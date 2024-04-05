Покупаем только самое необходимое — финансовый гороскоп на 6 апреля

Наш гороскоп поможет пролить свет на возможности и вызовы, которые могут возникнуть в течение этого дня, способствуя лучшему самопониманию и принятию более осознанных решений.
Овен
Сегодня у Овнов, имеющих собственный бизнес и привыкших самостоятельно принимать решения, этот день может сложиться неблагоприятно. На первый план могут выйти вопросы борьбы за власть в условиях усиления конкуренции. У подчиненных вмешательство не в свои дела будет расценено как самоуправство и выход за рамки компетенции.
Телец
Сегодня для Тельцов, деятельность которых может иногда не соответствовать нормам закона, не самый удачный день. Помните, что представители фискальных властей могут пристально наблюдать за вами. Не исключены проверки, тайные и явные следственные действия типа контрольной закупки товара или обыска на складе. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть связан с нестабильностью в работе. Много беспокойств и хлопот может возникать у работников страховых агентств и охранных предприятий. Возрастает вероятность технических сбоев в электросетях. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты. Не следует делать то, что может повысить риск убытков и нестабильности.
Рак
Сегодня для Раков, занимающих руководящие должности, может сложиться проблемное время. Если вы не желаете срыва переговорного процесса, то лучше временно приостановить его, взяв техническую паузу. В противном случае договаривающиеся стороны могут войти в стадию острого противостояния, когда компромисс не будет возможен. Также это достаточно хлопотный день при работе в сфере услуг.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют набраться терпения, поскольку этот день может оказаться для вас весьма непростым. Прежде всего, может осложниться работа в трудовом коллективе. С некоторыми коллегами вам будет трудно найти взаимопонимание. Старайтесь не высказывать коллегам критических замечаний, если не желаете услышать ответную критику. Могут усилиться требования начальства к соблюдению дисциплины труда.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется воздерживаться от любой спекулятивной деятельности, особенно связанной с валютным обменом и с оптовыми торговыми сделками. Расчет на получение крупной суммы денег при разнице в цене может не оправдаться. Отложите на другое время рекламные мероприятия. Тем, кто работает по свободному графику, рекомендуется выполнять работу заранее и не ждать наступления дедлайна.
Весы
Сегодня Весам, имеющим обширные деловые контакты с деловыми партнерами, возможно, придется что-то срочно менять. Дело в том, что некоторые договорные отношения могут оказаться нарушенными и ваш бизнес может пострадать. Возможно, придется искать новых, более надежных партнеров. Также это не лучшее время для оформления и подписания договоров аренды.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов основной темой для беспокойства могут стать напряженные отношения с коллегами. Старайтесь не тратить напрасно время на разговоры, не имеющие отношения к текущей работе. Берегите свое рабочее время и не отвлекайтесь на посторонние вопросы. Не следует договариваться о встречах. Работа с информацией и в контакте с другими людьми может быть затруднена.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться непростое время для принятия финансовых решений. В зону риска, связанного с возможными убытками, попадает торговля модной одеждой, спортивными принадлежностями, детскими игрушками. Инвестиции в закупку оптовых партий товара с целью перепродажи могут привести к убыткам. Купленный вами товар может оказаться неликвидным.
Козерог
Сегодня для Козерогов, привыкших действовать самостоятельно, неблагоприятно может сложиться этот день. Ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия. Возможно, сейчас имеет смысл снизить темп работ. Это в первую очередь относится к ремонтно-строительным работам. Уделите больше внимания качеству, дабы потом не пришлось переделывать свою работу.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют ограничить контакты с незнакомыми людьми и отнестись с изрядной долей скептицизма к поступающей информации. Неприятности могут исходить из ложных сведений. Поэтому нельзя руководствоваться непроверенными сведениями при принятии важных решений. Запланированные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, придется много внимания уделять решению финансовых и материальных вопросов. Однако в своем стремлении к большим доходам, вы можете упустить главный фактор, препятствующий финансовому благополучию. Основная задача дня состоит не в преумножении денег, а в их сохранении. В связи с этим рекомендуется воздержаться от рискованных инвестиций и шопинга.