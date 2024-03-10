Не делаем преждевременных выводов — любовный гороскоп на 11 марта

Сегодня стоит парочку раз подумать, прежде чем что-то решать.

Узнайте из нашего гороскопа, какие энергии будут актуальны для вашего знака зодиака в этот день, и как вы можете использовать их в свою пользу.

Овен

Сегодня Овны начинают сильнее нуждаться в общении с любимым человеком, но чаще с целью высказаться самим, нежели услышать ответ, критику или альтернативное мнение. Если им на ум пришла оригинальная идея или они услышали забавную новость, им будет трудно удержаться от искушения тут же ею поделиться.

Телец

Сегодня Тельцам не всегда легко разобраться в деталях своих чувств, но их новый вектор они ощущают четко. Может появиться тяга к более спокойному формату отношений, а если накопилась усталость от приключений и терпение на исходе, то к выходу из непредсказуемого круговорота нервирующих авантюр.

Близнецы

Сегодня к Близнецам возвращается природная коммуникабельность. Они не преминут лишний раз напомнить о себе любимому человеку, например, обменявшись с ним свежими идеями или актуальными новостями. Общительность будет хорошим способом сберечь любовь, если возникла заминка на эмоциональном уровне.

Рак

Сегодня Раки могут получить от любимого человека известие или предложение. Также они имеют шанс узнать сведения о своей пассии от третьих лиц. Звезды советуют не пропускать подобную информацию, но не спешить кому-либо ее передавать, а также не торопиться с озвучиванием своих вопросов и ответов.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что не стоит полагаться на переливы эмоций и «тонкие ощущения»: они могут быть неопределенными и больше запутывать, чем прояснять картину. Гораздо лучше доверять словам, особенно, сказанным вслух: они будут несколько язвительными, но вполне искренними.

Дева

Сегодня Девам звезды намекают, что им пора стать чуть смелее и конкретнее в общении с объектом симпатий — в противном случае, игра в молчание и загадочность будет делать образовавшуюся дистанцию все менее преодолимой. Если вас мучают те или иные сомнения, возможно, пора задать прямой вопрос.

Весы

Сегодня Весы явственнее ощутят перемены в своем настроении или в ходе своей любовной истории. Не исключено, что их чувства немного остынут или внешняя обстановка вынудит их стать сдержаннее. Однако по манере их общения это не всегда будет заметно и понятно, партнер может ни о чем не догадываться.

Скорпион

Сегодня Скорпионы и их партнеры переживают мини-трансформацию, которая обещает сделать их роман более мягким и спокойным. Многие пары поймут, что житейские проблемы — не повод рушить взаимную любовь. Некоторые Скорпионы решат отказаться в своей личной жизни от лишних нервирующих приключений.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может огорчить эмоциональная динамика этих суток. Не исключено, что в течение дня они начнут получать все больше доказательств временного охлаждения или разлуки. За веселым тоном и смелыми заявками нередко будут скрываться вновь ожившие тайные страхи, сомнения или подозрения.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно быть на связи и быстрее откликаться на сообщения своей пассии. В то же время, это не лучший момент для необдуманных комментариев. Не стоит импульсивно отвечать на шутку, реагировать на новость, задавать встречный вопрос. Дайте себе время хотя бы сосчитать до десяти.

Водолей

Сегодня Водолеев обстоятельства побуждают сместить акценты в общении с представителями другого пола. Многие Водолеи станут сдержаннее и загадочнее в своих чувствах, но смелее, прямолинейнее и откровеннее на словах. Им стоит помнить, что их замечания могут иногда быть обидными, а юмор специфичным.

Рыбы