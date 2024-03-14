Разговоры будут вдохновлять — гороскоп на 15 марта

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поощряет любознательность и общительность, помогает искать информацию и сравнивать варианты.

Гороскоп на сегодня говорит нам, что начало этого дня — подходящий момент для тренировки интуиции (утренние новости будут иметь важный подтекст, особенно, если касаются групп и сообществ). Вдобавок, день способствует динамике и мобильности, дает поводы для прогулок и поездок. Сложности этих суток могут быть связаны с управлением деньгами и выражением чувств, структурированием данных, полным доверием, разделением истины и лжи. Возможны финансовые просчеты, неискренность. Не лучший момент для покупок и свиданий.

Овен

Сегодня Овнами круто: перед ними открывается дополнительное поле для общения, учебы или поиска сведений, появляется больше возможностей для разъездов. Может быть получена полезная информация на будущее. В то же время, некоторые темы и направления будут закрыты, или в них придется оперировать лишь ограниченными данными вперемешку с догадками. Может быть трудно установить контакт с собеседниками-женщинами.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют сконцентрироваться на информационной составляющей ситуации. День подходит для поддержки целевых контактов, уточнения планов, сбора и сортировки данных. Приветствуется осведомленность в материальных вопросах, как способ избежать лишних трат. Не стоит заключать сделки, не проверив нужные документы и расчеты, или оплачивать покупки, не изучив отзывы об их качестве.

Близнецы

Сегодня Близнецы станут проницательнее, могут обрести магический дар предвидения и чтения знаков судьбы. Им стоит прислушаться к своим ощущениям утром: они поймут, где в данный момент свободны от ограничений и контроля, могут компенсировать свою стесненность в правах или обойти формальности. День хорош для развития психологических и интеллектуальных способностей, поддержки контактов на будущее.

Рак

События Ракам покажут, насколько важна осведомленность — особенно, если нужно спрогнозировать будущее, сделать выбор или наладить защиты. Природное чутье может не помочь, если нет общения, источников новостей, материала для сравнений. Возможно, пора начать создавать банк данных или поискать доступ к закрытой информации. Также этот день может принести финансовые и любовные заминки.

Лев

Сегодня Львов могут заинтриговать перспективы будущего и возможные сценарии развития событий. Разговоры на эту тему и дотошные поиски информации, связанные с ней, далеко не всегда будут праздной прихотью. Многим Львам они помогут снизить необоснованный скепсис, уточнить неясные и устаревшие данные, развеять тайные страхи. Неплохой момент для собраний, дружеских бесед, полуформальных переговоров.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют быть открытыми для демократичных обсуждений в группе: это поможет им в создании связей, поиске работы, построении карьеры, выборе стратегии и решении нестандартных задач. Этот день подходит для совещаний, собраний, неформального общения с подчиненными или их информирования. Он не слишком удачен для встреч тет-а-тет, создания личных альянсов и подписания контрактов.

Весы

Сегодня Весов день зовет к общению, учебе или расширению кругозора, но возможности многих Весов ограничены, например, работой или самочувствием. Не исключено, что им придется отсеять часть информации и контактов, отложить часть встреч и поездок, лимитировать время общения. Звезды советуют быть внимательнее во избежание недоразумений и ошибок. Особенно важно прояснять детали, связанные со здоровьем.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют быть настороже, чтобы вовремя предупреждать или купировать возможные проблемы. Важное условие успеха, информированность, готовность учиться или вникать в критичные детали. Не стоит полагаться в этот день только на чутье. Нежелательно опираться и на личные симпатии, романтические чувства. Не ленитесь искать подсказки, советоваться с помощниками и подчиненными.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что это хороший день для общения, но не в любой сфере и не с любыми намерениями. Это подходящий момент для поиска друзей и компании, попытки влиться в новую группу. Неплохой результат даст поддержка деловых связей. Однако есть риск ступить на скользкую почву, затеяв глубоко личный диалог на деликатную тему, начав обсуждать чувства, деньги или семейные тайны.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют сосредоточиться на рутинных делах и быть готовыми к работе с информацией. Не исключено, что придется теснее общаться с соседями, сервисами или коллегами, редактировать тексты, прояснять условия оформления документов, изучать налоговые или медицинские новости. Возможно, предстоит вникнуть в критичные детали, пережить разочарование или узнать нечто неприятное.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют поддерживать связи и работать с информацией, чтобы свободнее ориентироваться в обстановке. Осведомленность добавит возможностей выбора. Можно сравнить варианты, найти оптимальный маршрут, транспорт или метод работы, при этом обойтись скромным бюджетом. В повестку этого дня хорошо включить командировки и деловые контакты, интеллектуальное или спортивное хобби.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды намекают, что в эти сутки им лучше быть реалистами и трезво оценивать рамки своих возможностей. Там, где другие люди общительны, сообразительны и ловки, многие Рыбы начнут сталкиваться с ограничениями. В зависимости от ситуации, их может подвести скромность, занятость, неуверенность в себе, нехватка средств, прав или компетенций. Может остаться неиспользованной ценная информация.