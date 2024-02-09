Просвещаем время себе — гороскоп на 10 февраля

9 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-29 лунные сутки. Гороскоп на сегодня не советует нам браться за гору дел – в этот день лучше больше времени посвящать себе, а на работу можно немного и подзабить.

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Гороскоп на сегодня говорит, что утро – самое приятное время этого дня. Можно поспать подольше, побаловать себя вкусным завтраком и пообщаться с близкими или прокрутить ленту новостей. Главное, чтобы нам было приятно. Хлопотать по дому полезно – это не будет нас тяготить. Наоборот, в процессе мы забудем о всех проблемах, словим дзен. Общаемся больше – каждый собеседник принесет нам не только пищу для ума, но и крутые эмоции. Так что болтаем без остановки. Читайте личный гороскоп и не игнорируйте важные новости. Овен Сегодня Овны могут мечтать с размахом – думать о невероятных ситуациях и событиях. Но, на удивление, некоторые из них могут воплотиться в реальной жизни. Полезно и строить планы на будущее – скорее всего, они исполнятся, и до мельчайших деталей. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует работать осторожно – риск совершить ошибку очень велик. Контролируйте абсолютно все. Телец Сегодня Тельцам захочется заглянуть за ширму будущего – делайте это с помощью карт или наших гороскопов. Предсказаний будет немного, но все будут важны. Стройте планы на их основе – все сбудется. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что сейчас вы сможете двигаться вперед на безумной скорости, но все же делать остановки полезно – здоровье может пострадать. Близнецы Сегодня у Близнецов болтливое настроение, только вот общаться лучше в первой половинке дня – во второй будет слишком много работы. Так что встаньте пораньше и разговаривайте чаще, особенно хорошо пойдут деловые переговоры – вы невероятно убедительны. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует взяться за сложные задачи – звезды помогут щелкать их как орехи. Рак Сегодня Ракам нужно вывернуть всю душу близким – вы слишком давно носите в себе это, пора избавляться. Вас обязательно поймут и помогут, только позвольте это людям. Экспериментируйте с новыми делами – решайте их так, как никогда не пробовали. Вполне возможно, что вас ждет успех. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует вечером помечтать, а может даже построить планы на будущее – многое может исполниться. Лев Сегодня Львы хотят произвести впечатление как на незнакомцев, так и на самых близких. Но звезды говорят, что не стоит заботиться о чужом мнении, главное – как вы на себя смотрите, что вы ощущаете. Прислушайтесь к себе. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует вечером не хандрить – позовите в гости друзей и пообщайтесь, ведь это точно поможет смотреть в будущее с надеждой. Дева Сегодня Девам стоит обратить внимание на свой дом – очень важно навести порядок. На удивление, это не будет скучно – вам, наоборот, будет приятно хлопотать под задорную музыку и ни о чем не думать. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует экспериментировать – кто знает, возможно, у вас получится то, что не получалось у других, ведь вы посмотрели на задачу с совершенно другой стороны. Весы Сегодня Весам самое то устроить приятное утро – поспать подольше, позавтракать чем-то очень вкусным и совершенно не думать о работе. Также отлично пообщаться с друзьями – они настроят на правильную волну. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером хлопотать по дому и выслушивать близких – сейчас вам нужно проявить терпение и на пару часов стать психологом. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит осторожнее давать ответы – можно подписаться под тем, что позже здорово отразится на жизни. И, возможно, не в лучшую сторону. Так что прежде чем соглашаться – внимательно изучите все. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует вечером вспомнить о важных делах – звезды помогут закрыть все задачи, только доверьтесь им. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит плюнуть на все свои планы – они вряд ли исполнятся – и импровизировать, подстраиваться под ситуации. Именно это принесет вам успех. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует больше общаться – каждый собеседник даст и пищу для ума, и хорошее настроение. Так что выползайте из своей раковины и будьте открыты людям. Козерог Сегодня Козерогам стоит экспериментировать – именно благодаря риску и изобретательности вы сможете добиться успеха. Возможно, не такого уж и большого, но вам точно понравится. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером заняться серьезными делами – для этого у вас будет масса времени, да и желания тоже. Но долго не засиживайтесь – не стоит сбивать свои биологические часы. Водолей Сегодня Водолеям стоит подумать в первую очередь о себе. Вы отдаете слишком много внимания другим людям. Сконцентрируйте на своем здоровье – сейчас иммунитет покидает вас, нужно его подтянуть. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует вечером меньше общаться – вы можете нечаянно разболтать свой или чужой секрет, а слово – не воробей, как вы помните. Рыбы Сегодня Рыбы сами связывают себе руки – у вас слишком много внутренних установок, которые не дают вам двигаться дальше. Старайтесь все же выходить из зоны комфорта и чаще экспериментировать – это притянет к вам удачу. Не бойтесь ничего. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует смотреть на свои силы трезво и не браться за то, что будет вам не по зубам.