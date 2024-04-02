Избегаем перегруза — гороскоп на 3 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что часть планов и встреч может быть отложена, отменена или пересмотрена. Лучше избегать в это время важных начинаний. Во второй половине дня соединение Луны и Плутона способно усилить дар предвидения или чувствительность к скрытой подоплеке коллективных процессов. Может появиться потребность влиться в группу, чтобы найти моральную или материальную поддержку, а также тенденция к преувеличениям, крайностям, жертвам во имя прогресса.
Овен
Сегодня для Овнов будут иметь больше значения официальные контакты, а во второй — неформальные. Получив материал для размышлений, им захочется сменить угол зрения, оценить перспективы, поделиться с другом или обратиться к «коллективному разуму». Это особенно вероятно, если предпринятые собеседования, консультации, запросы и беседы с начальством не дали им однозначного ответа.
Телец
Сегодня Тельцам стоит начать утро с изучения доступной информации, в том числе идущей издалека. Рассмотрев возможные варианты развития событий, им будет проще выбрать для себя верную линию поведения во второй половине дня. В это время возрастает вероятность сюрприза, психологического давления, критичного поворота в личных или коллективных планах. Особенно важно быть подготовленными апрельским Тельцам.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит ослаблять бдительность и строить планы на основе неполных данных. Требуют внимания детали документов, особенно влияющих на карьерное и финансовое будущее. Возможен двойственный результат после контакта с профессиональной инстанцией, налоговой инспекцией, страховой организацией. Вечером интерес могут вызвать дальние края или контакты с зарубежными друзьями.
Рак
Сегодня у Раков внимание могут удерживать те или иные официальные контакты, например, профессиональные, юридические или бюрократические. Звезды напоминают, что многие диалоги сейчас носят промежуточный характер и дают лишь материал для сравнений. Вторая половина дня подходит для поиска «друзей по несчастью», может усилить сексуальность или тягу к эксперименту, опасности, новизне.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют отправлять значимые сообщения и начинать важную переписку, а также пускаться в путь, особенно далекий. Это подходящее время для сбора дополнительной информации и предварительного сравнения вариантов. Во второй половине дня стоит удвоить психологические защиты в общении с окружением: среди друзей могут попадаться тайные конкуренты и недоброжелатели.
Дева
Сегодня у Дев опорой будет их природный здравый смысл, но им также может пригодиться чувство юмора, изобретательность и умение балансировать между крайностями. Ситуация может требовать нестандартной логики и неформального хода. Возможно, к вечеру придется пойти на риск, отступить от своих идеалов или решиться на какой-то эксперимент. Скорее всего, придется выбрать временное решение.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют отложить значимые планы на вторую половину дня: в это время обстановка не вполне предсказуема, но общий ход событий более продуктивен, любые приключения, волнения и обновления будут в итоге служить будущему прогрессу. В первой половине этого дня не стоит уклоняться от продолжения уже начатых бесед, но желательно воздержаться от новых контактов, знакомств и начинаний.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит быть готовыми к нестандартным моментам в ходе общения и поездок. Возможна путаница на привычных маршрутах, объезд или временное закрытие путей. Не исключены опоздания, странные противоречивые сообщения. Вероятны болтливые попутчики. Вторая половина дня способна создать нетипичную и психологически сложную ситуацию в доме, в семье или в кругу друзей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит быть внимательнее при выборе покупок и в процессе совершения платежей: возможны ошибки и странности. Это не лучший момент для важного приобретения, заключения сделки. Вторая половина дня не менее щедра на сюрпризы, но ее события будут полезнее для будущего. Именно ради него стоит изучать новости, поддерживать приятельские контакты в кругу коллег и соседей.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше воздержаться от важных контактов, следить за своими словами, а к получаемой информации относиться, как к предварительной. В это время нежелательно совершать поездки, налаживать связи, спешить с изложением своего мнения. Во второй половине дня стоит быть внимательнее к материальной стороне дел: не исключены новшества и сюрпризы финансового характера.
Водолей
Сегодня для Водолеев наиболее важна вторая половина этого дня. Чтобы встретить ее в должной морально-психологической форме, утром им лучше воздерживаться от лишней суеты и не афишировать свои мысли. Вечерние события могут обернуться удачей, если удастся найти разумный баланс между собственными и чужими привычками, взглядами и потребностями, правильно повести себя в своем доме, семье или в группе друзей.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют следить за новостями и не спешить с выводами, особенно, если дело касается дружбы и материальных вопросов. Важные мероприятия лучше отложить: день не обещает полностью предсказуемых ситуаций и в любой момент возможен сюрприз. Новшество может смешать ваши планы, если ваши личные ресурсы сейчас тесно связаны с коллективными, или у вас есть кредитные обязательства.