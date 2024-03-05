Молчим вместе — любовный гороскоп на 6 марта

Из нашего гороскопа читатель узнает информацию о возможных событиях, эмоциональном состоянии, а также советы по тому, как максимально эффективно использовать энергию этого дня.
Овен
Сегодня Овны вынуждены контролировать свои чувства, быть сдержаннее или действовать с оглядкой. Свидание, если оно состоится, окажется не таким волнующим и романтичным, как им представлялось. Овнам, пребывающим в поиске знакомств, сегодня лучше не рассчитывать на счастливый случай.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не обещают новых ярких искр в любовных отношениях. Тельцы, привыкшие «жить на вулкане» и регулярно получать заряд адреналина от перепадов эмоций, могут счесть такую ситуацию скучной и пресной, а спокойствие принять за охлаждение. День неплох для доверительного разговора.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что этот день не подходит для открытого свободного выражения чувств, препятствует игривому поведению и импровизациям. Не стоит выбирать его для романтического сюрприза или для исполнения необычной задумки. Также он не слишком удачен для поиска новых знакомств и флирта.
Рак
Сегодня Раков день настраивает на серьезный лад и нередко вынуждает быть дипломатичнее, и это часто оказывается в их интересах. Подстроившись под манеру общения своего партнера, многие Раки найдут в разговоре с ним понимание по ключевым пунктам и смогут спокойно поговорить на сложные темы.
Лев
Сегодня Львов обстоятельства этого дня вынуждают быть прагматиками, а не романтиками. Свои любовные порывы им придется согласовывать с другими планами. Общение с партнером может пойти не по тому руслу, на которое они надеялись, например, вместо зажигательного флирта с ним придется обсудить рабочий вопрос.
Дева
Сегодня Девы рискуют оказаться в информационном вакууме и испытать разочаровывающее чувство одиночества, если их роман завязан совсем недавно. Гораздо больше понимания ждет их в общении с партнером из прошлого, с которым они нередко смогут рассчитывать на понимание без лишних слов.
Весы
Сегодня Весов может полностью поглотить житейский вопрос, домашняя или профессиональная рутина. Попытка совместить подобные занятия с насыщенной личной жизнью может не иметь большого успеха. Даже если времени для приятных встреч остается мало, сегодня имеет смысл отложить свидание.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит терять время, если они хотят поговорить с любимым человеком о чем-то значимом, сохраняя при этом психологический контроль над ситуацией. Это подходящий день для доверительной беседы. Самое время вспомнить о неком важном обещании, о прежних идеалах или составленных ранее планах.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют быть реалистами, оценивая ситуацию и свои возможности. Многим Стрельцам в этот день будет выгоднее отложить свидание. Если оно запланировано заранее, лучше исключить из программы избыточные и слишком экстравагантные пункты: осуществить их будет трудно.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сопротивляться скрытому унынию. Разговор с любимым человеком, окрашенный в грустные тона, вряд ли добавит роману динамики. В стабильных дружных парах самое время поговорить о чем-то важном, но можно и вместе помолчать: понимание без слов обеспечено.
Водолей
Сегодня Водолеям день дает возможность взять паузу в любовных приключениях, или продлить ее, если она наметилась вчера. Звезды подсказывают, что уединение или отстранение сегодня вполне может пойти на пользу, тогда как попытка форсировать события, проявив инициативу, может обернуться разочарованием.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть трудно избавиться от иллюзий и объективно взглянуть на реальное положение дел в своей личной жизни. Многие Рыбы будут сгущать краски — особенно, если в настоящий момент отношения не ладятся или продолжается фаза одиночества. Истинная картина событий станет яснее вечером.