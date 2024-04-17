Напитываемся эмоциями и впечатлениями — гороскоп на 18 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что новые открытия маловероятны, но для хорошего настроения будет вполне достаточно вчерашних приятных впечатлений. Есть время подольше побыть с любимыми или с детьми, дополнительно развить креативные идеи. С наступлением вечера все же придется вспомнить о прозе жизни и повседневных обязанностях: о них напомнит Луна, вступившая в знак Девы. Перед сном полезно позаботиться о здоровье и о нужных по ситуации мелочах, связаться с помощниками, прикинуть план работ на завтра.
Овен
Сегодня Овнам день обеспечит базовую эмоциональную гармонию, но не даст избытка энергии. Некоторые Овны могут ощущать упадок сил и переживать иллюзию тупика. Позитивный фон дня во многом будут поддерживать следы недавних событий. Пока не настал вечер, можно подпитываться полученными вчера приятными впечатлениями. В конце дня будет полезно вспомнить о здоровье, гигиене, нюансах работы или диеты.
Телец
Сегодня для Тельцов это переходный день. Идеи и чувства, владеющие ими, останутся прежними, но по мере развития событий в них будут меняться акценты. В первой половине дня многие Тельцы останутся романтиками, но с наступлением вечера вернутся в реальность и начнут мыслить немного практичнее — в том числе, в вопросах своей личной жизни, в сфере игр, воспитания детей и воплощения своих креативных замыслов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть время обдумать вчерашние идеи или заново проиграть в уме недавние впечатления (многие из которых будут позитивными и внушат им приятные надежды на будущее). Если нужно завершить разговор или о чем-то договориться, звезды советуют делать это с утра. В конце дня ожидается смена обстановки и настроения, фокус внимания может сместиться в сторону дома или работы.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют отложить важные решения и новые начинания на вечер. Основная часть дня подходит для отдыха, свободного общения и удовлетворения случайных капризов. Вечерние часы помогут переключиться на более прагматичный и деловитый стиль мышления, стать дотошнее, перейти от слов к делу или от шуток к серьезным планам, взять курс не на игровые, а на реальные выгоды и перспективы.
Лев
Сегодня Львы могут следовать своим привычкам и потакать своим прихотям, а также обдумывать полученные впечатления и известия. Это комфортный, но не очень продуктивный период и на новый всплеск энергии рассчитывать не стоит. Лучше отдохнуть, взять паузу в активном общении. В конце дня звезды рекомендуют сменить направление своего внимания, начать мыслить чуть практичнее и детальнее.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что им лучше дождаться вечера прежде, чем пытаться делать выводы, излагать свое мнение или приступать к очередному блоку текущих задач. В насущных волнующих делах, включая финансовые, намечается скорый новый этап, который должен чем-то порадовать. В его ожидании (которое может занять несколько дней) лучше не торопить события и жить в режиме доверия судьбе.
Весы
Сегодня Весы могут наслаждаться свободой, например, свободным общением с интересующими их людьми в неформальной приятной обстановке. Обсуждать конкретные темы и подтверждать достигнутые договоренности лучше утром. В конце этого дня может потребоваться отказ от лишних контактов, а внимание может вынужденно переключиться на «прозу жизни»: финансы, здоровье, работу, мелочи быта.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит медлить, если они заинтересованы в продолжении вчерашних сюжетов и обсуждении вчерашних тем. В первой половине суток это вполне реально, так как многие дела и контакты пойдут по инерции. Вечер принесет новый виток событий или изменит угол зрения на обсуждаемый вопрос. В фокус внимания могут попасть новые детали практического характера, важные для проведения задуманных работ.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут использовать день для отдыха, свободных занятий и получения дополнительных приятных впечатлений, например, от общения со своими детьми или с объектом своих романтических симпатий. Это подходящий период для подзарядки позитивными эмоциями. С приходом вечера на первый план может выйти работа, здоровье, выполнение домашних планов или профессиональных обязанностей.
Козерог
Сегодня для Козерогов самым удачным периодом суток окажется вечер. Пока он не настал, им лучше не форсировать события: не браться за новый блок плановых дел, не торопиться с возвратом к серьезным темам и важным контактам, включая зарубежные, не вникать в детали и не приступать к сложным процедурам. Основная часть дня больше подходит для отдыха, не слишком утомительного хобби и легких развлечений.
Водолей
Сегодня у Водолеев основная часть этого дня может создать ощущение полной гармонии и добавить им беспечности — особенно, если они наладили контакт с приятными для себя людьми или выгодные партнерские отношения. Однако с наступлением вечера что-то заставит их стать более подозрительными и дотошными. Внимание многих Водолеев интуитивно привлекут практические детали общения и обсуждаемых договореннностей.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее к своему самочувствию: возможны симптомы выгорания и усталости, нетипичные реакции на продукты или лекарства. В конце дня, наоборот, желательно не упускать нюансы в поведении других людей, особенно тех, с кем вы работаете и обмениваетесь услугами: у них возможны вопросы в связи с финансовыми, медицинскими или другими деталями сотрудничества.