Проводим больше времени в тишине — гороскоп на 10 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что мысли могут бежать впереди возможностей. Вплоть до ночи может сохраняться потребность в покое, тайне, тишине и уединении. Игра воображения и повышенная эмоциональность помешают определиться с направлением и темой. В эти сутки логичнее обдумывать смелые замыслы и делать первые шаги к новому стилю общения, не нарушая режима отдыха или приватности. Стоит отказаться от поспешных заявлений и обмена «сырыми» идеями, повременить с важной встречей, поездкой, письмом, публикацией текста.
Овен
Сегодня у Овнов день способен активизировать мышление, усилить их подвижность, любопытство и потребность в общении (особенно, если они были рождены в марте). Однако эмоциональный и событийный фон дня не всегда будет совпадать с подобными настроениями. Обстановка может располагать к скрытности, скромности, сомнениям или уединению. Имеет смысл повременить с важными встречами, поездками и заявлениями.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют сохранять концентрацию на будущем и настраиваться на новую фазу выполнения планов, соблюдая необходимые правила секретности. День заставляет искать новые формы коммуникаций и обмена данными. Обстановка может требовать нового стиля общения или более динамичных средств связи — особенно, если вы хотите получать тайные подсказки, вести издалека или инсайдерские данные.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день подталкивает мысли в новом направлении, но с конкретными контактами и действиями им лучше повременить: слишком много сдерживающих факторов, внушающих сомнения, мешающих радикально сменить цель или образ. Роль якоря или ограничителя может сыграть система долгосрочных обязательств, истинный или мнимый долг, инерция прежних ценностей. Не исключены элементы иллюзий и самообмана.
Рак
Сегодня у Раков ключевые идеалы и ориентиры остаются прежними, но возможны перемены в деталях. Может появиться мысль о смене маршрута или наметиться разговор о новой работе. Поторопившись, есть риск попасть впросак. Звезды советуют не ускорять события и посвятить эти сутки дополнительную укреплению своих базовых позиций — в зависимости от задачи, психологических, профессиональных или духовных.
Лев
Сегодня Львам трудно полностью избавиться от своих сомнений, зависимостей и страхов, победить свои скрытые комплексы, стать энергичнее и предприимчивее. Но определенный прогресс в эти сутки есть. Многие Львы начнут мыслить смелее и избавляться от навязчивых психологических программ, делающих их слабыми, незаметными и неконкурентоспособными. Не бойтесь продумывать планы на пару недель вперед.
Дева
Сегодня у Дев внимание могут прочно удерживать значимые люди, с которыми закончен или прерван былой диалог. Если старая схема общения себя исчерпала, звезды советуют поискать новую. Возможно, настало время стать смелее, проявить в общении больше инициативы или напора, блеснуть юмором. Этот день не располагает к основательным и долгим беседам, но вполне подходит для пробного шага в новом стиле.
Весы
Сегодня Весам будет трудно перейти к активному образу жизни и восстановить свой прежний темп действий. Приятная волнующая фаза их жизни может подходить к концу, принося им те или иные закономерные последствия приключений (романов, деловых авантюр, интенсивных занятий спортом). Может усиливаться зависимость от обстоятельств, работы, помощников, от имеющихся обязательств или от состояния здоровья.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют продлить отдых, дать себе время на эмоциональное и физическое восстановление. Одновременно, стоит следить за новостями — особенно теми, что касаются работы, здоровья, получения помощи, поиска нужных инструментов или услуг. Не исключено, что появилась тема для разговоров, возник повод для более активного общения с сослуживцами или для обсуждения каких-то мелочей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам будет трудно вырваться из плена негативных эмоций или старых иллюзий, полностью избавиться от обязательств, снять с себя ограничения или выйти из-под контроля. Не исключено, что им придется оставаться в четырех стенах дома или офиса, что равносильно для них заточению. Глотком свежего воздуха могут стать новые творческие идеи, известия от любимых людей или друзей по увлечению.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит обманываться картиной информационного вакуума: скорее всего, на пороге уже стоят какие-то новости. Возможно, вскоре найдется новый повод для общения с домочадцами или соседями, придется начать активнее размышлять на темы жилья или быта. Но общение с самыми главными людьми в этот день не требует многословия, вам будет достаточно их молчаливого присутствия в вашей жизни.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют следить за новостями и почтой, обдумывать новые идеи, но не делать это своей главной целью. Ключевые темы дня потребуют уединения, молчания или концентрации на прошлом, а также интуитивного подхода вместо логического. Будет трудно перейти к актуальным злободневным вопросам, пока не сброшен балласт, не улажен финансовый вопрос или не решена судьба старого актива.
Рыбы
Сегодня Рыбы верны своим планам и принципам, но в чем-то должны измениться, например, начать иначе мыслить в повседневных вопросах, активнее отслеживать финансовые и другие новости. Однако приоритетом остаются глобальные темы. Могут уточняться личные планы на месяц или год вперед. Возможны предчувствия, подсказки интуиции, вещие сны. Желательно избегать в этот день суеты и лишних нагрузок.