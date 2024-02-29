Полагаемся только на свои силы — гороскоп на 1 марта

29 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

21 лунные сутки. Сегодня не стоит ждать спокойствия. Темой дня может стать аврал, стресс, вспышка страстей, кризис в командной работе.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что может встать вопрос о цене свободы или прогресса, последствиях авантюр, экспериментов и модернизаций, размерах налогов, инвестиций или взносов. Ситуации дня могут усилить тягу к приключению, страдания от измен или борьбу за ресурсы. Подчеркивая остроту многих тем, Луна в Скорпионе советует не бежать от них: подавленная энергия может вылиться в деструктивный импульс, ведущий к критичному росту затрат, разрыву перспективных отношений или краху проекта с большим потенциалом. Овен Сегодня для Овнов день обещает пройти в режиме аврала, волнений и рисков. В центре их внимания может оказаться любовное приключение, новый бизнес, финансовый или налоговый вопрос. Многие Овны будут вовлечены в коллективные дела, в командный спорт или проект. Возможно, им придется пройти через авантюру или нештатную ситуацию, выполнить экстремальный трюк, чем-то пожертвовать ради друзей или будущего. Телец Сегодня Тельцам стоит учитывать напряженный эмоциональный фон этих суток, мешающий спокойной работе над общими целями. В сложившихся обстоятельствах трудно контролировать чьи-либо действия, зато легко задеть чужие интересы и подпортить нужные отношения, деловые и личные. Чтобы снизить риск, важно спокойнее реагировать на чужие маневры, не переходить критичную черту в ситуациях ревности и соперничества. Близнецы Сегодня Близнецы столкнутся с продолжением аврального режима или с неожиданной нештатной ситуацией. В процессе работы возможны непредвиденные напряженные моменты, отнимающие много сил у них самих или у их подчиненных. Снизить риск перегрузок и сопутствующих недомоганий поможет ясный план. Уточнять информацию, проводить совещания и работать с нужными документами звезды рекомендуют с утра. Рак Сегодня Раки не застрахованы от затруднений и волнений, но их шансы на преодоление барьера высоки. Они сохранят равновесие, слушая свою интуицию или опираясь на выверенную систему ценностей. В зависимости от ситуации, они пройдут испытание в любви, выполнят рискованный трюк, решат нестандартную деловую задачу или с толком используют творческий кризис. Родители-Раки успешно решат проблемы детей. Лев Сегодня Львам звезды напоминают о напряженном непредсказуемом характере этих суток и советуют им самим решать, насколько активно принимать участие в событиях. Если в какие-то моменты есть возможность уединиться, отстраниться и побыть наблюдателем, стоит этим воспользоваться. В ситуациях, когда перевешивают эмоции, азарт или деловые интересы, важно помнить о балансе и не переступать критическую черту. Дева Сегодня Девам стоит помнить, что обстановка этого дня не слишком гармонична. Проблемы, которые прошли стороной вчера, могут настигнуть сегодня. Велик тех или иных приключений на работе, в дороге, в новом деле. В напряженных непредсказуемых условиях многие Девы смогут рассчитывать на долю везения, но звезды рекомендуют подкрепить его чем-то еще, например, найти спокойный маршрут или надежного попутчика. Весы Сегодня Весам стоит помнить, что достижение любой цели может оставаться сопряжено для них с каким-то приключением, например, с лишней долей волнений, рисков или дополнительными денежными расходами. Весам, которые не настроены в данный момент на авантюры и боятся перегрузок, звезды советуют повременить с погоней за результатом: вскоре будет возможность получить желаемое с меньшими усилиями. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит расслабляться, даже если они нашли для себя опору в виде плана, полезного совета или ясной мысли. Вплоть до ночи возможны внезапные повороты событий или перемены настроения, побуждающие поддаться порыву, забыть об осторожности, данных ранее обещаниях и здравом смысле. Для многих Скорпионов мощным триггером окажется домашняя обстановка, поведение друзей или близких. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что обстановка вокруг остается неровной и им лучше избегать лишней суеты. То, что позже можно будет получить без усилий, сейчас может достаться дорогой ценой. Стрельцам, не имеющим срочных дел вне дома или офиса, имеет смысл остаться «за кулисами». Стрельцам, которые не могут (не хотят) вести в этот день пассивный образ жизни, стоит готовиться к приключениям. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что для них продолжается фаза финансовых рисков, а также возможных приключений и стрессов в других сферах жизни, включая личную. Козерогам, удачно избежавшим сюрприза, звезды советуют учесть высокую вероятность проблем, осложнений и новшеств у нужных им людей. Не исключено, что в этот день сложатся нештатные условия в бизнесе, подведет любимый человек или друг. Водолей Сегодня Водолеям желательно владеть своими страстями, регулировать свои аппетиты и запросы, аккуратнее управлять ресурсами и дальновиднее выбирать пути достижения цели. Ключевые ситуации этого дня — полезный, но жесткий тренинг, напоминающий, что ошибки сейчас имеют стратегический характер и обходятся дорого. Успех может требовать жертв и расходов. Не стоит рисковать, если вы не уверены в себе. Рыбы Сегодня для Рыб важным подспорьем являются их интуиция, опыт и вера, но даже они не всегда способны вовремя предостеречь их от некоторых сюрпризов. Если обстоятельства вынуждают вас действовать, постарайтесь не сворачивать с намеченного пути и обойтись без экспромтов там, где это возможно. Не стоит всецело рассчитывать на старых друзей, в новых условиях их поведение могло сильно измениться.