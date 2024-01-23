Заводим разговоры по душам — гороскоп на 24 января

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны срочные хлопоты, отзвуки конфликтов. Проблем может добавить повышенная эмоциональность. Лучше не откладывать насущные дела и разбираться с любой ситуацией по горячим следам. По мере развития событий энергии будет становиться меньше. На первый план выйдет потребность в домашнем уюте, уединении или спокойном отдыхе. Луна, пребывающая в знаке Рака, оживит память и фантазию, напомнит о прошлом, усилит тягу к родным местам или близким людям. Вечернее общение с домочадцами будет приятнее, если вовремя выйти из режима суеты и споров.
Овен
Сегодня для Овнов утро начнется с продолжения вчерашних хлопот, служебных, личных или домашних. Оно может пройти на фоне незавершенного дела или спора. Отступать от цели и ждать более спокойного момента не стоит, но желательно соблюдать в любых действиях осторожность. Вечер может сопровождаться эмоциональным шлейфом недавней суеты, многим Овнам будет трудно «остыть» и расслабиться вплоть до ночи.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быть осторожнее в поездках и учесть возможные трудности в коммуникациях. Необязательные перемещения и контакты имеет смысл отложить: утром есть риск проблем на дорогах и помех в общении, а вечером велика вероятность спада активности, закрытия путей или исчезнования нужных людей. Везение в этот день гораздо вероятнее за счет интуции, озарения и счастливого случая.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют доводить свои текущие дела до конца и быть при этом как можно аккуратнее. Даже если ситуация требует ловкости и смелости, сейчас лучше не идти без веской причины на риск и не увлекаться опасными маневрами, включая финансовые: их итогом может стать ущерб или ссора вместо успеха и прибыли. Не стоит спешить с открытием проектов и позволять себе импульсивные траты.
Рак
Сегодня для Раков лучшая поддержка — их вера или природная интуиция. Именно она поможет им вовремя уходить от лишних споров, поддерживать баланс в сотрудничестве и оберегать свои интересы в ходе взаимодействия с людьми. Если обстоятельства оставят желать лучшего, например не удастся найти компромисс, — в конце дня многие Раки получат утешение от друзей или из проверенного духовного источника.
Лев
Сегодня Львам может быть трудно управлять событиями по собственному желанию. Многие из них останутся в зависимости от тех или иных обстоятельств. Также на них может сильно влиять окружающий их эмоциональный фон, например, психологическая атмосфера в их доме или на работе. В этот день не стоит затягивать с вынужденными хлопотами: лучше перенести их на первую половину суток, а вечером отдохнуть.
Дева
Сегодня Девам не стоит действовать в одиночку, во многих ситуациях может оказаться кстати поддержка друзей или родни. В затруднительные нестандартные моменты важно не зациклиться на одном решении задачи: для устранения преград наверняка есть и другие алгоритмы, а в случае тупика может помочь чувство юмора и короткая «перезагрузка». Вечер подходит для душевного общения с ностальгической ноткой.
Весы
Сегодня для Весов начало этого дня может оказаться хлопотным. В зависимости от ситуации, от них будет требоваться эмоциональная вовлеченность, деловая хватка или житейская сноровка. Их внимание может поглотить какой-то срочный энергозатратный маневр в бизнесе, в жилищных или семейных делах, сопряженный с долей риска. Напряженными и неоднозначными могут быть отношения с деловыми партнерами или супругом.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день дает неплохие возможности, в том числе за рубежом. Звезды советуют быстрее пользоваться шансами, не обращая внимание на неизбежные попутные недоразумения: не исключено, что условия игры вскоре усложнятся. Не стоит останавливаться, если свободен путь, начаты поиски и доступны нужные контакты, рядом есть люди, которые симпатизируют вам или с которыми пересекаются ваши интересы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит учитывать повышенную эмоциональность этих суток, которой будет трудно избежать. Всплеском явных или скрытых переживаний сегодня могут сопровождаться любые дела и контакты. Наиболее близко к сердцу будут приниматься обстоятельства, связанные с домом и семьей, наследством и недвижимостью, родиной и «корнями», налогами и долгами, а также с секретностью, доверием и безопасностью.
Козерог
Сегодня Козерогам желательно поддерживать в своих отношениях с людьми не только деловую или иную практическую заинтересованность, но и эмоциональную гармонию. Важны доверие, деликатность и уживчивость, особенно при взаимодействии с домочадцами, родственниками и земляками. В обидной, двойственной или нестандартной ситуации важно не «сорваться» и не дать импульсивности взять верх над дружелюбием.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше не планировать новые начинания или выступление в новой роли. Скорее всего, обстоятельства помешают стремительному движению вперед, вынудят заниматься срочными сиюминутными делами, закрытием страниц прошлого или повседневной жизненной рутиной, например, семейной. Пик хлопот или переживаний придется на утренние часы. Стоит быть внимательнее к состоянию своего здоровья.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на умеренно благоприятное для себя стечение событий и на гармоничный базовый эмоциональный фон. Насущными хлопотами, нестандартными задачами и энергозатратными делами звезды советуют озаботиться в первой половине дня, а остальное время посвятить более спокойным занятиям. Вечером сложится подходящая атмосфера для отдыха, любовных мечтаний, свободного творчества.