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Охотнее общаемся с незнакомцами — гороскоп на 16 февраля

15 февраля 2024ГороскопыМарианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце советует не ослаблять внимание к событиям в материальной сфере.

Охотнее общаемся с незнакомцами — гороскоп на 16 февраля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что до вечера есть время для осмысления полученной информации и, если необходимо, для переоценки ценностей. Если имеют место заминки (например, задержки платежей), в конце дня есть надежда на снятие барьера. Тем, кто нетерпелив и готов к старту, также стоит дождаться позднего часа: в это время переход Луны в знак Близнецов удачно совпадет с ингрессией Венеры в знак Водолея, делая легче и приятнее включение в любое новое сложное дело. Именно к ночи появится дополнительная мотивация для личных и деловых инициатив.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют продолжать следить за финансовыми событиями, особенно, если они делают шаг в будущее. Даже если утром ситуация стабильна, вечером не исключен сюрприз. Может найтись более подходящий вариант покупки или открыться долгожданный доступ к коллективным ресурсам. Возможны нотки финансового авантюризма, например, в виде рискованных вложений в потенциально прибыльный проект.

Телец

Сегодня Тельцам желательно сбавить темп и найти время для своих личных нужд. Не помешает обратить внимание на свое моральное и физическое самочувствие: не исключено, что критичные события и вызванные ими волнения на нем отразились. Вплоть до вечера может сохраняться потребность в осмыслении разговоров и новостей. Стоит осмотрительнее вести себя с новым начальником, партнером или конкурентом.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит взять в своих делах перерыв либо повременить с активной реакцией на события до вечера. В конце дня возрастет личная энергия или возникнут мотивирующие обстоятельства, благодаря которым задачи начнут решаться в разы эффективнее и приятнее. Нетерпеливые Близнецы, особенно майские, ближе к ночи могут смело проявлять инициативу в делах или в любви: старт обещает быть удачным.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не спешить с начинаниями и наблюдать за обстановкой. Новый поворот событий вероятнее вечером. Может случиться то, о чем еще недавно велись активные дискуссии. Возможно, добавится поводов для волнений в личной или деловой сфере, будет пересмотрена сделка или проведена переоценка. Если ситуация требует действий, лучше не быть одиночкой и заручиться поддержкой друзей.

Лев

Сегодня у Львов выгодный поворот событий ожидается к ночи. В течение дня в их интересах сохранять осмотрительность, осмысливать новости и впечатления от недавних встреч: это поможет оценить светлые и темные грани ситуации, не впадая в иллюзии. В конце дня звезды советуют не упускать отличную возможность сотрудничества, обмена симпатиями и развития отношений, но с учетом возможных «подводных камней».

Дева

Сегодня Девам лучше заняться мелкой рутиной, которая может стать для них естественным продолжением недавних событий. Пока не настал вечер, есть время упорядочить полученные впечатления и найденную информацию, навести относительный порядок в быту или на рабочем месте. В конце дня может появиться новое поле для работы в рамках прежнего договора, возможен контакт с начальником или старшим партнером.

Весы

Сегодня Весы могут провести день в обстановке неопределенности или волнующих ожиданий. Звезды советуют не форсировать события и ждать вечера: именно в это время сформируются условия для перехода к новому положительному этапу, оправдаются прежние надежды или будет получен приятный сюрприз. Может открыться путь или канал информации, появиться новый импульс в деловой сфере, личной жизни или творчестве.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют поддерживать дружеские отношения с нужными людьми и стараться не портить ситуацию еше больше, если наметилась ссора. Даже если все хорошо, лучше проявить осторожность, не спешить с обещанием или заключением договора. Ближе к ночи может вдруг появиться ресурс для выполнения сложной нестандартной задачи, например, проведения каких-то работ в доме или офисе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не планировать на этот день новые начинания и сохранять концентрацию на текущей рутине, например, на дальнейшем освоении введенных новшеств. Но вечером все же стоит обратить внимание на возможности новых стартов, особенно партнерских: несмотря на ограничения и «подводные камни», сотрудничество вполне реально. Вместе с деловым интересом может появиться намек на взаимную симпатию.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно найти время для отдыха или свободного творчества, а если дела не ждут, то оставить в них место для эксперимента. Плановые мероприятия лучше отложить. Стоит учитывать вероятность изменения ситуации ближе к ночи: не исключено, что в конце дня появится необходимость что-то предпринять, несмотря на неурочный час или неподходящий настрой. Мотивацией может стать заработок.

Водолей

Сегодня у Водолеев продолжается период свободы и эксперимента, но в самом конце дня у многих из них появится возможность действовать. Звезды советуют не пропускать этот момент Водолеям, рожденным в январе: начало будет успешным, несмотря на некоторые ограничения. Поберегите силы на поздний час, если хотите приступить к делам или тренировкам, открыть новую страницу в личной жизни или в творчестве.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут позволить себе отход от правил: общение по другим каналам, выполнение привычных задач в нестандартное время. В конце дня вероятны трудности, если речь идет о новом деле. Взявшись за него по чужому примеру, многие Рыбы растеряются: там, где другие добились успеха сразу, у них возможны осечки. Не исключено, что им помешают домашние условия, а также собственные планы и установки.
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