Овнам нелегко обрести душевное равновесие. Поставив себе цель, они будут стремиться к ее немедленной реализации. Они постараются преодолеть все барьеры на пути к взаимопониманию с пассией, но своими действиями и настроем нередко будут нагнетать, а не убавлять напряженность.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит останавливаться перед помехами, которые возникают на пути их общения с любимым человеком, будь то сложности связи, приключения в дороге или вспышки раздражительности. Все трудности будут успешно преодолены, все недоразумения прояснятся или к вечеру окажутся сглажены.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что любые их действия способны принести двойственный или нежелательный результат, и личная жизнь не станет исключением. Под влиянием момента или собственных эмоций легко перейти черту и нарушить баланс. Стоит контролировать свои слова, поступки и сексуальные порывы.
Рак
Сегодня Раки вынуждены принять стиль общения, навязанный партнером, и это не всегда им по душе. Испытывая приятные эмоции при его виде, они, возможно, будут также страдать от его критики, шуток или провокационного поведения. Но им может многое компенсировать духовная или сексуальная совместимость.
Лев
Сегодня Львам не стоит проявлять инициативу в личных отношениях, так как они могут столкнуться с препятствием или с очень непрочным эффектом от своих действий. Эти сутки не располагают к бурной внешней активности и душевной открытости, могут усилить внутреннюю нервозность или стеснительность.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют быть более теплыми и эмоциональными. Не стоит бояться продемонстрировать свои истинные чувства, даже если это гнев. В то же время, важны чувство юмора и умение нейтрализовать негатив. Возможно, в личной жизни потребуется тот или иной нестандартный маневр.
Весы
Сегодня Весам лучше избегать ссор с близким человеком, но возможны моменты, когда разногласия имеет смысл обострить и довести до абсурда. Такой маневр больше подойдет парам с долгой историей, так как им пора каким-то образом закрывать прошлую страницу: либо начинать новую жизнь, либо расходиться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит расценивать помехи на своем пути как условия задачи и помнить, что все препятствия преодолимы. Важно не тратить свою энергию на негативные эмоции, иначе ее останется меньше для любимого человека. Если вас что-то смущает, выясняйте правду как можно оперативнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцам предстоит искать баланс между между необходимостью трезво контролировать свои порывы и потребностью выразить свои сокровенные чувства. Не самой легкой задачей в этот день будет идеальное самообладание, особенно в двойственной ситуации. Возможны проблемы с деликатностью.
Козерог
Сегодня для Козерогов обстоятельства могут стать тестом на дипломатичность, находчивость, уживчивость или чуткость. Им не стоит быть слишком самонадеянными, так как пройти проверку им будет нелегко — особенно, если сложится неловкая ситуация или партнер вдруг заденет их «за живое».
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с повышенной чувствительностью и впечатлительностью в мелочах. Не исключено, что их будут волновать совсем не те аспекты их личной жизни, которые действительно важны. Стоит помнить, что это день заботы или обмена услугами, именно так должна проявляться любовь.
Рыбы
Сегодня Рыбам личная жизнь может принести какое-то приключение или недоразумение, но все окажется для них не так уж страшно. К вечеру они либо успокоятся, получив надежное свидетельство привязанности любимого человека, либо найдут утешение в своей виртуальной реальности (мечтах, воспоминаниях).