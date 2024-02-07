Будем сворачивать горы — гороскоп на 8 февраля

7 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Гороскоп на сегодня говорит, что звезды вдохнут в нас столько энергии, что можно горы свернуть.

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Гороскоп на сегодня говорит, что только браться за важные и сложные дела лучше в первой половине дня, так как к вечеру энергия будет стремиться к нулю. Во второй половинке дня стоит держать руку на пульсе новостей – придет крутая информация, которая зарядит нас отличным настроением и надеждой на светлое будущее. Не боимся высказать свое мнение – к нам точно прислушаются. Но в то же время не стоит давить на коллег и близких. Лучше выслушать их и уважительно отнестись к их мыслям. Перед сном полезно почитать интересную книгу – вам наскучила реальность, так что погружайтесь в выдуманное. Читайте личный гороскоп и будьте осторожнее с техникой. Овен Сегодня Овнам стоит думать не о пройденном пути, а о результате – важно завершать все дела, не оставлять что-то на полпути. Так что это не то время, когда можно браться за что-то новенькое, ведь есть риск психануть и «забить» на это дело. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что новости вечером разожгут внутри нас огонь дистигаторства и вдохновят на нечто большее. Телец Сегодня Тельцам придется завершать старые задачи – их накопилось столько, что страшно браться. Помните, что глаза боятся, а руки делают, и у вас все получится. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует вечером устраивать сложные деловые разговоры, высказывать свое мнение – звезды обязательно помогут выходить из каждой беседы победителем. Близнецы Сегодня Близнецам стоит быть осторожнее с задачами, над которыми они трудились так долго – в конце пути могут быть ловушки. Контролируйте все, чтобы не потерять еще незаработанные деньги. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует прислушиваться к новостям – они могут как подпортить, так и укрепить планы. Главное – понимать, что для вас важно. Рак Сегодня Ракам стоит быть осторожнее, работая в команде. Сейчас очень легко разругаться, надавив на кого-то своим личным мнением. Помните, что у каждого свой взгляд на мир, и его нужно уважать. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует держать руку на пульсе новостей – могут прийти ответы на те вопросы, что мучили вас так долго. Так что прислушивайтесь ко всему. Лев Сегодня Львам стоит больше думать о доме. Если есть возможность навести порядок утром – воспользуйтесь им. Тогда ваше жилье станет уютнее, вы сможете настроиться на результативный и непростой день. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует общаться с друзьями – даже несколько слов от них могут перезагрузить вашу жизнь, вдохновить на нечто большее. Дева Сегодня Девам важны деловые переговоры – они смогут найти компромисс и выйти из беседы победителем. А это точно повлияет на вашу карьеру. Конечно, в лучшую сторону. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует придерживаться инструкций – так день пройдет без особых проблем, а отношения точно не пострадают. Так что меньше экспериментируйте, играйте по правилам. Весы Сегодня Весам стоит быть аккуратнее с домашними делами – очень легко получить травму. А если есть возможность вызвать специалиста, то точно воспользуйтесь ей – не стоит пытаться чинить что-то самостоятельно. Гороскоп на сегодня для знака Весы советует слушать новости – некоторые из них так вдохновят вас, что вы сможете горы свернуть. Не сидите на месте. Скорпион Сегодня у Скорпионов дикий день – будет много хлопот и забот по дому, да и на работе загрузят по самое не хочу. Так что настройтесь успевать везде. А еще придут крутые новости – они точно вдохновят вас на большее. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует наконец пообщаться с близкими на значимые темы – хватит держать все это в себе, может отразиться на здоровье. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит завести будильник на пораньше и взяться за работу с первыми петухами. Очень важно завершить дела до обеда, а после уже отдыхать. Придут интересные новости, которые обязательно повлияют на карьеру. Так что слушайте внимательно. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует вечером расслабиться до кончиков пальцев – вам нужна перезарядка. Козерог Сегодня Козерогам стоит быть напористым – только так вы добьетесь желаемого, да еще и продвинетесь по карьерной лестнице. А вот давить на коллег – плохая идея. Лучше выслушать их мнение и уважительно к нему отнестись. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не браться за новые задачи – они будут буксовать и только портить вам настроение и уверенность в себе. Водолей Сегодня Водолеям стоит не напрягаться лишний раз днем – вечер тоже потребует силы. Так что беритесь за что-то легкое в выполнении и настраивайтесь работать до самой ночи. Но не стоит расстраиваться – это здорово отразится на карьере и вашем кошельке. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует смело высказывать свое мнение – ваши идеи важны и почти гениальны. Рыбы Сегодня Рыбам стоит за все самое важное и сложное браться с утра – сил и везения будет больше. Не бойтесь высказать свое мнение в большой толпе – вы можете найти единомышленников. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует заглянуть в «долгий ящик» и вытянуть оттуда парочку задач – завершив их, вы точно укрепите и карьеру, и карму, а последнее немаловажно.