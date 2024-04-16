Продумываем все от и до — гороскоп на 17 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна во Льве приглашает получить удовольствие от романтического или иного приятного общения, веселья, ярких красок, обмена креативными идеями. Может возрасти интерес к моде, престижным местам отдыха, дорогим подаркам и развлечениям, к театру, искусству, необычным ролям и образам. Возможны эксперименты с надеждой на прибыль. Легко забыть о мере. Хороший день для тех, кто развлекает словом, занят в сфере увеселений и отдыха, контактирует с детьми, работает с рисунками и визуальными эффектами, создает комиксы, мемы, фото, игры, рекламные тексты и ролики.
Овен
Сегодня для Овнов это комфортный день. Его темой может стать общение, отдых, личная жизнь, забота о красоте имиджа, креатив ради самовыражения или заработка. Он подходит для романтической переписки, литературного творчества, привлечения аудитории, сулит удачные селфи. Родителям-Овнам будет легко найти общий язык с детьми. Возможны хорошие вести, комплименты, подарки или дополнительные приятные расходы.
Телец
Сегодня в Тельцах день поддерживает огонь чувств, щедрость и творческое мышление. Вплоть до ночи возможна тяга к развлечениям, общению, играм и приятным обновлениям. Не исключен легкий авантюрный настрой. Не все идеи этого дня стоит сразу же внедрять в свою жизнь на постоянной основе: некоторые из них не отвечают базовым личным потребностям, навеяны модой, случайным настроением или обстановкой.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут использовать приятные моменты этого дня не только для отдыха, общения, украшения жизни и легких развлечений. В непринужденной игровой или романтичной форме сейчас формируются связи их будущего, сулящие им успех в любви и дружбе, новые знания или прибыли. День обещает хорошие новости и креативные идеи. Он подходит для свиданий и вечеринок, для публикации текстов, фото и видео.
Рак
Сегодня у Раков есть надежда на приятный шопинг, на неожиданные подарки, выигрыши и денежные поступления. Возможны доходы от творчества или работы с людьми, отдача от рекламных объявлений. Одновременно, день может раззадорить их креативное мышление и аппетиты, подтолкнуть к дополнительным тратам, финансовым играм, экспериментальным инвестициям, к расходам на летний отдых или на нужды детей.
Лев
Сегодня Львам день помогает оставаться на счастливом для них пути. Он может принести им удачные покупки и приятные вести, помочь в развитии романа или поиске попутчика. Также он повышает их обучаемость и помогает расширять личные горизонты - в том числе, через зарубежные связи. Подходящий момент для выступления или публикации статьи, для флирта и забот о своем имидже. Возможно открытие или находка.
Дева
Сегодня Девы вынуждены действовать по обстоятельствам и порой вопреки своим идеалам, но не слишком переживают по этому поводу: обстановка и атмосфера вполне соответствуют их текущему умонастроению и насущным нуждам. Ситуации этого дня помогают им сохранять присутствие духа и подшучивать над своими приключениями, дарят оригинальные яркие впечатления и подсказывают нестандартные творческие идеи.
Весы
Сегодня Весов звезды приглашают развеяться в популярном месте или в приятном обществе. В зависимости от ситуации, компанию могут составить друзья, дети или деловые партнеры. Хорошим спутником по развлечениям в этот день будет объект романтических симпатий или супруг. Возможны интересные новости и дискуссии в связи с творчеством, финансовыми вопросами, личной жизнью или перспективами будущего.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит подойти к ситуациям этого дня практичнее, используя их не только для приятного общения или развлечений, но и как шаг к своим целям. Остроумная дружеская беседа или легкий флирт могут стать мостиком к карьере или шансом восстановить какие-то полезные связи. Среди приоритетных тем сегодня может оказаться творчество, воспитание детей, получение или продвижение рекламных услуг.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не отказываться от возможности отдохнуть или весело провести время, заняться одним из своих излюбленных хобби или свободным творчеством, оказаться в приятной компании детей или объекта симпатий, обсудить творческие идеи или ход игры, поговорить о планах на отпуск или на далекое путешествие. Не исключено, что вскоре времени для подобных занятий станет меньше.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит заниматься сложными ответственными работами и приступать к новым делам. Лучше использовать этот день для отдыха, небольших развлечений, приятного общения и обмена креативными мыслями. Он подходит для легкого флирта, разговора с детьми или домочадцами, обдумывания вариантов заработка или идей по обустройству быта. Возможны отдельные приятные находки, подарки и открытия.
Водолей
Сегодня Водолеям закреплять контакты, основанные на взаимной выгоде и симпатии. В зависимости от ситуации, это может быть диалог с конкретным лицом или обратная связь с публикой, аудиторией. Стоит принять приглашение, ответить на сообщение. День хорош для свидания, игры, продолжения переписки, встреч с детьми, дает легкость в общении и помогает поддерживать равновесие интересов.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что приятные, веселые и обнадеживающие стороны любой ситуации могут сопровождаться для них напряжением. Возможно, в какой-то момент станут слишком сильными эмоции или потребуются дополнительные расходы, возрастет объем работы или для исполнения желаний потребуется чуть больше времени. Но и отказываться от шанса не стоит: возможна та или иная выгода, находка, бонус.