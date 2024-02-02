Будем предсказывать будущее — гороскоп на 3 февраля

2 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе предлагает пережить новые грани сильных чувств, может погрузить в эротические мечты, обострить дар предвидения или подарить мистический опыт.

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Гороскоп на сегодня говорит, что также она позволит перенаправить энергию эмоций в полезные действия, поможет вести дела, закрывать долги, разбираться в налоговых вопросах, вовремя улавливать сигналы угроз. Новости этого дня часто будут лишь подтверждением чутья. Не стоит откладывать нужные по ситуации контакты, дополнительные исследования и работу с отчетностью, а также хлопоты, связанные с утилизацией, архивацией, уборкой, ревизией запасов и проверкой защит. Овен Сегодня Овнам стоит быть последовательнее и довести начатое до конца. Желательно включить в повестку дня не только оставшиеся насущные дела, но и необходимые по ситуации контакты и ведение сопутствующей отчетности: незавершенные работы и незакрытые долги могут всплыть впоследствии, навредив новым планам или профессиональной репутации. Не стоит забывать о требованиях безопасности и секретности. Телец Сегодня Тельцам стоит сделать акцент на общении с прежним окружением. Звезды советуют не отказываться от встреч, поездок и переговоров, позволяющих внести уточнения и дополнения, подтвердить факт сотрудничества, уважения или симпатии, расставить акценты или подвести черту, поддержать полезные связи за рубежом. С контактами нового типа, знакомствами и установочными совещаниями лучше повременить. Близнецы Сегодня Близнецам лучше оставаться в прежней системе: на обжитом месте, среди проверенных друзей и коллег, в знакомой парадигме мышления, общения или лечения. Этот день дает возможность еще раз вникнуть в наиболее критичные детали, перепроверить данные и расчеты, убедиться в отсутствии фатальных ошибок при закрытии долгов и сдаче работ. Подходящий момент для уборки и архивации старых документов. Рак Сегодня для Раков обстоятельства остаются благоприятными, но некоторые бонусы момента уже сходят на нет. Звезды советуют не терять время и пользоваться уходящими возможностями, особенно, связанными с общением: не исключено, что собеседники теряют интерес к диалогу или остается мало времени на обсуждение важных дополнительных нюансов. Не стоит упускать и поводы для активного сотрудничества. Лев Сегодня Львам звезды советуют не откладывать совещания с домочадцами и другими людьми, посвященными в детали их прошлого или в тонкости их частной жизни: доверенными лицами, надежными коллегами, домашним персоналом. Вместо вопросов глобального характера лучше обсуждать щекотливые нюансы, которые не стоит выносить на всеобщее обозрение. Также этот день подходит для уборки и мелких черновых работ. Дева Сегодня Девам стоит извлечь из ситуаций этого дня максимум пользы. Звезды советуют выжать все возможное из доступных контактов, маршрутов и линий связи: не исключено, что вскоре придется перевести внимание на новые темы, начать общаться и мыслить немного иначе. Лучше не откладывать короткую целевую поездку. Желательно не ограничиваться рациональным мышлением, включить фантазию и прислушаться к интуиции. Весы Сегодня Весам звезды советуют сохранять в своих текущих делах разумную долю серьезности и осмотрительности. День может требовать настойчивости, исследовательского духа, готовности пожертвовать психологическим комфортом ради предупреждения возможных проблем. Новые темы лучше отложить и досконально разобраться в нюансах прошлого, особенно связанных с интимной жизнью, финансами, имуществом и жильем. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит ценить оставшиеся возможности общения и работы с информацией. Не стоит откладывать уточняющие совещания, поездки по знакомым маршрутам, завершение цикла учебы, интенсивной переписки или активных исследований. Также лучше не медлить с высказыванием своего мнения и суммированием данных, полученных за последние недели. Новости дня во многом совпадут с собственными выводами. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им лучше не торопиться с новыми контактами, обсуждением новых тем и поездками по новым маршрутам, а также с использованием свежих версий программ, игр и средств связи на постоянной основе. Могут представить интерес финансовые и налоговые новости, сообщения от служб поддержки и безопасности. Не стоит вести переписку по открытым каналам, особенно деловую. Козерог Сегодня Козерогам лучше поставить на первое место важные для себя контакты, размышления и интеллектуальные занятия, так как время для них истекает. Не стоит откладывать поиск дополнительной информации для исследования или обучения, работу над текстом, последний штрих в цепочке личных или деловых переговоров. Новости этого дня не сулят ничего нового, зато могут лишний раз подтвердить ваши мысли. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не спешить с публичным изложением своих новых мыслей, важной заявкой или публикацией статьи. Не помешает дополнительное время для обдумывания, подстраховки и мысленной репетиции. В этот день ваши слова могут не прозвучать должным образом. Может быть выбрано не то время и место, устаревшее средство связи. Не исключены ошибки в текстах или пробелы в аргументации. Рыбы Сегодня у Рыб проводники в мире внешних событий — вера и чутье. Рациональное мышление и сухие факты для них всего лишь полезные дополнения, подтверждающие их догадки. Многие Рыбы в этот день наделены талантом читать знаки судьбы, могут видеть вещие сны. Им стоит прислушаться к своей интуиции, если она советует им срочно связаться со старым другом или обратиться к знакомому источнику новостей.