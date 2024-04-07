Придется сделать непростой выбор — любовный гороскоп на 8 апреля

Сегодня мы должны принять правильное решение.

Наш гороскоп подскажет читателям, какие энергии будут доминировать в этот день и как они могут повлиять на их жизнь и решения.

Овен

Сегодня для Овнов может настать «час Х», вынуждающий их сделать в личной жизни выбор или занять в отношениях более однозначную позицию. Если чаша весов так и не качнется в одну сторону, придется искать компромисс - по возможности, красивый и устраивающий обе стороны. Возможен разговор или известие.

Телец

Сегодня Тельцам трудно добиться в любовных отношениях полной определенности. Их ум вплоть до ночи могут занимать разные варианты развития событий или неоднозначные сигналы, поступающие от объекта симпатий. Им не стоит воспринимать слишком серьезно противоречивые советы посторонних доброжелателей.

Близнецы

Сегодня Близнецы без труда привлекают к себе внимание потенциальных партнеров. Они остроумны, легко идут на контакт, приятны в общении, ловко балансируют между разными полюсами. Подходящий момент для знакомств и примирений. Многие разговоры и встречи этих суток окажутся важными для будущего.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют относиться внимательнее к забавным моментам в личном общении: это день, когда «в каждой шутке есть доля шутки», за остроумными легкими замечаниями может скрываться важный намек. Стоит быть осмотрительнее, заводя новые знакомства и затевая параллельный словесный флирт.

Лев

Сегодня Львы отлично проведут время в обществе любимого человека. Если он далеко, не станет проблемой поддержать связь дистанционно. Для Львов, вовлеченных в непростые для себя отношения, дистанция даже предпочтительнее: расстояние сгладит многие шероховатости и снимет эмоциональное напряжение.

Дева

Сегодня для Дев у звезд есть хорошая и плохая новость. Плохая заключена в том, что проблемы пока остаются, а хорошая в том, что они не катастрофичны — особенно, если найти в них баланс и взглянуть на них с долей юмора. Может состояться неоднозначный и еще не финальный разговор.

Весы

Сегодня у Весов общение с любимым человеком обещает стать очень приятным. Возможен знаковый разговор, обмен комплиментами или предложениями. Порадуют синхронные мысли и сходные вкусы. Но вести в диалоге при этом все же чаще будет партнер, а Весы будут живо заинтересованы в его внимании и мнении.

Скорпион

Сегодня от Скорпионов гармония в любовных отношениях может не требовать сверхусилий, но многим из них придется стать дипломатичнее и чаще идти на уступки в отдельных мелочах. Звезды советуют принять такие правила поведения: детали — не слишком большая плата за сохранение взаимопонимания в главном.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют поставить личную жизнь на первое место, а если это невозможно, то найти для нее хотя бы минутку. «Живое» общение можно заменить дистанционным. Не исключены колебания между несколькими симпатиями, подарками или вариантами встречи. Возможны известия от бывшей пассии.

Козерог

Сегодня для Козерогов любовные отношения могут стать школой дипломатии и практикумом по поддержке душевного равновесия. Многим Козерогам придется сделать в любви выбор или принять компромисс. Не в самом комфортном для себя положении окажутся Козероги, завязавшие параллельные романтические связи.

Водолей

Сегодня Водолеев порадует приятный легкий разговор с объектом симпатий. Водолеям, ищущим новых встреч, звезды советуют быть общительнее и использовать разные возможности, сочетая и комбинируя их по ситуации. Романтическое знакомство вполне может завязаться в дороге или начаться с остроумной беседы.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что этот день не дает полной уверенности в любовных отношениях и романтических ситуациях. Рыбы, уверенные в собственных чувствах и планах, могут столкнуться с неоднозначным моментом в поведении своего партнера, с недоразумением при выборе подарка, имиджа или места встречи.