Наслаждаемся жизнью — гороскоп на 16 апреля

15 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва активизирует тягу к креативу и персональному самовыражению, усиливает потребность в обратной связи с аудиторией, публикой или поклонниками.

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Гороскоп на сегодня говорит, что также этот день генерирует яркие любовные и чувственные переживания, способные дать мощный импульс творчеству или перерождению. Может возрасти интерес к нуждам детей и общению с ними. Еще одна тенденция этих суток — временный отход от рутины, стандартов и формальностей. Могут появиться мысли об отдыхе, отпуске, развлечении, играх, свиданиях, вечеринках, культурной программе, приятном шопинге, или совмещении подобных планов. Овен Сегодня Овнов день подталкивает к самовыражению через один из своих природных талантов. При этом больше возможностей окажется у Овнов, тяготеющих к литературной деятельности, общению и художественному творчеству. Также в эти сутки у них появляется больше возможностей нравиться, поддерживать обратную связь со своей публикой или с объектом любовных симпатий. Телец Сегодня Тельцам день добавит волнений, чаще приятных и мотивирующих. Могут стать более интенсивными любовные переживания, более яркими творческие и профессиональные идеи, более смелыми запросы. Могут родиться рискованные креативные задумки в связи с домом или с делами детей. Новую привлекательность получат некоторые старые планы. На фоне душевного подъема даже невозможное может показаться возможным. Близнецы Сегодня у Близнецов обстановка располагает скорее к играм, романтике и празднику, чем к рутине. По возможности, звезды рекомендуют отложить плановые работы, связанные с профессиональной деятельностью и требующие соблюдения стандартов, чтобы окунуться в более яркий мир любви, прогресса, обновлений или свободного творчества. Самое время обратиться к своим или коллективным творческим идеям. Рак Сегодня Ракам день может принести денежные поступления, но и незапланированные расходы, в том числе в качестве эксперимента или игры. Возможно непреодолимое желание потратить полученные средства. Звезды советуют аккуратнее распоряжаться ресурсами: одна покупка или сделка может повлечь за собой другую, с непредсказуемыми последствиями. Есть риск оказаться в кредитной ловушке или в долгу у друзей. Лев Сегодня Львам день добавит яркости и творческих возможностей, поможет в самовыражении, развитии талантов и раскрытии интеллектуального потенциала, усилит их привлекательность и конкурентоспособность. Несмотря на это, стоит учесть силу сопротивления среды: удача возможна везде, но не везде достанется даром. Возможно, стоит выбрать путь попроще, не связанный с преодолением масштабных препятствий. Дева Сегодня Дев обстановка дня склоняет к творческим решениям с долей риска, которые в другой ситуации могли бы показаться им опасными, но в данный момент вполне оправданы. Звезды советуют прислушаться к своей интуиции: она может подсказать весьма неплохое временное решение, помогающее продержаться до более удачных времен. Не исключено, что придется немного отступить от своих идеалов и принципов. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что настает подходящее время для игр, развлечений, романтики, творчества, флирта, общения с друзьями и детьми, участия в коллективных мероприятиях и различных форм свободного времяпрепровождения. Не стоит отказываться от вечеринок, свиданий, приглашений на праздники: это не только шанс приятно провести время, но и возможность продолжить разговор на актуальную тему. Скорпион Сегодня Скорпионам день подсказывает пути достижения цели, которые есть у них в данный момент. Независимо от самой цели, сейчас полезно дать рекламу своим умениям и талантам. Стоит обратить внимание на возможности, которые дает текущая работа. Если речь идет о творческой карьере, не стоит отказываться от собеседований и кастингов. Звезды советуют избегать вызывающего поведения, быть чуть скромнее. Стрелец Сегодня Стрельцам день способен подарить заряд креативной энергии, яркие романтические переживания или мощную духовную мотивацию. Он помогает выйти за рамки, в которых пока удерживают обстоятельства, попытаться расширить кругозор или заглянуть в будущее. Могут появиться планы на отдых, путешествие, общение с детьми, на развитие любовного романа, творческой карьеры или дружеских связей за рубежом. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют поддаться романтическому или творческому импульсу, если он внезапно их захватит, но советуют сдерживать свои эмоции и быть осмотрительнее, если подобные порывы посетят их в другой сфере (например, финансовой). Стоит дать себе время на уточнение планов, если смелая идея касается дома: возможно, для начала стоит поговорить с близкими и поинтересоваться их мнением. Водолей Сегодня Водолеям важен день, если они хотят любви, известности или власти (пусть даже в узком кругу), стали публичными персонами или стремятся к этому. Вдвойне чувствительны к сегодняшним событиям январские Водолеи. Им стоит внимательнее относиться к возможным предложениям, приглашениям, комплиментам и вызовам в свой адрес, искуснее управлять своими эмоциями и дальновиднее выбирать линию поведения. Рыбы Сегодня Рыб день приглашает к работе с элементами творчества, мотивируя на нее не только вдохновением и получением удовольствия. Возможно, появится перспектива заработка или возникнут какие-то роковые внешние обстоятельства, заставляющие взяться за дело против воли. Если появились планы на развлечения, стоит подумать об их вероятной обратной стороне, например, о возможном уроне своему здоровью.