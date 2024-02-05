Не сгущаем краски — любовный гороскоп на 6 февраля

Наш гороскоп описывает основные тенденции и события, которые могут ожидать каждого представителя знака в этот день.
Овен
Сегодня Овны охотно делают выбор в пользу личной жизни, если контакты с противоположным полом означают для них легкость бытия, отсутствие правил и свободу от любых обязательств. Вплоть до раннего вечера у них может сохраняться беззаботный романтичный настрой, удачно совпадающий с паузой в работе.
Телец
Сегодня Тельцам придется подождать, если они хотят в своей личной жизни определенности. В первой половине дня обстановка может оставаться романтичной, но неясной, у многих Тельцов сохранятся поводы для фантазий или сомнений. Вечер добавит гармонии, может наметиться приятный повод для встречи.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут оставаться в любви романтиками, настроенными на открытие новых горизонтов. Духовная общность с любимым человеком нередко будет для них важнее прочих точек пересечения. Вечером на первый план может выйти сексуальная гармония или сходство практических интересов.
Рак
Сегодня Раки зависимы от внешних обстоятельств и навеянных ими эмоций. Не стоит серьезно относиться в этот период к случайным чувствам, особенно, если вы внушаемы и склонны к фантазиям. Для укрепления отношений больше подходит вечер, но инициативу лучше отдать партнеру.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют планировать романтическое свидание на вечер. Общение с любимым человеком в конце дня может стать вынужденным, если вы вместе работаете или нуждаетесь в услугах друг от друга, но вряд ли это будет та идеальная атмосфера душевной близости, к которой вы стремитесь.
Дева
Сегодня Девы способны упорно жить в своих любовных мечтах и предаваться романтическим иллюзиям. Не лучшие минуты могут пережить Девы, пребывающие в разлуке с партнером или в размолвке с ним. Подходящие условия для планомерного улучшения ситуации начнут складываться ближе к вечеру.
Весы
Сегодня для Весов, настроенных на новые отношения — пусть даже они еще только в проекте, служат поводом для заманчивых мечтаний или построения планов, первая половина дня создает подходящую обстановку. Вечер напомнит представителям этого знака о том, что они имеют в своей личной жизни «здесь и сейчас».
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день может начаться с фантазий, сомнений или ложных надежд. В первой половине дня для них велика вероятность случайных симпатий, не имеющих ничего общего с их истинными любовными идеалами. Чтобы минимизировать ошибки и заблуждения, лучше отложить свидание на вечер.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов первая половина дня может оказаться периодом мечтаний или воспоминаний — другими словами, жизни в вымышленном мире. Это подходящее время для свидания, если вас устроит романтическая неопределенность. Вечером настрой станет прагматичнее, встрече с любимым человеком могут помешать дела.
Козерог
Сегодня Козероги могут сколько угодно предаваться любовным мечтам, но им лучше не делать решительных шагов, не строить планов и не стремиться к окончательным выводам, а также не искать тесного контакта с объектом своих чувств. Все перечисленное лучше отложить на вечер или до завтра.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что наиболее легкий и романтичный настрой ждет их в первой половине дня. Для беззаботного приятного общения с объектом симпатий это вполне подходящее время. Свидание, назначенное на вечер, может принести совсем другие эмоции и заблокировать часть теплых порывов.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть трудно избавиться от иллюзий и объективно взглянуть на реальное положение дел в своей личной жизни. Многие Рыбы будут сгущать краски — особенно, если в настоящий момент отношения не ладятся или продолжается фаза одиночества. Истинная картина событий станет яснее вечером.