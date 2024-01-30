Держим претензии при себе — любовный гороскоп на 31 января

Гороскоп поможет читателям лучше понять энергетические тенденции дня и принять более осознанные решения в своей жизни.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что их любовные отношения не слишком устойчивы и находятся в фазе динамического баланса. Гармоничные периоды могут сменяться вспышками ссор и наоборот. Дополнительно усложнить задачу поддержания равновесия может ситуация делового соперничества. Важно иметь общие цели.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит опасаться роковых негативных перемен в своих романтических отношениях. Обстановка может склонить к спорам или создать почву для недоразумений, но дело вряд ли закончится необратимым разрывом. Гармония, царящая в паре, пока способна взять верх над любыми разногласиями.
Близнецы
Сегодня у Близнецов любовная жизнь не будет скучной. Возможны вспышки страстей, забавные и досадные недоразумения. Может появиться склонность играть с огнем и заострять проблемы. Легко оказаться на грани разрыва. Для сохранения отношений на будущее нужна не только страсть, но и дружба, общий идеал.
Рак
Сегодня Ракам не стоит взваливать на себя всю ответственность за гармонию в любовной паре. Их задача — оставаться «на своей территории» и не отзеркаливать поведение партнера, если оно становится разрушительным. Многим Ракам будут не по плечу двойные игры, ситуации острого спора и соперничества.
Лев
Сегодня со Львами обстоятельства могут играть, создавая им те или иные барьеры на пути к исполнению желаний. Если при прохождении предложенного квеста они сумеют сохранить душевное равновесие и вовремя вспомнят про спасительное чувство юмора, все разрешится для них благополучно.
Дева
Сегодня Девам не обойтись без приключений и легких стрессов. В ходе общения с пассией или подготовки к свиданию они могут сталкиваться и с забавными, и с нервирующими ситуациями. Не исключено, что шаблонные сценарии окажутся бесполезными и придется включать нестандартное мышление.
Весы
Сегодня у Весов день подчеркнет сложные моменты в любовных историях. Некоторые споры могут вызвать кризис и подвести к грани разрыва. Наиболее безопасный формат общения — свободный (романтика, дружба). Добавить напряженности может тесный контакт, общий быт или бизнес, конкуренция в каком-то вопросе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам судьба создает дополнительные трудности, но не способна остановить их в движении к любимому человеку. Многие Скорпионы предпочтут не обращать внимание на предупредительные сигналы, из-за чего будут допускать ошибки. Не самый удачный момент для знакомств и активной переписки.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не помешает иметь в запасе альтернативу основному плану, или, на крайний случай, запастись чувством юмора, парадоксальным мышлением и находчивостью. Тогда их не смутят внезапные ситуации-перевертыши, досадные или забавные.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что они в уязвимом положении и в любой момент рискуют совершить в личных отношениях просчет. Даже если вы хозяин ситуации и ювелирно владеете искусством тонких маневров, в этот день лучше воздержаться от соблазна продемонстрировать свою ловкость или остроумие.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит всецело полагаться в личных отношениях на удачу и на свое магическое обаяние. В обстоятельствах этого дня имеются «подводные рифы», мешающие полной уверенности и предсказуемости. Лучше отказаться от серьезных прямых заявлений и общаться в неоднозначном юмористическом тоне.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что этот день может оказаться не самым комфортным для развития их личных отношений. Он способен создать или подчеркнуть двойственные ситуации, посеять сомнения насчет будущего или прошлого. Нежелательно выбирать его для первого свидания, важного разговора, ответственного шага.