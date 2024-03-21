Боремся за место под солнцем — финансовый гороскоп на 22 марта

Наш гороскоп дает читателям конкретные советы и рекомендации, которые помогут им максимально эффективно использовать потенциал этого дня.
Овен
Сегодня у Овнов творческих профессий день может сложиться благоприятно. Успешно проявят себя работники дизайнерских и фотостудий, издательских домов, туристических агентств и всех тех, кто причастен к рекламному бизнесу и индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений. Хорошо может пойти профессиональное обучение. Можно выезжать работать на вахту.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют держаться ближе к семье и родственникам. Дело в том, что сегодня у вас могут возникнуть финансовые сложности и только близкие люди смогут помочь вам. Также это хорошее время для подписания договора на страхование недвижимого имущества, и для укрепления безопасности бизнеса. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.
Близнецы
Сегодня для Близнецов крайне важно быть хорошо информированными относительно текущей ситуации в делах. Только в этом случае вы сможете принимать осознанные решения. Те, кто владеет самой свежей и достоверной информацией, смогут добиться позитивных результатов в работе. Может ускориться движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле.
Рак
Сегодня Раки смогут себя изолировать от посторонней информации, которая лишь отвлекает от непосредственного выполнения служебных обязанностей, и день сложится успешно. Научитесь отсекать ненужные и непродуктивные контакты, цените свое рабочее время. Возрастают шансы на получение выгодных заказов и, соответственно, рост доходов. Источником неприятностей могут стать поездки - от них лучше воздержаться.
Лев
Сегодня Львы вряд ли смогут улучшить свое финансовое положение. И это при том, что уровень доходов может вырасти. Основная сложность момента в том, как правильно распорядиться имеющимися материальными ресурсами. Нежелательно тратить деньги на те товары и услуги, без которых вы в данный момент можете обойтись. Поэтому лучше воздержаться от шопинга.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться неблагоприятно, если вы будете проявлять неумеренную инициативу и не сможете себя притормозить там, где это необходимо. Ситуация может сложиться таким образом, что больше всего повредить вам можете вы сами. Прежде всего, обратите внимание на отношения с членами семьи, поскольку они могут быть потенциально конфликтными.
Весы
Сегодня Весам звезды не советуют безоговорочно доверять поступающей информации. Особенно это касается конфиденциальных сведений, полученных по закрытым каналам. Например, нежелательно принимать важные решения на основе непроверенных сведений. Так вы рискуете стать на ложный путь и наделать ошибок. Вас могут подставить, обмануть. Если есть сомнения, то лучше ничего не предпринимать.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют ничего не менять в сложившейся практике и действовать преимущественно традиционными методами, показавшими свою надежность и эффективность. Не рекомендуется составлять бизнес-планы на перспективу. Также работа с целью получить результат в отдаленном будущем, может оказаться неоправданной тратой времени и ресурсов. Ориентируйтесь на волю и команды начальства.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут испытывать дискомфорт от давления начальства. Вам может недоставать внутренней твердости и уверенности в своих силах, чтобы реализовать задуманное. Старайтесь без крайней необходимости не попадать в поле зрения начальства — эти контакты могут быть связаны с критическими замечаниями, что может выбить вас из рабочего ритма.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может быть связан с некими событиями, причина которых может так и остаться для вас неизвестной. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Обратите внимание, все ли у вас в порядке в делах с точки зрения соблюдения правил и норм законодательства. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть готовыми к неожиданным изменениям во внешних обстоятельствах. Это может быть техническая поломка, резкое изменение финансового положения, отказ некоторых инвесторов от дальнейшего коллективного сотрудничества. Также могут быть задержки с денежными переводами. Не исключено, что придется вносить коррективы в планы. Воздержитесь от финансовых заимствований.
Рыбы
Сегодня для Рыб, которые работают преимущественно во взаимодействии с группой единомышленников, где требуется соблюдение высокой согласованности между членами одной команды, день может сложиться удачно. Бизнесменам, вероятно, предстоит достаточно жесткая борьба с конкурентами, чтобы доказать свое право на это место под солнцем.