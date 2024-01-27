Думаем о деньгах — финансовый гороскоп на 28 января

Наш гороскоп поможет людям в планировании своего дня и преодолении возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овнам, ориентированным на карьерный рост, возможно, придется прилагать усилия по сдерживанию своих амбиций. Попытка громко заявить о себе может привести к эффекту, обратному тому, на который вы рассчитываете. Ваши инициативы могут не найти понимания и поддержки у вышестоящего начальства. Старайтесь воспитывать в себе качества дисциплинированного исполнителя.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют отказаться от любых видов тайной или неофициальной деятельности. Попытка в чем-то нарушить закон и увести часть доходов от налогообложения может привести вас к неприятностям с представителями фискальной власти. Возможны проверки, ревизии и контрольные закупки. При вождении транспорта могут быть нарушения правил дорожного движения с штрафными санкциями.
Близнецы
Сегодня для Близнецов этот день вряд ли можно назвать удачным в делах. Обстоятельства могут стремительно меняться и в отдельных случаях вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Неприятности подстерегают вас в сфере инвестиционной и финансовой деятельности. Поиски деловых людей, готовых заинтересоваться вашими проектами и вложить в них свои деньги, вряд ли увенчаются успехом.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Заключенные ранее договоренности могут быть нарушены. Также это неблагоприятное время для ведения переговоров и подписания важных документов. Надежды на поддержку со стороны начальства могут не оправдаться. В целом вам может быть непросто реализовать свои инициативы из-за неблагоприятных внешних обстоятельств.
Лев
Сегодня у Львов день может быть связан с напряженными отношениями с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам не принимать слишком близко к сердцу сложности рабочих моментов при выполнении текущих служебных обязанностей. Возможно нарушение рабочего ритма или технический сбой. Старайтесь не высказывать критических замечаний коллегам. В противном случае может начаться конфликт.
Дева
Сегодня Дев звезды предостерегают от втягивания в финансовые авантюры. Желание заработать большие и легкие деньги вряд ли будет оправдано. Более того, если вы вложите деньги в высокодоходные инвестиционные фонды или в покупку оптовых партий товара с целью перепродажи, то рискуете полностью потерять свои сбережения. Бизнесменам рекомендуется обойтись без использования кредитных ресурсов.
Весы
Сегодня у Весов, имеющим неурегулированные вопросы юридического характера, достаточно проблемный день. Судебные заседания или консультации с адвокатом могут привести к ухудшению ваших позиций. Также это неблагоприятное время для публичных заявлений — ваша деловая репутация может пострадать.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, вынужденных по роду своей деятельности совершать частые поездки и заниматься оформлением и визированием деловых бумаг, неблагоприятно может сложиться этот день. Может быть затруднена аналитическая работа с информацией и документами. Вы можете быть склонны чаще обычного совершать ошибки. Запланированные ранее деловые встречи могут сорваться.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют прилагать максимум усилий для сохранения тех финансовых ресурсов, которыми вы располагаете. Дело в том, что сегодня для вас может резко повышаться вероятность материальных потерь. Вы рискуете переплатить лишнего или купить товар невысокого качества. Также вам могут задержать оплату за уже выполненную работу.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется быть предельно аккуратными со своими инициативами. Если кто и способен навредить вам, то это вы сами. Ваше инициативное поведение сегодня может привести к тому, что дела пойдут гораздо хуже, чем, если бы вы совсем не вмешивались в них. Если есть возможность устроить себе сегодня выходной, то это может быть хорошим решением. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться очень интенсивный в информационном плане день. Возможно, к вам будет обращаться много людей, и вы также можете остро нуждаться в информации. Однако звезды предостерегают вас от излишней доверчивости и поспешности в принятии решений. Вы можете допустить ошибку или стать жертвой обмана.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может сложиться неблагоприятно. Чтобы минимизировать неприятности в делах, звезды советуют вам уклоняться от работы в составе группы. Коллективная работа способна стать катализатором напряженности и привести вас к убыткам. Гораздо успешнее может пойти индивидуальная работа. Отдавайте предпочтение тем видам работы, с которыми вы способны справиться самостоятельно.