Пользуемся проверенными методами — гороскоп на 2 февраля

21-22 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Солнца и Луны может провоцировать перепады эмоций.

А также сюрпризы, завышенные надежды, финансовые и другие перекосы, но все же есть возможность контролировать чувства, успешно управлять процессами и грамотно распоряжаться ресурсами. Гороскоп на сегодня говорит, что секрет прост: не отказываться от старых опор, подсказанных профессиональным и житейским опытом. Почти везде помогут классические правила с элементами скрытности, сдержанности и подстраховки. Для эксперимента лучше выделить отдельную область с достаточным резервом на случай неудачи. Хорошо заниматься налоговыми вопросами и системами защиты.

Овен

Сегодня Овнам лучше не уходить от трудных задач — наоборот, пора вплотную, но без лишней суеты ими заняться. Предпочтение желательно отдать работам и проектам, идущим к концу. Не стоит медлить, если нужно закрыть долг, навести порядок в налоговых делах или проверить системы безопасности. Важно не портить при этом отношения с возможным будущим другом, особенно ресурсным (спонсором, инвестором).

Телец

Сегодня Тельцам необходимо правильно выстраивать отношения со значимыми людьми, от которых зависит их новая цель, карьера или репутация. Это может быть новый начальник, а также старый друг или партнер, выступивший в новом качестве. Для родителей-Тельцов могут быть важнее отношения с выросшим ребенком. Не всегда стоит подавлять своим авторитетом, навязывать свои идеалы и свое понимание дружбы.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно быть свободными и следовать новым идеалам. Многие из них вынуждены пока оставаться в прошлой системе правил, даже если это вызывает у них не самые приятные эмоции. Им придется доводить до конца какие-то работы, соблюдать прежний режим лечения или старые алгоритмы безопасности. Для некоторых Близнецов такой консерватизм будет способом сохранить работу или должность.

Рак

Сегодня Раки преуспеют в своих делах гораздо больше, если не станут любой ценой стремиться к новизне, оригинальности и прогрессу. Лучшим проводником для них станет собственное чутье, а лучшей опорой — знакомый свод правил. Им не стоит отказываться от своих старых привычек и ценностей ни в деловой, ни в личной жизни. Придерживаясь их, они легко найдут ключ к любой ситуации и любому собеседнику.

Лев

Сегодня Львам стоит помнить, что сильная чувствительность этого дня способна принять негативные формы, например, бурного аппетита, чрезмерной сентиментальности, опасного соперничества или завышенных ожиданий. Звезды советуют направить излишки эмоциональной энергии в полезную работу, поле для нее наверняка найдется. Хороший вариант — заняться расхламлением дома, проверкой защит или инспекцией запасов.

Дева

Сегодня Девам окружающая обстановка может казаться не слишком многообещающей, иногда напоминающей систему загадок, паутину из ловушек или «сонное царство», но на деле она для них вполне продуктивна и им не стоит бездействовать. Неплохой результат сулят и заранее спланированные шаги, и импровизации в рамках старых правил. Исключение, новые роли и направления, здесь возможна неудача или сюрприз.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют поддерживать порядок в своих финансовых и хозяйственных делах. Надежной основой для этого будут старые правила и рамки. При неудачном эксперименте не стоит расстраиваться: отрицательный результат — тоже результат, порой даже более ценный. Но не стоит ставить на кон слишком много, например, делать дорогие покупки в кредит или уповать на безграничную щедрость друзей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам обстоятельства позволяют действовать по своим старым проверенным шаблонам и продвигать свои интересы в знакомых кругах. Звезды советуют не медлить, если нужно отправить важное письмо, подтвердить взаимные симпатии или деловые намерения. Осторожность желательна там, где нужно играть новую роль или общаться с новым человеком: возможны сюрпризы и естественные «ошибки новичка».

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что в любой ситуации безопаснее занять скрытную или сдержанную позицию. Не стоит без необходимости обнародовать детали своего текущего материального положения, нюансы своей жилищной или семейной ситуации, тонкости своего самочувствия, а также подробности прошлого, особенно негативные и интимные. Даже если рядом друг, не стоит спешить с ним откровенничать.

Козерог

Сегодня у Козерогов в руках нити управления и это создает у них иллюзию контроля. Звезды советуют им пользоваться удачными моментами, пока есть доступ к старым контактам или ресурсам. Но им также важно не пропускать сюрпризы и не считать их случайностью: это может быть прообраз будущих выгод или будущих проблем. Возможно, чем-то удивит друг или человек, с которым связывают финансовые отношения.

Водолей

Сегодня Водолеев звезды призывают стать как можно осмотрительнее: в новых условиях возрастают не только возможности, растет и цена ошибки. Не помешает осторожность в любых делах, но особенно — в профессиональной сфере: неверный ход может однажды стоить карьеры, хорошего жилья или благорасположения начальства. В любой ситуации лучше пока опираться на подстраховку в виде прошлых связей или навыков.

Рыбы