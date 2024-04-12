Полная гармония — любовный гороскоп на 13 апреля

Наш гороскоп подскажет, какие энергии будут преобладать в этот день, какие вызовы могут возникнуть и каким образом звезды могут повлиять на различные аспекты жизни.
Овен
Сегодня у Овнов потребность в контакте с любимым человеком сохранится, но общение может стать менее активным и определенным. В течение дня начнут реже приходить письма или станут более загадочными послания. Если вы хотите сказать что-то конкретное, сделайте это утром, так как вечером возможны помехи.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит что-либо менять в своих отношениях с представителями другого пола. Лучше продолжать действовать по ситуации, пусть даже она вызывает вопросы. Любой поворот сюжета хорош, если это шанс узнать друг друга. Если какой-то нюанс окутан тайной, просто подождите развития событий.
Близнецы
Сегодня у Близнецов романтические чувства не станут панацеей, если они чем-то расстроены или взвинчены. Им не стоит продолжать активное общение с объектом симпатий, если они устали или не в духе. Чем ближе вечер, тем больше они будут склонны к фантазиям или рассеянности.
Рак
Сегодня для Раков картина событий лишена полной ясности. Они могут быть озадачены сложившейся ситуацией, не до конца уверены в себе или в своем партнере. Возможно, их будут смущать полученные известия. Им важно отделить истину от домыслов и сплетен, а также от своих собственных иллюзий.
Лев
Сегодня у Львов потребность в приятном общении с любимым человеком может соседствовать с потребностью в одиночестве и желанием разобраться в себе. Это не самый удачный день для свидания: в поверхностном легком флирте может наметиться пауза, а для по-настоящему интимной встречи может не быть условий.
Дева
Сегодня Девы могут стать жертвами мнительности, но иногда их подозрения будут верны. Узнать истину сегодня сложно, поэтому лучше избегать однозначных выводов и решительных действий. Не лучший момент для прямых вопросов. Спрашивайте о том, что вас волнует, в шутку и как бы случайно.
Весы
Сегодня у Весов диалог с любимым человеком может стать менее откровенным или не таким интенсивным. Возможно, начнет копиться скрытое раздражение или усилятся тайные сомнения. Однако на взаимность чувств это не повлияет. Многие пары будут не против легкой интриги, добавляющей роману пикантности.
Скорпион
Сегодня Скорпионы находятся во власти своих иллюзий или в обстановке, которая мешает им ясно видеть картину отношений. Это не тот день, когда стоит всецело доверять своим чувствам, выражать их слишком прямо и бурно. Подходящая атмосфера для свидания начнет складываться ближе к ночи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам желательно поддерживать предложенный любимым человеком тон и не выходить за комфортные рамки начатого разговора. Не помешает легкий налет интриги и недосказанности. Не стоит усложнять отношения, задавая слишком серьезные вопросы или подчеркивая чересчур интимные подробности.
Козерог
Сегодня для Козерогов продолжается полоса дискомфорта, по той или иной причине они могут быть не в настроении и выглядеть перед партнером не лучшим образом. Звезды советуют отложить романтическое свидание или сделать его как можно короче, поскольку сегодня оно может пройти не очень удачно.
Водолей
Сегодня от Водолеев любовная гармония не потребует особых усилий. Чаще всего она уже будет создана, и останется не испортить ее неуместными порывами. Если между вами и любимым человеком произошло какое-то недоразумение, постарайтесь его проигнорировать, замять или отнестись к нему с юмором.
Рыбы
Сегодня Рыбы рискуют оказаться на ложном пути. Они могут держаться за свои иллюзии и упорствовать в своей правоте, часто мнимой. Их могут преследовать сожаления или сомнения. Что бы ни случилось, звезды советуют дождаться позднего вечера, именно в это время ситуация начнет улучшаться.