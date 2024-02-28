Заглянем одним глазком в будущее — гороскоп на 29 февраля

28 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Скорпиона обостряет проницательность, но не всегда включает инстинкт самосохранения.

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Гороскоп на сегодня говорит, что даже получив предупреждение, легко поддаться азарту и броситься в авантюру. В течение дня может расти накал страстей, тяга к затратным экспериментам, пренебрежение риском ради выгоды, новизны или острых ощущений. Появятся предпосылки для стресса, кризиса или попадания в круговорот напряженных коллективных событий. Возрастет риск авралов, травм, сюрпризов, а также действий, влекущих за собой материальный или моральный ущерб. Стоит найти время для совещания, размышления, оценки ситуации. Овен Сегодня для Овнов возрастает вероятность столкновения с кризисными ситуациями: деловыми и финансовыми рисками, техническими авралами, налоговыми трудностями, неожиданным эффектом эксперимента или авантюры. Возможно, дело получит резонанс, а исправлять ошибки придется сообща. Не помешает доступ к закрытой информации или тайный советчик. Также в этот день возможны любовные приключения и стрессы. Телец Сегодня Тельцам стоит иметь в виду вероятность обострения отношений. Напряженные моменты возможны в профессиональной области, в сфере бизнеса, в любви или в браке. Может иметь место конкуренция, ревность, провокация, денежный или ценностный конфликт. В критичной ситуации не повредит приватная беседа с другом или начальником, либо разумный совет со стороны. Важно вовремя вспомнить про общие планы. Близнецы Сегодня Близнецы рискуют столкнуться с помехой и приключением в любом занятии. Сложности особенно вероятны там, где присутствует новизна, ведется эксперимент. Возрастает риск волнений в путешествиях, при попытке дополнительно заработать или сотрудничать с иностранцами. Точкой опоры может стать план или инструкция, контакт с начальником, подчиненным или информатором. Возможно, наметится совещание. Рак Сегодня у Раков расчеты не всегда верны, как и их ощущения. В одних сферах их ждет стандартный ход дел, в других непредсказуемый. Риск волнений и сюрпризов будет выше в любви, бизнесе и финансовой сфере, а также при увлечении эктремальным хобби. Наибольшую стабильность сулят занятия, связанные с аналитикой, документами и текстами, дистанционными формализованными контактами и общением «по скрипту». Лев Сегодня Львам непросто: вокруг накаляются страсти, но у большинства Львов есть возможность уйти от лишнего напряжения, чем бы оно ни было вызвано. Одни Львы не решатся вступить в игру, другие не будут иметь для этого ресурсов, а третьи мудро останутся в стороне по иной причине, например, духовной. Открытой борьбе они могут предпочесть тайную беседу. Многие Львы самоустранятся от решения коллективных задач. Дева Сегодня Девам важно быть хорошо информированными, поддерживать контакты с надежными людьми и иметь защиту в виде правильно оформленных документов. Это поможет им чувствовать себя увереннее в дороге, в общении и в нештатных ситуациях, вероятность которых в течение дня будет возрастать. Чем ближе вечер, тем выше риск сюрпризов, поломок, обострения отношений, смены планов, проблем с техподдержкой. Весы Сегодня Весам звезды советуют аккуратнее вести бизнес, быть готовыми к финансовым и другим рискам. Также в этот день стоит стать осмотрительнее в личной жизни: несмотря на везение, в ней возможны лишние волнения и стрессы. Все трудности преодолимы, но придется пройти через приключение, эксперимент, обновление или трату ресурсов. Не помешает заранее иметь резерв на случай непредвиденных расходов. Скорпион Сегодня Скорпионы чувствительны и легко поддаются деструктивным импульсам. Если что-то угрожает их жизненно важным интересам, дому или близким, они способны пойти на риск, ссору, авантюру. Вовремя одуматься им поможет самообладание, долг или план. Их пыл может вовремя охладить какое-то известие, мысль или встреча. Для родителей это может быть разговор с ребенком или ответственность перед ним. Стрелец Сегодня Стрельцам не помешает иметь место и время для уединенных раздумий и оценки рисков, а также тайный источник информации, план или схему, которые не дадут им сбиться с курса. В противном случае, для них возрастет риск дорожных и других приключений, лишних волнений или расходов, зависимости от обстоятельств и других малоприятных вещей. Не лучший день для начинаний и любой внешней активности. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют удвоить осмотрительность, избегать лишней инициативы и быть готовыми к сюрпризам, включая материальные. Даже ожидаемые и желаемые новшества в этот день могут оказаться несвоевременными, добавить хлопот или расходов. Не стоит спешить с покупками, вложениями, займами. Важна информированность, поэтому следите за событиями сами или держите связь с надежным другом. Водолей Сегодня Водолеям стоит спокойнее реагировать на события и аккуратнее проявлять инициативу. Многие Водолеи способны сами генерировать напряженность, но могут оказаться и жертвой рока, внешних сил. Они могут пойти на рискованный шаг, поддаться чувству ревности или мести, бросить вызов сопернику или авторитетам. Возможна склонность идти ва-банк, ставя на кон свою карьеру или коллективные ресурсы. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют заранее взвешивать риски и дальновидно оценивать ситуацию. Даже на знакомых путях могут возникнуть сложности. Плановое мероприятие придется превратить в продуманную авантюру. Помимо вдохновения, важно иметь в нем план, маршрут, надежный канал связи, документы и системную информационную поддержку. В течение дня возможна переписка, может прийти важное сообщение.