В воздухе пахнет романтикой — любовный гороскоп на 17 апреля

Наш гороскоп расскажет, как стать еще ближе со второй половинкой.
Овен
Сегодня у Овнов личная жизнь развивается удачно. Они легко получают обратную связь в виде искренней симпатии, подарков, улыбок и комплиментов. Их главные преимущества — привлекательность, общительность, нестандартный вкус, чувство юмора. Возможно, они будут питать взаимный интерес к нескольким людям.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют жить в режиме легкой игры и наслаждаться приятным моментом, не забегая слишком далеко вперед и не увлекаясь чересчур глубокой психологической аналитикой. Возможно, судьба предложит ненадолго вернуться в любовное прошлое и переиграть в нем какой-то сюжет.
Близнецы
Сегодня Близнецам обстоятельства играют на руку, если они хотят любви и романтики. У них есть возможность завести новые многообещающие личные знакомства или восстановить прежние. Они могут получить приятное предложение или забавное сообщение, связаться с объектом своих симпатий через друзей.
Рак
Сегодня Ракам обстоятельства этих суток постоянно намекают, что любовь — это игра, к которой не стоит относиться слишком серьезно. Однако у них может быть иное мнение и собственный взгляд на вещи. Флирт и романтические отношения могут быть для них причиной расходов или инструментом достижения важной цели.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не пропускать сеанс свидания с любимым человеком или контакта с ним на расстоянии. Это прекрасный день для интересного и приятного общения, в ходе которого можно блеснуть обаянием, остроумием или эрудицией. Хорошо обсуждать планы совместного романтического путешествия
Дева
Сегодня для Дев события — настоящий подарок, если они стремятся получить что-то в любви здесь и сейчас. Чтобы воспользоваться шансами момента в полной мере, мыслить им придется креативно и позитивно, а действовать оперативно. Отличные идеи этих суток лучше не «консервировать», а озвучивать сразу.
Весы
Сегодня Весы отлично ладят со своими партнерами и наверняка будут делать все с ними вместе: развлекаться, строить планы на будущее, изучать свежие новости. Свободные Весы, отправившись на вечеринку или на другое мероприятие, не останутся одни, быстро найдут подходящего собеседника или спутника.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отложить масштабные романтические мероприятия: мелкие маневры дадут больше пользы, чем эффектные широкие жесты. Окажите любимому человеку в течение дня нестандартную услугу или небольшой оригинальный знак внимания. Важное условие успеха — позитивное настроение.
Стрелец
Сегодня Стрельцам желательно найти время для личной жизни. Обстановка располагает к романтике и не только. Будет повод повеселиться, вспомнить прошлое, найти общее хобби. Не стоит медлить, если вы хотите удивить партнера своим креативным мышлением, чувством юмора или художественным талантом.
Козерог
Сегодня Козероги отлично проведут этот день в компании любимого человека, если отбросят свою серьезность и мнительность, позволят себе чуть больше непринужденности в общении. Проявлять инициативу в личной жизни сегодня не стоит, но поддержать забавный разговор или ответить на комплимент очень желательно.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это подходящий момент для общения с любимым человеком, и советуют не терять время: не исключено, что вскоре встречи будут протекать в другой атмосфере. Это отличный день для продолжения приятного разговора, а если вы не определились, то для параллельного флирта.
Рыбы
Сегодня Рыбы получат от свидания или флирта удовольствие, если не будут воспринимать происходящее близко к сердцу, перестанут ждать заранее запланированных результатов и начнут получать радость от самой игры. Приятное и веселое общение с выраженным романтическим подтекстом возможно на работе.