Тюленим и наслаждаемся — гороскоп на 3 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что вероятны строгие цензы, ситуации недоверия или скрытого контроля, опоздания, ошибки при переводе текста, помехи связи, моменты путаницы, пробелы в расчетах и маршрутах. Часть информации может быть закрыта или утеряна. Некоторые люди не будут заслуживать доверия. Чтобы хорошо провести время, лучше свести такие моменты к минимуму. Не стоит планировать на этот день старт путешествия, собеседование, официальную переписку, отправку документа.
Овен
Сегодня Овны могут многое успеть благодаря возросшей энергии и желанию открывать новые горизонты. День позволяет совместить несколько направлений, требующих изобретательности и предприимчивости, например, развитие бизнеса, спорт и романтику. Помехи может создать проблема с документами, ошибка в маршруте, заминка со связью. Не всегда будут заслуживать доверия отдельные люди или каналы информации.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют стать более гибкими, сменить угол зрения на ситуацию и отнестись к ней с долей юмора. Не стоит утверждать дальнейшие планы и всерьез «выяснять отношения», лучше остановиться на временном компромиссе. В этот день есть вероятность недоразумений, в том числе, в поездках и в общении с иностранцами. Не стоит отправляться в целевые командировки и вести важную переписку.
Близнецы
Сегодня Близнецам день дает шанс провести время приятно и неформально, но для этого им стоит минимизировать официальные контакты: общение с начальством, посещение инстанций. Если в планах совещание, отчет или профессиональная консультация, то возможностей расслабиться будет меньше, а недоразумений, формальностей и контроля больше. Это не самый удачный момент для собеседования и прохождения экзамена.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют ориентироваться на обстоятельства, но не всегда им доверять. В этот день возрастает вероятность получения недостоверных сведений, в том числе издалека. Есть риск недоразумений, опозданий, неточных диагнозов. Не исключается задержка известий, ошибка в тексте, обрыв связи, пропажа документа. Нежелательно оформлять контракт, обращаться к врачу или отправляться в путь.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют действовать увереннее или не действовать вовсе. Сомневаясь в себе, они рискуют сами подпортить себе приятное времяпрепровождение, например, отдых, общение с детьми, творческий процесс, спортивные достижения или романтическое свидание. Важно отличать голос правды от голоса лжи, правдивые мысли и предостерегающие полезные знаки от ложных сомнений и навязчивых идей.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что это не самый удачный день для налаживания контакта. Он не слишком подходит для доверительного диалога, профессиональной консультации, важных домашних и деловых совещаний. Велика вероятность столкнуться с холодностью, критикой или молчанием собеседника, а также с психологической зависимостью от чужого мнения. Не тот момент, когда стоит давать или просить совет.
Весы
Сегодня Весам день дает неплохие возможности для общения, но лишь в определенных ситуациях. Многие Весы смогут рассчитывать на взаимопонимание с друзьями по интересам и с объектом любовных симпатий, а также на продуктивное неформальное взаимодействие с партнерами по бизнесу. Возможны помехи и ограничения, если нужно узнать точную информацию (например, медицинскую) или получить на руки документ.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит быть внимательнее при совершении сделок, покупок и платежей, оформлении почтовых отправлений. Не помешает уточнять информацию о приобретениях, аккуратнее вести финансовую переписку и документацию, особенно на чужом языке. Не будет лишней дополнительная придирчивость и требование гарантий, если речь идет о товарах для детей, гонорарах за творческие и фрилансерские работы.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов природная энергия побуждает их обойти многие правила, но с некоторыми рамками им придется считаться, например, с ограничениями, налагаемыми профессией или домашними обязанностями. Это не лучший день для собеседования, прохождения экзамена, доверительного диалога, выступления перед широкой аудиторией. Возможно недопонимание с начальником, родителями или со старшим партнером.
Козерог
Сегодня в Козерогах звезды поощряют чувство юмора, гибкость и любознательность. Стоит учитывать вероятность путаницы, ошибок, опозданий и сплетен. Можно использовать этот день для легкого общения и набора впечатлений. Нежелательно вести официальную переписку, заниматься точными расчетами, оформлением документов и планированием маршрутов, совершать целевые командировки, приобретать средства связи.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит упускать возможности взаимодействия с единомышленниками. Даже на фоне возможных ограничений или недоразумений оно сулит неплохие плоды, давая ценный опыт командной работы. Водолеи, претендующие на роль сильного неформального лидера, смогут в ней попрактиковаться. Также в этот день есть предпосылки для приятного романтического общения и развития любовных отношений.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше отложить важные для себя контакты, прежде всего, официальные и профессиональные. Если общение неизбежно, стоит держать дистанцию, контролировать свои слова и минимизировать время разговора. Не лучший день для собеседования, подачи заявки, отправки документов, публикации статей и рецензий, а также для выступления с предложением или с личной просьбой (высока вероятность отказа).