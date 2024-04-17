Нас заметят — финансовый гороскоп на 18 апреля

Наш гороскоп расскажет, как принимать правильные решения на работе.
Овен
Сегодня для Овнов, привыкших действовать самостоятельно, успешно может сложиться этот день. Ваши позиции в карьере могут значительно укрепиться. Во многом этому будет способствовать безусловная поддержка, которую могут оказать вам ваши подчиненные. Успешно проходит рекламная кампания, легко решаются юридические проблемы. Хорошо использовать этот день для обмена опытом с целью повышения квалификации.
Телец
Сегодня для Тельцов, чья профессия предполагает деятельность с элементами риска, хорошо может сложиться этот день. Прежде всего, это относится к представителям государственных силовых и фискальных структур: армия, полиция, налоговая инспекция, прокуратура. Успешно может развиваться охранный и страховой бизнес. Велика вероятность одобрения банков вашей заявки на получение кредита.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться благоприятный день для прорывных решений в деловом партнерстве. Отдавайте предпочтение контактам с теми партнерами, которые старше и опытнее вас. Если вы вели переговоры, то сегодня можете достигнуть наиболее важных компромиссов и подписать выгодный договор, который будет исполняться в течение длительного срока. Также при большой загруженности вы можете делегировать часть полномочий партнеру, напарнику.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться удачное время для расширения деловых контактов и ознакомительных поездок. Если вы добросовестно относились к своей работе, то вас может ожидать повышение по службе и поддержка коллег. Хорошее время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Безработные смогут найти ту работу, которую давно искали.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют прилагать усилия для укрепления своей деловой репутации. Лучше всего для этого проводить рекламные акции и принимать участие в массовых мероприятиях. Деньги, вложенные в публикацию объявления в средствах массовой информации, не пропадут напрасно. Также хорошо делиться своими знаниями, заниматься преподавательской деятельностью и публикацией статей.
Дева
Сегодня для Дев день может пройти впустую, звезды советуют усилить энергичность и инициативность в деловой сфере. Обязательно доводите до конца начатые дела — это одно из основных условий профессионализма. Ваши начинания могут найти достаточную поддержку и развитие. Офисные служащие могут преуспеть в подготовке отчетной документации.
Весы
Сегодня Весы могут добиться значительного ускорения работы с поступающей информацией. Ваши аналитические способности могут заслужить самых высоких похвал. При общении с окружающими вы можете проявить удивительную проницательность и сможете принимать взвешенные решения. Ускоряется движение бумаг по инстанциям и товарно-денежный оборот в торговле.
Скорпион
Сегодня Скорпионы благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям могут добиться хороших результатов в работе. Например, может успешно пойти работа в составе группы единомышленников. Многие вопросы вам, возможно, удастся решить с помощью подключения деловых связей. Прислушайтесь к советам друзей — они могут подсказать вам оптимальные решения.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться на редкость удачный день для деловой активности. Усиление энергетического потенциала вместе с ростом профессионального мастерства может создать благоприятные предпосылки для реального продвижения в делах. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов. Руководителям рекомендуется принимать наиболее важные управленческие решения.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют подумать о расширении географии своего бизнеса и более экспансивной экономической политике. Удача может сопутствовать вам в дальних поездках, юридической деятельности, внешнеторговых операциях, издательском и типографском бизнесе. Есть шанс договориться с иностранцами о взаимовыгодном сотрудничестве.
Водолей
Сегодня Водолеям, вероятно, не удастся обойтись без поддержки коллектива или группы единомышленников. Это один из тех редких дней, когда вы можете познакомиться и договориться о деловом сотрудничестве с серьезным и надежным профессионалом. Многое удается решить благодаря умению находить общий язык с людьми. Очень важно, чтобы вы сами проявляли инициативу для таких контактов.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может продемонстрировать потенциал новых возможностей в карьере. Настоящие профессионалы будут замечены и оценены вышестоящим руководством. Вам могут предложить занять более высокую должность. Могут усилиться ваши пробивные способности, что тоже способствует карьерному росту и занятию более прочных позиций. Необходимо бороться за место под солнцем.