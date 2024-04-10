Держим себя в руках — гороскоп на 11 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны неожиданные покупки, пищевые капризы, невыполнимые идеи. Первую половину этого дня лучше использовать для свободных занятий. Тем, кто ждет важных вестей или возможности возобновить общение, имеет смысл дождаться второй половины дня: в это время Луна вступит в знак Близнецов, создавая подходящий фон для обмена актуальной информацией и личными симпатиями. Именно к вечеру возрастет вероятность получения новостей, комплиментов и приятных предложений.
Овен
Сегодня у Овнов события идут не так быстро, как им хочется. Многие Овны будут с нетерпением ждать известий или возможности поговорить о своих нуждах, но получат такую возможность лишь вечером. Основная часть дня приглашает к пассивности, отдыху, гастрономическим удовольствиям, кулинарным экспериментам, примерке обновок. На вечер можно планировать возобновление общения или романтическое свидание.
Телец
Сегодня Тельцы могут посвятить день собственным нуждам, что не означает для них стремления к одиночеству. Многие Тельцы будут связывать свои планы с друзьями и предпочтут провести время в их обществе. Характер времяпрепровождения при этом может оставаться пассивным. Вечером обстановка станет более живой, может наметиться повод для продолжения дискуссии или информационных поисков.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть время для отдыха и расслабления. Энергичным Близнецам, жаждущим общения или действий, звезды рекомендуют повременить с важными заявлениями и начинаниями. Подходящие условия для активности сложатся ближе к вечеру. В это время возрастут обаяние и проницательность, оживится информационный фон, станет проще обмениваться идеями, новостями и знаками симпатии.
Рак
Сегодня Раки могут провести утро в свободном режиме. Можно побыть в обществе единомышленников, в хорошей компании, на неформальном мероприятии, отдать дань хобби. Вечер подходит для предметного общения и работы с информацией. Он способен принести ценные подсказки или предупреждения, новости из популярных или скрытых источников, дополнительные сведения для размышлений на актуальные темы.
Лев
Сегодня для Львов остается важным наличие единомышленников, разделяющих их идеи или цели. Утром и днем на первом месте материальные темы и соответствующие аспекты дружбы, подчеркнута потребность в спонсорах или ресурсных друзьях. Вечером на первый план выйдет обмен мнениями, появятся условия для свободной дискуссии. При желании, в это время можно совместить дружеское общение с легким флиртом.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют запасаться вдохновением, положительными эмоциями и моральной поддержкой. Возможно, для этого придется пообщаться с далекими друзьями, учителем или мысленно обратиться к духовным «инстанциям». С приближением вечера будет полезно вспомнить о насущных делах и связанных с ними проблемах, заново обсудить варианты решения задачи с заинтересованными людьми.
Весы
Сегодня Весам не стоит торопить события, иначе есть риск оказаться в тупике, создать себе лишние проблемы или получить неожиданный эффект от своих действий. Общительным Весам лучше дождаться вечера и только тогда возвращаться к важным для себя контактам. В конце дня сложатся отличные условия для возобновления разговора и попутного обмена симпатиями, возможно приятное предложение или известие.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не спешить с началом активных действий. В первой половине дня полезно изучить обстановку. Может иметь значение психологическая атмосфера в группе друзей, настроение партнеров или клиентов. Вечер подходит для работы с критически важной информацией и обсуждения возможных трудностей. Не пропускайте этот этап, приступая к выполнению задачи: он поможет избежать многих проблем.
Стрелец
Сегодня Стрельцы зависимы от обстановки и их успехи зависят от того, насколько они поняли ее требования. Многие Стрельцы будут вынуждены считаться со своими служебными или домашними обязанностями, состоянием здоровья, финансовым положением или стилем питания. Вечер создаст отличные условия для общения. Возможно приглашение к интересной дискуссии или флирту, на вечеринку или на свидание.
Козерог
Сегодня Козероги могут наслаждаться свободой, отдыхом или своим любимым занятием. Стоит воспользоваться этим правом, так как ближе к вечеру мысли может целиком занять какой-то навязчивый насущный вопрос. В центр внимания может попасть всего лишь приятная мелочь, но не исключены и серьезные заботы, например, связанные со здоровьем, потребностью в помощи или финансовым положением.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит браться за важные дела и принимать ответственные решения в первой половине дня. В это время возможна непоследовательность, чрезмерная экстравагантность желаний и планов, опора на вредные привычки. Свою лепту может внести непредсказуемая домашняя обстановка, ненадежность родных или друзей. Вечерние часы лучше посвятить общению, работе с информацией либо литературному творчеству.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит откладывать на вечер важные дела, требующие профессионализма, ответственности и аккуратности. Для них желательно использовать первую половину дня. Чем ближе вечер, тем проще совершить грубую ошибку. Звезды советуют переключиться к концу дня на работу с информацией и легкое общение, и этим ограничиться. Можно обсудить покупки в дом или ознакомиться с новостями у коллег.