Даем чувствам больше свободы — любовный гороскоп на 13 марта

В нашем гороскопе описываются предполагаемые тенденции, энергетика и возможные события, которые могут повлиять на жизнь.
Овен
Сегодня Овнов день способен склонить к щедрости и упрямству. Они могут не знать меры в стремлении осуществить свои желания или выразить свои эмоции. Для свидания звезлы советуют выбирать места, где можно получить весь спектр тактильных и чувственных ощущений, включая гастрономические.
Телец
Сегодня Тельцы не остановятся ни перед чем в попытке осуществить любовный каприз. Их желания могут оказаться столь же сильными, сколь и оригинальными. Поддавшись внезапному порыву, они способны забыть про все свои благие намерения, например, про свое решение стать сдержаннее или выйти из игры.
Близнецы
Сегодня Близнецы будут чувствовать себя в романтических ситуациях увереннее, если имеют хороший материальный бэкграунд. Если они вынуждены думать об элементарных вещах для создания физического и психологического комфорта, свободы выбора и шансов погрузиться в приятные эмоции у них будет меньше.
Рак
Сегодня у Раков чувства стабилизируются. В зависимости от ситуации, они получают добрый знак, обретают надежду или опору, избавляются от болезненных роковых страстей или переводят свой роман в более предсказуемое русло. Несмотря на риск нервирующих сюрпризов, свидание обещает стать счастливым.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что отношения с любимым человеком чреваты сюрпризом или волнением. Есть риск столкновения взглядов или деловых интересов, а также несовпадения темпераментов (многие Львы сочтут страстные авантюрные порывы партнера неуместными и нежелательными для себя в данный момент).
Дева
Сегодня у Дев личная жизнь разворачивается по гармоничному или хотя бы предсказуемому сценарию. Они могут рассчитывать на стабильность отношений, даже если в данный момент она заключается в «одиночестве вдвоем». Большое значение для пары могут иметь общие ценности, а также надежность и верность.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают, что обстоятельства отчасти изменились и прежнее авантюрное поведение в новых реалиях может оказаться не слишком уместным. Поддаваясь любовным соблазнам этого дня и связанным с ними порывам страстей, желательно знать меру и вовремя вспоминать о границах разумного.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит заранее паниковать, боясь капризности, амбициозности или непредсказуемости своей любимой половинки. В данный момент есть масса связующих нитей, служащих спасением для любви и «клеем» для отношений. Вовремя вспомнив о них, можно избежать многих проблем и сюрпризов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют строить планы на свидание заранее и в деталях. Романтические ситуации и переживания могут настигнуть их в самый неожиданный момент или в неожиданном месте. У приятных сюрпризов такого рода могут быть побочные эффекты, например, нервозность.
Козерог
Сегодня Козерогов судьба оберегает от лишних проблем в любви и даже может преподнести им в этой сфере подарок. Некоторые моменты отношений могут требовать от них импровизации, но это не лишит их точки опоры и не испортит им планы. Если вы на хорошей волне, не отказывайтесь от спонтанного свидания.
Водолей
Сегодня Водолеям трудно сдерживать свой темперамент. Если они поддались порыву, им будет нелегко остановиться или сменить курс. Звезды советуют им учиться ставить границы своим аппетитам, иначе потворство страстям начнет входить у них в привычку и создавать им в отношениях все больше проблем.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут дать своим романтическим чувствам больше свободы, но звезды не советуют им полностью терять самоконтроль. Планируя свидание, не стоит сбрасывать со счетов возможные сюрпризы. Их будет меньше, если заранее определить границы и правила, например, задать лимит времени на встречу.