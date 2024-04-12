Держим ушки на макушке — гороскоп на 13 апреля

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поддерживает интерес к общению и поиску информации, но иногда толкает в ложном направлении.

Гороскоп на сегодня говорит, что отправлять письма, о чем-либо договариваться и совершать короткие целевые прогулки лучше утром. В течение дня начнет чаще рассеиваться внимание, участятся загадочные и тупиковые ситуации, опоздания, забавные или раздражающие недоразумения, приятные или негативные домыслы, ошибки в работе. Не стоит выбирать этот день для занятий, требующих точности и аккуратности, а также для начинаний любого рода. Ближе к ночи может усилиться потребность в доме или в общении с близкими людьми.

Овен

Сегодня Овнам не стоит медлить, если у них есть планы продолжить вчерашний разговор. Лучше вернуться к нему с утра. В течение дня внимание начнет рассеиваться, собеседники могут пропадать, замолкать. Возможны опоздания, тупики, отмены встреч, моменты сомнений и скрытого раздражения. Не стоит поднимать новые темы и браться за новые задачи. К ночи желательно оказаться дома или связаться с близкими.

Телец

Сегодня Тельцы могут спокойно пользоваться надежными каналами связи и продолжать приятное для себя общение, но им лучше не настаивать на продолжении работ и контактов, если что-то пошло не так. Если возникло недоразумение или наметился спор, звезды советуют взять паузу: скорее всего, завтра (или сегодня к ночи) общение примет иной оборот и проблемную ситуацию удастся увидеть в другом ракурсе.

Близнецы

Сегодня у Близнецов продуктивность снижается. В течение дня они могут все чаще уставать, раздражаться или терять нить разговора. Уровень оптимизма в этот день зависит от того, чего было больше накануне, хорошего или плохого. Возможны иллюзии, мнительность. Независимо от состояния дел, лучше воздержаться в эти сутки от новых стартов. Не стоит спешить и с работой над ошибками, лучше немного выждать.

Рак

Сегодня Ракам не стоит строить важные планы. Вплоть до ночи возможна зависимость от обстановки. Вероятны проблемы с поддержанием порядка, отклонения от правил, минуты сомнений, секреты или ситуации хаоса. Могут требовать обдумывания полученные накануне впечатления или ждать исправления допущенные ошибки. По возможности, стоит поберечь здоровье, провести профилактику инструментов и техники.

Лев

Сегодня Львов события способны незаметно запутывать и размывать для них контуры будущего. Несмотря на хорошие вести и информированность, они будут не вполне уверены в том, что поступают правильно. Возможен скепсис, вызванный опытом прошлого. Излишняя мнительность в одних вопросах может сочетаться с оправданной осторожностью в других. Стоит поискать место для временного отдыха и уединения.

Дева

Сегодня Девам стоит быть начеку, так как они могут стать жертвой ошибки или обмана. Не исключены элементы нечестности или загадочности в поведении партнеров. Возможно недопонимание с начальством. Не помешает проверить свои подозрения, если настораживают маневры деловых конкурентов. Если приходится приступать к новым делам, лучше начать с предварительных обсуждений ситуации, проб и «примерок».

Весы

Сегодня Весы интуитивно мыслят в правильном направлении, но что-то может сбивать их с пути. Возможно, будет неточной информация, подведут помощники или окажутся слишком запутанными обстоятельства. В течение дня возрастет вероятность заблуждений и искажений. Не лучший день для отправки в путь и прокладки маршрута, для оформления документа, проведения совещания, отправки запроса, публикации текста.

Скорпион

Сегодня Скорпионам вплоть до ночи желательно оставаться внимательными, не отключать системы оповещения и контроля. Даже если основная опасность миновала, может сохраняться риск ошибок из-за усталости или небрежности. Возможны сомнительные приключения, ведущие в тупик или к неприятностям. Лучше исключить в этот день энергозатратные важные дела и новые начинания, а также работу с документами, отчетностью.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют помнить о «подводных камнях» любого партнерства и сотрудничества, особенно долгосрочного. Возможно чужое коварство или некомпетентность, но не исключены и собственные ошибки. В заключенном союзе легко стать уязвимой стороной. Соглашения желательно составлять в предварительном виде и в нескольких вариантах. Может пригодиться посредник или консультация юриста.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют рассчитывать на повышенную продуктивность. Могут подвести помощники или собственные силы. В течение дня возможны ситуации путаницы, рассеянности или некомпетентности, не исключены проблемы с дисциплиной, аккуратностью и точностью. Возможны сомнения насчет выбора инструментов или лекарств. Желательно отменить сложные работы и позаботиться о своем здоровье.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше выбирать свободные занятия, избегать ответственных начинаний и важных решений. Там, где все складывается хорошо, достаточно поддерживать сложившуюся гармонию. Там, где настигла неудача, лучше попытаться расслабиться и переключиться на что-то другое. В течение дня мысли может занимать личная жизнь или творчество, а к ночи потребовать внимания здоровье, дом или семья.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что они не в самом выигрышном положении. Стоит отложить начинания, снизить нагрузки, игнорировать возможные вызовы и провокации в свой адрес, а также избегать приключений, обострения отношений и упорства в своих заблуждениях. Если допущена ошибка, не стоит исправлять ее немедленно (исключение — экстренные ситуации). Улучшение обстановки и самочувствия ожидается к ночи.