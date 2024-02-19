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Эмоциональный взрыв — гороскоп на 20 февраля

19 февраля 2024ГороскопыМарианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня настроение и образ жизни диктует Луна в Раке.

Эмоциональный взрыв — гороскоп на 20 февраля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что приоритеты дня — богатый внутренний мир, закрытая частна жизнь, безопасность, традиции, семья, прошлое, духовные ценности, деликатность в быту. В текущих делах, особенно в рискованных экспериментах, лучше взять паузу, как и в активных контактах с новыми друзьями. Физическую и интеллектуальную разгрузку желательно сочетать с интенсивной эмоциональной подпиткой, которую будет проще найти в уединении, на личной территории, в знакомых местах или в кругу близких. Выход ностальгическим сентиментальным переживаниям можно дать при помощи музыки.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что им лучше сделать перерыв в новых делах и убавить свою активность во внешней жизни. Даже если вы полны энергии и готовы заниматься увлекшим вас проектом днем и ночью, в эти сутки вам не помешает отдых. Хорошо побыть дома или в спокойной обстановке, пообщаться с близкими людьми. Будьте готовы к смешным ситуациям и к компромиссу в каких-то бытовых вопросах.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют отложить энергозатратные эксперименты и рискованные новые инициативы. Вместо этого желательно побыть среди близких людей, например, в обществе своих родственников, друзей или земляков. Это лучший способ вернуть себе спокойствие и психологическую опору, если вы оказались в стрессовом «нештатном режиме», нуждаетесь в эмоциональной разгрузке или моральной поддержке.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут стать более ранимыми и эмоциональными, почувствовать признаки усталости от переизбытка интересной информации и новых впечатлений. Вдали от дома многих представителей знака может неожиданно посетить ностальгия по семье или привычным местам. Не исключена тяга к блюдам домашней кухни или другая форма тоски по родине. Лучше отложить важные встречи и необязательные покупки.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют поставить на первое место свои собственные нужды, в том числе нематериальные. Это день, когда можно повиноваться настроению, с доверием прислушиваться к голосу своей интуиции и следовать своим идеалам. Важнее деловых интересов в эти сутки могут оказаться духовные потребности. Подходящий момент для отдыха, для погружения в мир музыки, фантазий или воспоминаний.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют выбирать отдых в кругу семьи, эмоционально наполненное уединение или спокойные простые занятия. При этом важно контролировать свое настроение и психологическую атмосферу вокруг — в противном случае, есть риск оказаться в плену негативных эмоций, сомнительных влияний и вредных внушений, погрузиться в неприятные воспоминания о прошлом или поддаться дурным предчувствиям.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что им нет смысла торопить события, вести интенсивные работы, стремиться к активному расширению круга контактов или энергично формировать новые нейронные связи. Желательно провести этот день в эмоционально насыщенной, но спокойной обстановке, исключающей лишнюю суету и спешку. Идеально, если рядом окажутся не новые знакомые, а старые друзья или члены семьи.

Весы

Сегодня Весам стоит помнить, что этот день склоняет к чувствительности, которая в некоторых ситуациях может обернуться для них слабостью. Также он может склонять к тем или иным колебаниям, к ностальгии вместо устремления в будущее. Об этом стоит помнить Весам, выполняющим функции руководителей, ведущим бизнес и делающим ответственный для себя выбор: возможно, сегодня лучше отложить важные решения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют соприкоснуться с духовной стороной своей жизни, а также вспомнить о некоторых семейных ценностях, которые в новых условиях могли подвергнуться серьезной трансформации. День позволяет вернуться к истокам, почерпнуть душевные силы из идеалов прошлого и связанных с ними традиций. Если не устраивают новшества на родине, может появиться мечта о доме в чужих краях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют отложить энергозатратные дела и рискованные эксперименты, поскольку для них может не быть настроения или возможностей. Якорем, удерживающим от ухода в новое плавание, могут стать дела семейные. Также эти сутки сулят не слишком подходящий для приключений эмоциональный фон, в нем может преобладать пассивность, осторожность, мнительность или привязанность к дому.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды напоминают о необходимости быть чуткими к чужим настроениям и к общему эмоциональному фону. Стоит учитывать, что повышенная чувствительность вероятнее в ситуациях, которые вы принимаете близко к сердцу, например, в отношениях с членами семьи или доверенными друзьями. Постарайтесь с юмором относиться к возникающим при общении с ними недоразумениям и двойственным моментам.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют отложить трудоемкие дела и важные для себя начинания, но не пренебрегать повседневными мелочами, например, заботой о близких, доме, питомцах или своем здоровье. Это подходящий момент для погружения в рутину, которая не отнимает много сил, но дает «накопительный эффект» и этим приносит пользу. Если есть настроение, можно заняться небольшими обновлениями в быту.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу: он подскажет образ жизни. Не стоит сопротивляться желанию отдохнуть, сократить контакты, снизить нагрузки. Многим Рыбам этот день позволит уйти от навязанных нововведений и суеты в мир своих привычных фантазий. Интуиция будет хорошим советчиком в минуты мелких сомнений, например, связанных с выбором вещей, еды или финансовых вариантов.
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