Держим себя в руках — гороскоп на 11 апреля

10 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня не стоит доверять утренним желаниям, планам и намерениям: они могут оказаться данью моменту или случайной экстравагантной прихотью.

Фото: rambler