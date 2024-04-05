Покупаем только самое необходимое — финансовый гороскоп на 6 апреля

Сегодня нам не стоит тратить деньги налево и направо.

Наш гороскоп поможет пролить свет на возможности и вызовы, которые могут возникнуть в течение этого дня, способствуя лучшему самопониманию и принятию более осознанных решений.

Овен

Сегодня у Овнов , имеющих собственный бизнес и привыкших самостоятельно принимать решения, этот день может сложиться неблагоприятно. На первый план могут выйти вопросы борьбы за власть в условиях усиления конкуренции. У подчиненных вмешательство не в свои дела будет расценено как самоуправство и выход за рамки компетенции.

Телец

Сегодня для Тельцов , деятельность которых может иногда не соответствовать нормам закона, не самый удачный день. Помните, что представители фискальных властей могут пристально наблюдать за вами. Не исключены проверки, тайные и явные следственные действия типа контрольной закупки товара или обыска на складе. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может быть связан с нестабильностью в работе. Много беспокойств и хлопот может возникать у работников страховых агентств и охранных предприятий. Возрастает вероятность технических сбоев в электросетях. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты. Не следует делать то, что может повысить риск убытков и нестабильности.

Рак

Сегодня для Раков , занимающих руководящие должности, может сложиться проблемное время. Если вы не желаете срыва переговорного процесса, то лучше временно приостановить его, взяв техническую паузу. В противном случае договаривающиеся стороны могут войти в стадию острого противостояния, когда компромисс не будет возможен. Также это достаточно хлопотный день при работе в сфере услуг.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют набраться терпения, поскольку этот день может оказаться для вас весьма непростым. Прежде всего, может осложниться работа в трудовом коллективе. С некоторыми коллегами вам будет трудно найти взаимопонимание. Старайтесь не высказывать коллегам критических замечаний, если не желаете услышать ответную критику. Могут усилиться требования начальства к соблюдению дисциплины труда.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется воздерживаться от любой спекулятивной деятельности, особенно связанной с валютным обменом и с оптовыми торговыми сделками. Расчет на получение крупной суммы денег при разнице в цене может не оправдаться. Отложите на другое время рекламные мероприятия. Тем, кто работает по свободному графику, рекомендуется выполнять работу заранее и не ждать наступления дедлайна.

Весы

Сегодня Весам , имеющим обширные деловые контакты с деловыми партнерами, возможно, придется что-то срочно менять. Дело в том, что некоторые договорные отношения могут оказаться нарушенными и ваш бизнес может пострадать. Возможно, придется искать новых, более надежных партнеров. Также это не лучшее время для оформления и подписания договоров аренды.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов основной темой для беспокойства могут стать напряженные отношения с коллегами. Старайтесь не тратить напрасно время на разговоры, не имеющие отношения к текущей работе. Берегите свое рабочее время и не отвлекайтесь на посторонние вопросы. Не следует договариваться о встречах. Работа с информацией и в контакте с другими людьми может быть затруднена.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться непростое время для принятия финансовых решений. В зону риска, связанного с возможными убытками, попадает торговля модной одеждой, спортивными принадлежностями, детскими игрушками. Инвестиции в закупку оптовых партий товара с целью перепродажи могут привести к убыткам. Купленный вами товар может оказаться неликвидным.

Козерог

Сегодня для Козерогов , привыкших действовать самостоятельно, неблагоприятно может сложиться этот день. Ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия. Возможно, сейчас имеет смысл снизить темп работ. Это в первую очередь относится к ремонтно-строительным работам. Уделите больше внимания качеству, дабы потом не пришлось переделывать свою работу.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют ограничить контакты с незнакомыми людьми и отнестись с изрядной долей скептицизма к поступающей информации. Неприятности могут исходить из ложных сведений. Поэтому нельзя руководствоваться непроверенными сведениями при принятии важных решений. Запланированные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам.

Рыбы