Гармония и стабильность — любовный гороскоп на 29 апреля

Наш гороскоп поможет каждому знаку зодиака лучше понять свои потребности и ожидания на этот день, а также использовать астрологические влияния в своих интересах.
Овен
Сегодня Овнам стоит быть более чуткими к поведению любимого человека: не исключено, что в нем появились новые прагматичные нотки, в чем-то изменились вкусы. Одновременно, вероятны перемены в собственных чувствах. Возможно, пора начать подтверждать любовь более вещественными знаками внимания.
Телец
Сегодня у Тельцов в мироощущении кое-что поменяется. Они сильнее ощутят потребность в любви, могут пасть жертвой влюбленности или пережить новый поворот в личной жизни. Счастливым переживаниям и надеждам могут сопутствовать странные знаки и роковые предчувствия. Для свидания предпочтительнее вечер.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день не изменит ход мыслей и их манеру общения, но может подарить им новые эмоции и заставить сменить образ действий. Не самым плохим решением для них будет на время замолчать о своих чувствах и заняться подготовкой материальной платформы для дальнейшего развития романа.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют планировать свидание на вечер и обещают, что оно не станет рядовым. Возможен приятный сюрприз или просто хороший поворот романа. Свободные Раки имеют шанс неожиданно с кем-то познакомиться на дружеской вечеринке. Не исключено знакомство на фоне тревожных событий.
Лев
Сегодня у Львов в личной жизни (или их взглядах на нее) наметятся изменения, вызванные их целями или особым положением. Возможен неожиданный всплеск чувств, новый поворот в старой истории. Не исключены признаки влюбленности в начальника или романтической заинтересованности со стороны подчиненного.
Дева
Сегодня Девам звезды намерены сделать подарок, открыв им в любви новые неожиданные перспективы или, наоборот, вернув их в делах сердечных на единственно верный счастливый путь. Им стоит доверять судьбе, даже если их мысли в беспорядке или от любимого человека приходят противоречивые известия.
Весы
Сегодня Весы переживут новый поворот в романе, столкнутся с иными оттенками эмоций и желаний. Может возрасти потребность в чувственных наслаждениях и волнующей новизне. Тяга к комфорту может уживаться с тягой к приключению. Возможно продолжение старого разговора между партнерами с новых позиций.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов любимый человек получает дополнительную привлекательность, которая искупает в их глазах все сложности отношений. Многие Скорпионы будут готовы сменить тактику и пойти на компромисс, лишь бы не потерять из виду «райскую птицу», норовящую выпорхнуть из построенной ими клетки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы вынуждены мыслить прагматично и быть реалистами, но личные разговоры пытаются вести в легкомысленном тоне. Если они влюблены всерьез, им пора подумать о материальных знаках любви. Есть предпосылки для служебного романа, внезапной симпатии к подчиненному или коллеге.
Козерог
Сегодня Козероги готовы открыть в личной жизни новую страницу, а звезды не против им в этом помочь. Благодаря ситуациям этих суток они способны найти свое счастье, начать снова верить в идеальную любовь или принести ради нее какую-то жертву. Слабой стороной многих Козерогов будет словесный флирт.
Водолей
Сегодня Водолеев ждет в личной жизни нечто важное. Счастливые моменты могут сплетаться с фатальными и судьбоносными, меняющими их жизнь. Любовь может потребовать новшеств или жертв. Мелкие перемены в чувствах и личных отношениях, случившиеся в этот день, позже повлекут за собой более крупные.
Рыбы
Сегодня Рыбы становятся более стабильными эмоционально и более спокойными в своих действиях. Возможно, они наконец получат желаемое или смирятся с тем, что они изменить не в силах. Новый удачный поворот событий даст им надежду, поможет забыть о недавних неприятностях и снова поверить в любовь.