Время потюленить — гороскоп на 9 марта

8 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

28-29 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах, вступившая в область близкого Новолуния, оказывает сдерживающее влияние.

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Гороскоп на сегодня говорит, что этот день способен охладить эмоциональный пыл, снизить энергетический потенциал, сделать осторожнее, лишить уверенности, намекнуть на предел своих и чужих возможностей, оживить сомнения, опасения и тайные страхи. Может наступить разочарование, выгорание, перенасыщение информацией, временный тупик в мыслях или пауза в активном общении. Пора разгружать тело и психику, подводить итоги и сбрасывать лишний балласт. Уместно снижение суеты, уединение и молчание. Важно не допускать депрессивных настроений. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что им лучше сбавить темп и сократить число контактов, побыть в тишине, молчании или одиночестве. Там, где невозможно полностью отказаться от активности, рекомендуется ее минимизировать. День может принести признаки усталости, намекнуть на потребность в передышке или в перестройке мышления. Возможно, есть смысл поработать со своими тайными сомнениями и страхами. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют умерить энтузиазм и избегать стрессов. Исключение стоит сделать для дел, идущих к завершению, но и в них лучше действовать осторожно, без лишних авантюр и рисков. Полезно заняться подведением итогов, оценкой проделанной работы и нового опыта, коррекцией планов и дальнейших перспектив. Желательно делать это в тишине и покое, в кругу экспертов или близких друзей. Близнецы Сегодня Близнецов день возвращает к их целям, планам и обязанностям, напоминает им о дисциплине и ограничениях. Также он может вернуть им прежние сомнения, иллюзии. Окно в «большой мир» с его новыми горизонтами может временно закрыться. Возможно, придется заняться отчетностью, подвести итоги, поговорить с начальством. Лучше поставить на паузу новые дела и воздержаться от долгосрочного планирования. Рак Сегодня Ракам день добавит психологической стабильности. Он напомнит о четкой системе правил, критериев или профессиональных ориентиров, обострит интуицию, даст нужный знак или вернет духовную опору. Подходящий момент для того, чтобы абстрагироваться от волнений, осмыслить впечатления, взглянуть на жизнь философски, оценить меру истинной или надуманной угрозы, утилизировать лишние стрессовые эмоции. Лев Сегодня Львам звезды предлагают побыть в одиночестве, чтобы упорядочить свои дела или разобраться в себе. Возможно, пора честно в чем-то себе признаться, подумать о выбранной цели или профессии, избавиться от страха и иллюзий, признать зависимость или наличие психологических комплексов. Вероятна слабость, сентиментальность. Не стоит погружаться в негативные эмоции: результатом может стать уныние. Дева Сегодня для Дев имеет значение позиция другого человека, особенно старшего. Таким человеком может быть партнер, начальник, куратор, соперник, оппонент, важный клиент или юрист, а также другое лицо, от которого зависит их карьера, комфорт или репутация. День усиливает дистанцию и создает предпосылки к окончанию диалога. Возможна доля интриги, сомнений, разочарования. В общении лучше взять паузу. Весы Сегодня Весам звезды советуют ограничить или отменить активность, сделать перерыв в новых начинаниях, любовных приключениях, деловых и творческих экспериментах. Этот день может лишить энергии, потребовать аккуратности и дисциплины, напомнить о нюансах здоровья, домашних или служебных обязанностях, склонить к соблюдению расписания или диеты. Не лучшее время для излишеств. Полезно навести порядок. Скорпион Сегодня Скорпионам будет полезен спокойный отдых. Стоит поставить на паузу все несрочные работы, особенно непривычные, трудоемкие и нервирующие. Хорошо побыть в одиночестве, вспомнить о творческих или других планах, подвести промежуточные итоги. В уединении и тишине будет проще собраться с мыслями и вернуть себе душевное равновесие. Скорпионам-родителям день может напомнить о долге перед детьми. Стрелец Сегодня Стрельцам этот день напоминает о домашних или профессиональных планах, которые налагают на них обязанности или системные ограничения. Придется острее ощутить контроль, одиночество, недопонимание или бытовую неустроенность. Главными проблемами дня могут стать уныние и неуверенность, а ключевыми добродетелями — ответственность, смирение, молчание и терпение. Дела сегодня лучше поставить на паузу. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют избегать лишней суеты, необязательных поездок и контактов. Любые встречи и разговоры будут запоздалыми или преждевременными. Возможны устаревшие сплетни и слухи. Новости зачастую будут лишь подтверждать то, что уже известно. Также стоит поддерживать позитивный эмоциональный настрой, избегать «депрессивных» мест, навевающих уныние или неприятные воспоминания. Водолей Сегодня Водолеев день способен сделать спокойнее и сдержаннее, лишив их на время источника энергии или материальной подпитки. Подходящий момент для паузы в активности, отдыха и «подзарядки». Звезды советуют обратить внимание на состояние бюджета, подумать о диете, экономии средств или наведении порядка в финансовых планах. Возможно, пора пересмотреть часть ценностей или избавиться от каких-то вещей. Рыбы Сегодня Рыбам лучше сосредоточиться на своих нуждах. День позволяет вернуться к правильной системе приоритетов и свериться с долгосрочными планами, подвести черту под серией бесед или размышлений, избавиться от ряда иллюзий. Не помешает разгрузка психики, очищение организма, наведение порядка в документах. Важно не допускать уныния, укреплять свой внутренний стержень и профессиональные принципы.