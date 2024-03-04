Можем упустить хороший шанс — любовный гороскоп на 5 марта 2024

Сегодня мы можем проворонить свою любовь.

Читатели могут узнать из нашего гороскопа, какие энергии будут преобладать в их жизни в этот день и как использовать их в свою пользу.

Овен

Сегодня Овнам обстоятельства напоминают, что в их жизни есть не только свобода и романтика. Не исключено, что личные планы и связанные с ними переживания им придется отодвинуть на второе место, пожертвовав приятными эмоциями ради заработка или выполнения профессиональных обязанностей.

Телец

Сегодня Тельцам события добавляют уверенности, возвращают им надежду или дают поддержку. Возможно, свидание в эти сутки будет не самым волнующим и романтичным, зато позволит ощутить единство в чем-то важном или прояснить животрепещущий вопрос, связанный с будущим любовного союза.

Близнецы

Сегодня Близнецам обстоятельства не позволяют вести себя легкомысленно и действовать спонтанно. Им придется привести в порядок свои мысли или взять под контроль страсти, следовать плану или системе правил, предусмотрительнее выбирать место встречи или слова для выражения своих эмоций.

Рак

Сегодня у Раков велики шансы поладить с любимым человеком, но для этого нужен курс на постоянные отношения. Обстоятельства в этом случае помогут им взять под контроль страсти и вспомнить о других связующих нитях, например, о сходстве убеждений, которое порой скрепляет союз гораздо надежнее.

Лев

Сегодня у Львов жизнь подчинена неким планам и правилам, в которых не всегда есть место любовной романтике. Возможно, им придется в чем-то себя ограничивать или соблюдать формальности. Львам, мечтающим о свидании в стиле игры, эксперимента или праздника, придется ждать более подходящего момента.

Дева

Сегодня Дев обстоятельства вынуждают выстраивать свое общение с близким человеком по определенному сценарию, но это идет на пользу и им самим, и союзу, которым они дорожат. Они не прогадают, доверившись мнению партнера в каком-то вопросе, приняв его взгляды или подстроившись под его расписание.

Весы

Сегодня Весы могут стать жертвой плохого настроения или неудачного для себя стечения обстоятельств. Свидание может не принести им ожидаемых позитивных эмоций, если они настроены на приключение, новизну и «острые ощущения». Многих Весов ситуация призовет к осторожности и сдержанности.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут с успехом изображать легкомыслие или доверчивость, но внутренне они серьезны и слегка насторожены. Любимому человеку они предложат ясный план и будут оценивать его реакцию. Им стоит помнить, что согласие на словах сейчас далеко не всегда означает согласие на деле.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит ждать от дня подарков, если они надеялись на внезапный прилив вдохновения или на взрыв романтических чувств. Скорее всего, обстоятельства вынудят их контролировать свои эмоции или экономнее рассчитывать ресурсы, что сделает любовные приключения и импровизации невозможными.

Козерог

Сегодня Козерогам этот день не мешает все планировать и просчитывать заранее, а также тайно контролировать ход событий. Они дважды подумают прежде, чем сделать или принять личное предложение, задать вопрос или дать честный ответ. Звезды советуют им иногда позволять себе больше спонтанности.

Водолей

Сегодня Водолеев обстоятельства склоняют к сдержанности или скрытности, заставляют их взять чувства под контроль, забыть об экстравагантности и вести себя чуть более традиционно. Водолеям, жаждущим в любви свободы, приключений и импровизаций, звезды советуют пока отложить свои задумки.

Рыбы