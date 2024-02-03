Конкуренты разозлятся — финансовый гороскоп на 4 февраля

Наш гороскоп поможет каждому знаку подготовиться ко дню и принять обдуманные решения.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется строго выполнять служебные инструкции и не допускать нарушений в дисциплине труда. Опоздание на работу или длительное отсутствие на рабочем месте может привести к выговору или штрафным санкциям. Не следует относиться излишне эмоционально к своим и чужим ошибкам. Воздержитесь от высказывания критики в адрес коллег, чтобы не поднимать волну ответной критики.
Телец
Сегодня Тельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют не торопиться с принятием решений относительно финансовых инвестиций. Не рекомендуется обменивать валюту и открывать счета в банке. Страховые фирмы могут понести ущерб, за счет необходимости делать большие выплаты по страховым случаям. Владельцы модных бутиков, ювелирных салонов могут понести материальный ущерб.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, придется столкнуться с трудностями при ведении ремонтных и строительных работ. В ходе выполнения тех или иных работ, может быть случайно нанесен ущерб помещениям. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки. Разговор с арендодателем лучше перенести на другой день.
Рак
Сегодня для Раков, чья работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами, этот день может сложиться неблагоприятно. Вы можете быть вынуждены в течение этого дня преодолевать множество мелких препятствий, теряя на это свои силы, нервы и время. Взаимопонимания с коллегами достигнуть будет трудно. В целом день очень нервный и напряженный в информационном смысле.
Лев
Сегодня у Львов наиболее остро может стоять тема финансовых ресурсов, точнее, их нехватки. Это лучше всего могут ощутить бизнесмены, которым, для поддержания дел на должном уровне, требуется иметь в своем распоряжении некоторую сумму оборотных средств. Звезды советуют подходить более практично к принятию решений о расходовании средств.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться весьма непростой день. С одной стороны, у вас может усилиться чувство ответственности за происходящее, и может возникнуть желание поступать по своему усмотрению. С другой стороны, ваши инициативы могут столкнуться с сопротивлением и отсутствием должной поддержки. Это особенно актуально для семейного бизнеса и строительных работ.
Весы
Сегодня для Весов основными проблемными темами могут стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Вам могут поступить сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными — вероятна прямая дезинформация. В поле зрения могут появляться люди с не вполне честными намерениями. Осложняются дела в торговле. Поэтому не следует торопиться с принятием важных решений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, вероятно, будет сложнее добиться исполнения планов. Несмотря на большие усилия, вас могут преследовать неудачи. Особенно это касается тех, кто работает в составе творческой группы или выполняет общественную работу в рамках общественной организации, акционерного общества, кооператива. Неожиданные перемены могут заставить вас оперативно корректировать свои планы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды настоятельно советуют придержать свои амбиции и никому ничего не доказывать. Если вы работаете в подчинении, то постарайтесь не оспаривать и не критиковать приказы и распоряжения начальства. Сдерживайте свои перепады настроения — ваша нервная система сейчас может быть неустойчивой.
Козерог
Сегодня для Козерогов самое главное — соблюсти в точности правила и букву закона. Дело в том, что вами могут заинтересоваться представители юридических и фискальных властей — делая проверки и контрольные закупки, вас могут пытаться поймать на нарушениях. Любое нарушение может быть выявлено и может повлечь за собой штрафные санкции. Не забывайте своевременно оплачивать счета.
Водолей
Сегодня Водолеям этот день может запомниться внезапным изменением обстоятельств, из-за чего ваша работа может пойти не по плану. Настройтесь на то, что сейчас чаще, чем когда-либо, могут возникать непредвиденные осложнения в делах. Следует обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности и не забывать о принципах финансовой безопасности. Не делайте того, что может повысить риск ущерба.
Рыбы
Сегодня Рыбам, занимающим руководящие должности, может оказаться нелегко преодолевать сопротивление внешних обстоятельств, которые, по большей части, будут неблагоприятными для деловой активности. Возможно, вам придется столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Деловые партнеры могут допустить нарушение договоренностей.