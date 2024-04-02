Избегаем перегруза — гороскоп на 3 апреля

2 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня утром уточненный аспект Луны к ретроградному Меркурию может усилить интерес к определенным темам и целевому общению, но не обещает ясных ответов на вопросы.

Фото: rambler