Придут идеи на миллион — гороскоп на 5 февраля

24-25 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует нам больше думать – в мозгу могут родиться идеи на миллион, которые можно воплощать в жизнь уже сейчас.

Да, с ними лучше не тормозить. Гороскоп на сегодня говорит, что будет много неприятных моментов, но звезды подсказывают нам видеть в них что-то хорошее и даже выгодное – это все будет. Главное – поменять угол зрения. Важные и серьезные дела стоит отложить на другой день, ведь сейчас у нас не будет ни желания, ни времени, ни усидчивости довести их до логического конца. С рутиной тоже стоит быть осторожнее – она может подпортить нам хорошее настроение. Читайте личный гороскоп и прислушивайтесь к новостям – будет много интересного.

Овен

Сегодня Овнам неплохо было бы сохранять бодрость духа и хорошее настроение – это обязательно отразится на общении и карьере. Остроумие в этот день окупится – вы укрепите свой авторитет, произвести на незнакомцев отличное впечатление. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует устроить шопинг – вы сможете купить что-то ценное по хорошей скидке или найдете то, что так долго желали.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит серьезное дело – поймать удачу. В этом помогут быстрая реакция и внутренние ощущения. Прорабатывайте свои слабые места, искореняйте вредные привычки – сейчас это будет легко и просто. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не поддаваться импульсам купить что-то лишнее или съесть дополнительную порцию ужина – и то, и другое навредит вам.

Близнецы

Сегодня Близнецам полезно думать о будущем – только делайте это не в одиночку, подключайте домашних и друзей. Инициативы стоит отложить на другой день – сейчас у вас не получится начать что-то серьезное. А вот мелкие и знакомые дела будут идти хорошо. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не скрывать ото всех свои идеи и наработки – вам помогут превратить планы в реальность.

Рак

Сегодня Ракам стоит быть ближе к авторитетным личностям – они могут поддержать в трудную минуту. Особое внимание – на деньги: сейчас можно понять, как заработать в несколько раз больше. Можно хвастаться своими заслугами – посыплются интересные предложения. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует сохранять хладнокровие, чтобы неожиданные новости не выбили почву из-под ног.

Лев

Сегодня у Львов отличное утро – судьба будет одаривать возможностями. Но с каждым часом позитивные тенденции будут убывать, поэтому постарайтесь хвататься за шансы быстрее, не откладывая на потом. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует больше говорить на финансовые темы – вы поймете, как заработать в несколько раз больше. Не бойтесь сложных задач – звезды помогут.

Дева

Сегодня Девам стоит присматриваться к знакам и прислушиваться к разговорам – подтекст будет абсолютно во всем. Главное – поднимать себе настроение всеми возможными способами, это поможет отличить правду от лжи, а хороших людей – от плохих. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует наслаждаться каждой секундой этого дня – несмотря ни на что, он будет приятным и ярким.

Весы

Сегодня Весов будут разрывать на части рабочие и домашние дела – и те, и другие не могут ждать. Придется лавировать между ними, но в конечном итоге все у вас получится. Так что настраивайтесь позитивно и верьте в себя. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует обращаться за поддержкой к друзьям – вам нужно почувствовать их тепло и любовь, чтобы двигаться дальше.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит слушать свою интуицию – не сомневайтесь, она поможет почти во всем. Будет много споров, но в этот день, на удивление, в них действительно будет рождаться истина. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует обращаться за поддержкой к друзьям – сейчас вам просто необходимо почувствовать их заботу и любовь, это поможет двигаться дальше.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужно высказать все близким и любимым – они поймут. Легко и просто будет добиться компромиссов, так что не бойтесь поговорить начистоту. Будет много стресса, и бороться с ним нужно правильно – в спортзале, например. Но никак не через агрессию. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует не отвлекаться от работы, концентрироваться на важных делах.

Козерог

Сегодня Козерогам нужно быть дипломатами – очень важно говорить правильные слова, вплетать нужный подтекст. Только так вы сохраните связи. Стоит брать тайм-ауты в сложных разговорах, которые зашли в тупик. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует заниматься приятными делами вечером – это расслабит. Но не стоит брать работу на дом, иначе стресс только увеличится.

Водолей

Сегодня Водолеям придется защищаться от колкостей и критики – все так и норовят сделать вам побольнее. В такой сложный день стоит быть в хорошем расположении духа, чтобы не скатиться в депрессию. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует опираться на свой опыт и внутренний голос в самые сложные моменты – вы обязательно справитесь с ними, стоит только верить в себя.

Рыбы