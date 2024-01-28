Дел будет невпроворот — гороскоп на 29 января

28 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве предлагает сконцентрироваться на деловых вопросах и обратить особое внимание на мелочи, из которых складывается любой результат.

Фото: rambler