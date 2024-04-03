Становимся дружелюбнее — гороскоп на 4 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что день может нести финансовые новости и подпитывать надежду на будущие прибыли. Возможны странные капризы, эпизоды переедания, внезапной щедрости или расточительности. Дополнительную пищу получат недавно начатые дискуссии. Будут активнее обсуждаться популярные в обществе или в кругу друзей идеи. Эти сутки особенно информативны для программистов и для тех, кто много общается в Сети. Подходящий момент для корпоративного собрания, поиска данных о прежней группе или о старом друге.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют следить за новостями, включая социальные и финансовые, и не отказываться от шанса встретиться с друзьями. Больше других в этом заинтересованы Овны, начинающие свое новое дело, собирающие свою команду, увлеченные долгосрочными инвестициями или имеющие долю в коллективном проекте. День может принести надежду на прибыль в будущем, но дополнительные расходы в настоящем.
Телец
Сегодня у Тельцов усилятся амбиции, день может заставить их активнее работать на продвижение своих идеалов или на идеи своей группы. Многие Тельцы будут готовы на эксперимент и широкий жест, особенно, если их поддержат друзья. Фоном дня может стать волнение или душевный подъем, повышенный аппетит или переоценка своих возможностей. Не исключена склонность общаться в неформальном тоне с начальством.
Близнецы
Сегодня Близнецов день приглашает выглянуть за рамки рутины, традиций, идейных ограничений и профессиональных стандартов. Не стоит отказываться от шанса узнать последние мировые новости, ознакомиться с передовыми разработками, освежить в своей памяти прежние маршруты или старые дружеские контакты на отдаленных территориях. Пора брать на заметку оригинальные идеи, связанные с учебой и путешествиями.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть в курсе последних новостей и социальных тенденций, поддерживать связь с группой единомышленников или людей со схожими проблемами. Это поможет им лучше ориентироваться в настоящем и сохранять надежду на хорошее будущее. Возможно, именно друзья подбросят пару оригинальных идей для размышлений или дадут ценную подсказку в ситуации затяжного ответственного выбора.
Лев
Сегодня Львам стоит использовать день для неформального общения и обмена прогрессивными идеями. В зависимости от ситуации, можно провести его в группе друзей, в контакте со своей целевой аудиторией, на корпоративном мероприятии. В свободной атмосфере этих суток могут стать дружелюбнее отношения с партнерами или руководством. Станет проще подружиться с попутчиками, восстановить контакты за рубежом.
Дева
Сегодня для Дев день пройдет вне привычного графика — что может создать им ряд неудобств, но также позволит вести себя свободнее и мыслить неординарно. Возможно, придется заняться какими-то обновлениями, а попутно появится повод расширить свои горизонты, восстановить дружеские связи на работе или за рубежом. Может усилиться интерес к открытиям, мировым новостям, науке или сфере программирования.
Весы
Сегодня Весы могут использовать этот день для неформального общения с друзьями и партнерами, для обмена новостями, предложениями или креативными планами. Условный минус сегодняшних идей — затратность, однако звезды подсказывают, что все возможно при наличии ресурсов или единомышленников. Разговоры, зависшие в одной точке, сегодня могут получить новый оригинальный импульс, но до итога в них пока далеко.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит недооценивать возможности дружелюбного тона. Сегодня он способен выровнять многие противоречия, а при дополнительных благоприятных условиях поможет превратить оппонентов в друзей и привлечь на свою сторону влиятельных людей. В зависимости от обстоятельств, он позволит ладить с домочадцами, требовательными клиентами, важными гостями, коллегами по работе.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не обязательно путешествовать, чтобы расширить свой кругозор: многое они смогут узнать в своем ближайшем окружении. Это день, когда им поневоле приходится интересоваться прогрессом, отслеживать обновления и поддерживать полезные дружеские контакты. Возможна оживленная переписка, обмен новостями. В новом многообещающем ракурсе могут предстать некоторые прежние связи и идеи.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит готовиться к сюрпризам, если они планируют шопинг, занимаются финансовыми вопросами или надеются на материальную поддержку от единомышленника. Возможны новости, связанные с получением гонораров за творческие работы. Не исключены перемены в списке покупок. Могут появиться дополнительные расходы в связи с реализацией креативного проекта, домашними планами или нуждами детей.
Водолей
Сегодня Водолеям станет труднее укрощать свои запросы и аппетиты, а также контролировать всплески своих эмоций. Многие Водолеи будут склонны к великодушным жестам, если их все устраивает, но окажутся способны на бурное возмущение, когда ущемлены их интересы. Они могут как щедро одаривать своих друзей и близких, так и вносить в их жизнь нестабильность, например, своими оригинальными привычками.
Рыбы
Сегодня на Рыб окажет свое влияние окружающая обстановка. Их внимание может привлечь насыщенный информационный фон, оживленная коллективная дискуссия, необычная эмоциональная атмосфера в кругу друзей или в профессиональной среде. Некоторые новости этого дня совпадут с их собственными внутренними ритмами, сменой настроения или вкусов. Могут наметиться перемены в финансовых планах, новые покупки.