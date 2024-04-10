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Будем невероятно привлекательны — любовный гороскоп на 11 апреля

10 апреля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы влюбим в себя не одного человека.

Будем невероятно привлекательны — любовный гороскоп на 11 апреля
Фото: Image by haritanita on Freepik

Наш гороскоп содержит советы по управлению энергией дня, а также указывает на потенциальные вызовы и возможности.

Овен

Сегодня Овны могут вести себя в личных отношениях не очень активно, что не говорит об их равнодушии: они нуждаются в проявлении чувств, тактильном контакте и продолжении общения. Новый приятный поворот в любовной истории ожидается вечером: в это время наладится связь, станет возможной встреча.

Телец

Сегодня Тельцы пребывают под влиянием своих романтических переживаний и этого им вполне достаточно. В конце дня они будут готовы воспринимать информацию извне. Возросшая общительность и любопытство могут побудить их написать партнеру, снова встретиться с ним или что-то узнать о нем

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит отложить любовные инициативы на вечер. Это лучшее время для того, чтобы напомнить о себе, восстановить прерванную связь, блеснуть обаянием, сделать комплимент или предложение. Близнецы, неразлучные со своими партнерами, в конце дня найдут новую тему для разговора с ними.

Рак

Сегодня Раки могут положиться в делах сердечных на обстоятельства или на свою интуицию. А вот в конце дня им не помешает получить информацию прежде, чем решиться на дальнейшие действия. Стоит прислушаться к тому, что говорят о любимом человеке другие люди, например, коллеги по работе.

Лев

Сегодня Львам не стоит забегать вперед, если они хотят поговорить о чем-то с партнером или встретиться с ним. Лучше всего делать это вечером. Также вечерние часы будут более благоприятными для Львов, ищущих новых знакомств: идеальные условия для легкого флирта тоже сложатся ближе к концу дня.

Дева

Сегодня Девам стоит выбрать для романтического свидания первую половину дня, если они счастливы в любви и их единственной целью является как можно чаще видеться с любимым человеком. Девам, желающим заново обсудить со своей пассией какую-то неоднозначную сложную тему, имеет смысл дождаться вечера.

Весы

Сегодня Весам лучше не форсировать события в своей личной жизни утром, если только их целью не являются «острые ощущения» с непредсказуемым исходом. Вечер — лучшее время для встречи или продолжения разговора. Можно рассчитывать на согласие, взаимную симпатию, приятное предложение, комплимент.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны поладить со своими любимыми без лишних слов (или готовы смириться с тем, что они изменить не в силах, например, оригинальными взглядами своей пассии). Но вечером в паре может возникнуть потребность о чем-то поговорить и лучше сделать это, во избежание недоразумений.

Стрелец

Сегодня Стрельцы вполне могут рассчитывать на приятный вечер в реале или в виртуальном пространстве. Если они влюблены, то смогут встретиться с пассией или восстановить с ней связь, а если настроены на знакомства и флирт, то получат отличную возможность завязать несколько многообещающих контактов.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют планировать романтическое свидание на вечер. Для приятного общения с любимым человеком больше подходит первая половина суток, но стоит иметь в виду вероятность какого-то сюрприза. Не исключено, что встреча будет спонтанной или закончится на неожиданной ноте.

Водолей

Сегодня на Водолеев благотворно подействует вечерняя обстановка. Она подарит им отличные возможности для общения с любимым человеком, а также сделает их более стабильными эмоционально, что будет способствовать их привлекательности. Их слова в конце дня начнут звучать весьма сексуально.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют отказаться от идеи насыщенного «полноформатного» вечернего свидания, заменив его легким и приятным общением на расстоянии. Наиболее подходящей для романтической волнующей близости будет первая половина дня, возможно, в это время реализуется одна из ваших фантазий.
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