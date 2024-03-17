Сохраняем гармонию — любовный гороскоп на 18 марта

Сегодня очень важно найти золотую середину в отношениях.

Наш гороскоп содержит прогнозы для каждого знака, описывая предстоящие события, возможные вызовы и благоприятные моменты.

Овен

В этот день Овнам не помешает аккуратнее выбирать тему для шуток в разговоре с близким человеком - особенно, если речь идет о родственниках, происхождении, бытовых и пищевых привычках. Гораздо важнее остроумия будут забота, нежность и доверие. Для встречи лучше выбрать дом или приватную территорию.

Телец

Сегодня Тельцы смогут рассчитывать на стабильность и взаимность чувств, на приятные сюрпризы в личной жизни. Это хороший день для свидания, помогающий гармонизировать отношения с расчетом на будущее. В ходе романтического общения могут иногда возникать странные, неоднозначные или смешные моменты.

Близнецы

Сегодня коммуникабельным Близнецам мало одной интеллектуальной общности с любимым человеком. Их любовь может принять также форму заботы, щедрости, желания «накормить и обогреть». При этом многие Близнецы останутся верны себе и будут периодически отпускать в адрес пассии насмешливые замечания.

Рак

В этот день Ракам не стоит переоценивать слова, так как они не являются прямым правдивым отражением чувств. Ситуации этих суток способствуют верности и взаимности, добавляют к любви общность идеалов и планов. Свободным Ракам не стоит остро реагировать на вопросы о причинах своего одиночества.

Лев

В этот день влюбленные Львы стремятся обдумать волнующую их тему с разных сторон. Им стоит помнить, что это полезно для их личностного совершенствования, но может навредить гармоничному любовному общению. Чтобы свидание было приятным, лучше выбрать тихое место, включить музыку и отложить разговоры.

Дева

Сегодня Девы рискуют сами подпортить гармонию свидания и производимое собой приятное впечатление, если будут несдержанны в своих речах и чересчур своеобразны в манере поведения, например, начнут отпускать забавные комментарии или задавать провокационные вопросы в неподходящие для этого моменты.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня им следует учитывать при общении с любимым человеком свой душевный настрой. Эмоции в эти сутки значат больше, чем кажется. Не стоит активно включаться в диалог и пытаться флиртовать, если в данный момент вы настроены слишком серьезно или чересчур ранимы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут надеяться на отдельные приятные моменты или на общую ровную атмосферу в своей личной жизни. Несмотря на сложности связи или заминки в согласовании деталей, это хороший день для романтической встречи. Он напомнит о множестве точек пересечения, создающих базу для долгой любви.

Стрелец

Сегодня звезды советуют влюбленным Стрельцам следить за своими словами, особенно в интимные и эмоционально окрашенные минуты. Неоднозначная шутка или недостаточно деликатный комментарий могут произвести не лучшее впечатление. Это не самый подходящий момент для новых знакомств и легкого флирта.

Козерог

Влюбленным Козерогам звезды подсказывают, что сегодня их преимущества раскрываются в спокойной тихой обстановке. Они могут потерять часть своих внутренних опор, если вступят с партнером в двусмысленный оживленный разговор (особенно на его условиях). Не тот день, когда стоит увлекаться диалогами.

Водолей

В этот день Водолеям не стоит удивляться сложностям общения с любимым человеком или помехам, которые возникли на пути к месту встречи. Повышенная эмоциональность сегодня способна создать водоворот слов и страстей даже при обсуждении пустяков, важно не растратить на это весь свой душевный пыл.

Рыбы

В этот день звезды советуют Рыбам не менять свои планы, быть верными своим чувствам и ценностям. Что бы ни случилось, гармония в любви сохранится. Недоразумения в общении с пассией найдут свое объяснение и будут быстро замяты, а иногда могут добавлять свиданию живости, становясь поводом для шуток.