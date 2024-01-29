Отказываемся от критики — гороскоп на 30 января

29 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Весов, подчеркнет потребность в балансе интересов, который равно необходим в деловом партнерстве, в браке или в любви.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что прежде чем затеять спор, стоит поискать компромисс и попробовать путь уступок. В этот день может быть сложно согласовать расходы и сделать разумный выбор. Не всегда будут совпадать симпатии, вкусы и культурные коды. Может потребоваться обращение к юристу, дизайнеру, финансисту, косметологу. Не стоит спешить с заключением нового договора. Самым стабильным будет союз с единомышленником. В напряженной ситуации друг может стать «третейским судьей». Овен Сегодня Овнам требуется дипломатичность, чтобы эффективнее взаимодействовать с нужными людьми или спокойно улаживать юридические вопросы. Разные ситуации, включая спорные, возможны в общении с коллегами, начальством и партнерами, а также в браке. Если есть планы сохранить союз или продолжить деловое сотрудничество, имеет смысл быть чуть терпимее. Урегулировать разногласия может помочь друг. Телец Сегодня Тельцам звезды напоминают о необходимости ладить с окружением — прежде всего, с помощниками и младшим персоналом. Там, где раньше можно было позволить себе резкости, теперь предпочтительнее лояльность: хорошие отношения с людьми помогут достичь многих целей. Полезно заводить друзей в сервисах, учреждениях и среди подчиненных. Это не лучший момент для визита к парикмахеру или косметологу. Близнецы Сегодня для Близнецов обстоятельства начнут складываться гармоничнее к полудню, именно в это время им лучше браться за дела. Однако полной гармонии в эти сутки ждать не стоит. Моменты удачи будут соседствовать с минутами суеты и раздражения. Отдыху или приятному времяпрепровождению могут мешать срочные хлопоты. Возможны помехи в любовных планах, деловые осечки, эстетические и финансовые просчеты. Рак Сегодня Ракам стоит удвоить дипломатичность в общении с домочадцами, супругом, любимым человеком и деловыми партнерами. Даже в идеальной паре может требоваться согласование каких-то деталей. Союз, надежно скрепленный стремлением к общему счастливому будущему, может испытывать временные трудности в настоящем. Не время для вступления в новый альянс. В острой ситуации не будет лишней помощь юриста. Лев Сегодня у Львов обстановка вокруг приглашает к приятному общению без лишних проблем, но на деле она не всегда будет гладкой. Возможны несовпадения вкусов и отдельные размолвки, особенно в общении с попутчиками, соседями, коллегами и подчиненными. Стоит учитывать вероятность небольшого дискомфорта, вступая в разговор, отправляясь в поездку, собираясь в гости или затевая срочное совместное дело. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что им стоит быть внимательнее в процессе шопинга, а также в ходе сделок, платежей и ведения финансовых переговоров. В этот день возможны погрешности при выборе покупок, включая подарки любимым и презенты коллегам. Может быть трудно найти баланс в личном или партнерском бюджете, согласовать собственные представления о прекрасном с требованиями моды или этикета. Весы Сегодня Весам день не сулит полного комфорта. Возможно, ситуация не позволит им следовать собственным вкусам, вынудит урезать расходы на свои прихоти, пойти на уступки коллегам или близким. Звезды советуют искать опору в чем-то другом, например, в дружбе, в своем виртуальном творческом образе или в родительской роли. Не лучший день для покупок на личные нужды, для визита к парикмахеру или стилисту. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит учесть особенности этого дня, связанные с теми или иными условностями. Возможно, придется держаться делового договора, строже следовать в каких-то вопросах требованиям любовного или служебного этикета. Не исключено, что обстоятельства вынудят обратить внимание на юридические, эстетические или культурные тонкости. Вступая в общение, не помешает быть дипломатичнее в выражениях. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют найти время для своих увлечений, общения с друзьями и социальной жизни. Это хорошая возможность завести нового друга или возобновить какие-то неформальные контакты. Но при этом лучше не стремиться к конкретике, например, к прямой выгоде. Нежелательно обмениваться подарками, открывать совместный проект, делать взносы, занимать деньги и решать материальные вопросы. Козерог Сегодня Козерогам стоит сочетать целеустремленность с дипломатичностью, а также чувством меры и стиля. Для достижения цели важно ладить с людьми и знать основы этикета. Возможно, придется следовать дресс-коду, уступать партнеру или супругу, делать выбор или тратить время на светские беседы,. Нежелательны целевые покупки и вступления в союзы. Не рекомендуется визит к косметологу, парикмахеру. Водолей Сегодня Водолеям день позволяет провести время в приятном обществе и заявить о себе в новом качестве. Особый интерес могут вызвать контакты с людьми из-за рубежа, с юристами или посредниками. Стоит помнить, что общение в эти сутки имеет ряд «подводных камней», часто связанных с незавершенными делами прошлого. Лучше использовать момент лишь в целях саморекламы, не форсируя конкретные новые начинания. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не упускать из виду юридические нюансы, а также уделить внимание брачным, деловым, финансовым и дружеским отношениям: не исключено, что новые обстоятельства изменили приоритеты. Возможно, пора пересмотреть детали договора, сменить партнера, посредника, систему безопасности или страховую организацию, иначе отнестись к перспективе своего членства в той или иной группе.