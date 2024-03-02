Тюленим и наслаждаемся — гороскоп на 3 марта

2 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце приглашает к расширению кругозора, путешествиям, романтике и интересному общению, но возможности в некоторых направлениях ограничены.

Фото: rambler