Держимся от негатива подальше — гороскоп на 1 февраля

31 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

21 лунные сутки. Сегодня квадрат Луны в Весах к Меркурию мешает стопроцентному согласию и в деловой, и в личной сфере, но приглашает к диалогу и оставляет шанс на достижение договоренности.

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Гороскоп на сегодня говорит, что она возможна даже в том случае, если день начался с острых противоречий и обмена претензиями. Важно помнить, что это день конструктивного целевого общения, он не подходит для долгих задушевных бесед и легкой болтовни. Также он не сулит идеальных решений. Возможно, придется искать компромисс ради выполнения партнерских обязательств или сохранения справедливости. Независимо от результата, вечером активность лучше свернуть. Овен Сегодня Овнам , заинтересованным в ровных отношениях со своими коллегами, подчиненными и начальством, а также в супружеском согласии, стоит сохранять бдительность. В течение дня сохранится потенциально неблагоприятная психологическая атмосфера для диалога и сотрудничества. Важно беречь хрупкое равновесие в случае спора, стараться избегать включения в новую дискуссию, партнерство или соперничество. Телец Сегодня Тельцам звезды не рекомендуют браться за новые задачи, если к этому не вынуждают веские причины. Основные усилия стоит направить на прояснение деталей, важных в данный момент для вашего здоровья или карьеры. Особый интерес могут представить эстетические мелочи, вопросы коммуникаций и обмена услугами, зарубежные связи, нюансы права и этикета. Даже мелкие дела лучше не откладывать на вечер. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на умеренное везение, которое не всегда будет выглядеть как удача. Мелкие неприятности этого дня способны подпортить планы и настроение, но одновременно уберечь от чего-то худшего, например, от значительного материального ущерба, роковой профессиональной ошибки или болезненного тотального разочарования в идеалах. Возможен неприятный разговор или известие. Рак Сегодня у Раков не в интересах проявлять инициативу и в личных, и деловых отношениях. Это не лучший момент для попытки перехватить лидерство в диалоге, отстоять свое мнение или заявить о своих правах. Не стоит пытаться продолжать неприятную дискуссию. Нежелательно выбирать этот день для начала тяжбы, серии совещаний, согласований или консультаций, для визита в инстанцию или обращения к руководству. Лев Сегодня Львам звезды советуют не уклоняться от общения, но следовать принципу «краткость — сестра таланта». Имеет смысл отложить короткие командировки, воздержаться от обращений за услугами, не затягивать служебную переписку. Стоит удвоить корректность в персональном общении с близким или значимым для себя человеком, иначе к ночи в отношениях наметится неприятный поворот, вредный для будущего. Дева Сегодня Девам для достижения своих целей придется предолеть препятствие. Многие Девы столкнутся со сбоями связи, затруднениями при попытке найти источник финансирования или понимание с нужными людьми. Возможны заминки и нешаблонные ситуации при работе с документами, чертежами, художественными и техническими текстами. В этот день лучше воздержаться от покупок, сделок и партнерских взаиморасчетов. Весы Сегодня для Весов это не самый комфортный день. Он может начаться с аврала, спора, домашней или рабочей суеты. Не уходя от решения насущных задач и выполнения своего долга, важно не горячиться сверх меры. Не лучшую роль может сыграть привычка драматизировать ситуацию, по инерции чего-то бояться или с кем-то спорить. Поддавшись ей, легко добавить себе проблем в виде ссор, неудач, травм и недомоганий. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит ждать от событий многого. И они сами, и нужные им люди могут ошибаться, нарушать договоренности и раздражаться по пустякам. Помехи и тупиковые ситуации вероятны даже в очень простых делах. Возможны неприятные известия, проблемы в общении или в поездках. Важно не «накручивать» себя, иначе к ночи может сложиться почва для личной неприязни, ссоры с другом или домочадцем. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют смириться с некоторыми роковыми деталями ситуации, над которыми они не властны, например, с невозможностью получить желаемую материальную помощь от друзей или партнеров. Стоит повременить с инвестициями в новые проекты, так как сейчас легко допустить просчет. А вот старые долги, если есть возможность, лучше погасить, чтобы в будущем они не омрачали дружбу. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют снизить лишнюю суету до минимума, быть как можно корректнее в общении и аккуратнее в действиях, спокойнее реагировать на новости. Если не избежать спора и конкуренции, важно быть дипломатичнее и дружелюбнее, не поддаваться привычным негативным эмоциям. Не стоит преувеличивать степень фатальности ситуации: многое изменилось, тотальный кризис и тупик маловероятны. Водолей Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на быстрый прогресс. Причиной многих осечек будет прошлое, например, устаревший договор, метод действий или способ связи. Устраняя помехи, важно действовать в правовом поле и не создавать себе тайных недоброжелателей. Новые проекты, особенно зарубежные, требуют доработки. Стоит отложить открытие партнерского бизнеса за границей, отправку в далекий путь. Рыбы Сегодня Рыбам важно не поддаваться преувеличенным страхам и нервозности. Звезды советуют относиться к любым возникающим осложнениям, как к рабочим вопросам: это гораздо более продуктивная позиция, чем уныние или паника. Не стоит уклоняться от срочного разговора на неприятную тему, медлить с поиском необходимой информации, откладывать редактуру текста или согласование критически важного документа.