Ведем себя скромнее — гороскоп на 13 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны затратные капризы, импульсы переедания, повышенной чувственности или финансового авантюризма. К счастью, есть надежда остаться в рамках «верхней границы нормы» и не перейти черту. Аскеза неуместна, но желательно стремиться к контролю за питанием, расходами, качеством покупок и мерой в проявлении чувств. Приятная сторона этого дня — удача, часто приходящая в осязаемой материальной форме. Есть надежда на дополнительный доход, высвобождение ресурсов, щедрый аванс, неожиданный подарок, хорошую находку или солидную покупку.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют обратить внимание на материальную базу своих дел. День может принести щедрые авансы, выигрыши и подарки, но есть и обратная сторона: ситуация может требовать вложений в новые проекты и связанные с ними эксперименты, не обещая при этом предсказуемости и стабильности. Стоит позаботиться о финансовой устойчивости, подстраховке на случай пауз и непредвиденных расходов.
Телец
Сегодня Тельцы склонны потакать своим желаниям и амбициям, которые имеют свойство расти и расширяться. В ходе осуществления своих капризов они столкнутся с неожиданными трудностями, но это их вряд ли остановит — скорее, побудит стать азартнее и изобретательнее. Шансы на успех в этот день велики, но стоит приготовиться к повышенной энергозатратности действий, возможным сюрпризам и нервозности.
Близнецы
Сегодня Близнецов обстоятельства вынуждают чаще мыслить практическими категориями, например, экономическими или хозяйственно-бытовыми. Их успехи в течение дня будут не в последнюю очередь зависеть от готовности к материальным сюрпризам и приключениям. Многим Близнецам пригодится состоятельный друг, доступ к коллективным ресурсам, счет за рубежом или удачно созданный ранее финансовый резерв.
Рак
Сегодня Раки могут рассчитывать на стабилизацию своего бюджета, улучшение перспектив, моральную или финансовую поддержку, структуризацию ресурсов. Большие надежды могут быть связаны с членством в группе, инвестициями в будущее, наличием друзей и спонсоров за рубежом. Для осуществления некоторых планов потребуется время. Помимо материальной, этот день способен добавить эмоциональной стабильности.
Лев
Сегодня для Львов день подчеркивает важность карьеры, достатка или престижа, может усилить социальные или материальные амбиции. Успех подразумевает долю везения, но одной удачи мало: не меньшую роль играет осторожность, умение управлять ресурсами и минимизировать напряженные ситуации. Возможен сюрприз, могут быть ненадежными друзья, покровители или партнеры. Не помешает финансовая подстраховка.
Дева
Сегодня у Дев секрет успеха кроется в природном практицизме и созданных ранее опорах, материальных и духовных. Их благополучие будет поддерживаться благодаря другу, учителю, полученному образованию, недвижимости за рубежом или долговременному партнерству. В личных отношениях сыграют роль доверие и привычка. В критичной нервирующей ситуации есть надежда на моральную и финансовую поддержку издалека.
Весы
Сегодня Весам звезды обещают материальную или иную существенную поддержку, чаще из внешних источников или благодаря прежним инвестициям. Возможно, выручат дивиденды от вложений, кредиты, неожиданные находки и бонусы. Может пригодиться доступ к коллективным ресурсам, помощь друзей и спонсоров. Благодаря событиям дня можно найти средства на полезные цели и насущные нужды: лечение, оплату услуг.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит аккуратнее вести себя с людьми, обладающими авторитетом или ресурсами. Совет касается и деловых отношений, и общения с близкими (семьей, друзьями, супругом). Если имеется повод для спора, не помешает заранее провести «профилактическую работу», подчеркнув сближающие факторы, например, общность интересов в какой-то сфере или вынужденную зону совместной ответственности.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может добавиться хлопот, но также и стимулов к работе. Не исключен прилив энтузиазма, суеты и волнений в связи с внедрением каких-то новшеств или надеждой на излечение недуга. Некоторые Стрельцы столкнутся с чрезмерным азартом помощников или подчиненных. Новые нужды или необычные капризы возможны у питомца. Звезды советуют избегать в этот день излишеств, вредных для здоровья.
Козерог
Сегодня Козерогам день обещает удачу. Она может выразиться в дополнительных материальных благах, моральной поддержке, доступе к источнику вдохновения или надежде на счастливое разрешение сложной ситуации. Многих Козерогов выручит привычка к осторожности, например, осмотрительная линия поведения в близком окружении. Несмотря на возможные сюрпризы и волнения, они смогут придерживаться своих планов.
Водолей
Сегодня у Водолеев внимания может требовать дом, семья или материальная база. Помимо своей частной жизни, многие Водолеи будут вовлечены в дела коллективные. В течение дня может расти нервозность, позитивные моменты часто будут сопровождаться напряженными. Возможно, потребуется изобретательность. Поводом для хлопот может стать прием гостей, работа по расширению, обновлению или охране территории.
Рыбы
Сегодня Рыбам день дарит некоторые дополнительные приятные возможности, но им все же не стоит рассчитывать на многое. Основные рамки продолжает диктовать долгосрочный план, состояние здоровья или бюджета, система профессиональных или иных обязанностей. Стоит учесть и те сюрпризы, которыми может сопровождаться сегодня находка или другой подарок фортуны. Возможны приключения, волнения, лишние хлопоты.