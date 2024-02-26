Мозг клюнет мысль на миллион — гороскоп на 27 февраля

26 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах активизирует потребность в партнерстве, особенно, если оно создается ради будущего и строится на новых прогрессивных принципах.

Фото: rambler