Отдыхаем и душой, и телом — финансовый гороскоп на 1 мая

Наш гороскоп поможет каждому лучше понять возможные тенденции дня и принять решения, соответствующие астрологическим рекомендациям.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться удачно для деловой активности. Ваши доходы могут вырасти вслед за повышением производительности труда. Этому может способствовать улучшение отношений с коллегами и вышестоящим руководством. Вы можете предпринимать смелые шаги по продвижению вверх по карьерной лестнице. Те, кто занят торговлей, могут делать крупные оптовые закупки товара для последующей его продажи в розничной сети.
Телец
Сегодня у Тельцов творческих профессий может сложиться замечательный день. Те, кто имеет отношение к выступлениям со сцены, смогут завоевать симпатии публики во время своих выступлений. Особенно преуспеют те Тельцы, которые причастны к миру моды и шоу-бизнеса. Это стилисты, парикмахеры, визажисты, модельеры, портные. Также звезды советуют вам активнее участвовать в творческих конкурсах, кастингах.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды благоприятствуют во многих видах деятельности. Прежде всего, могут добиться хороших результатов работники режимных и охраняемых учреждений. Могут вырасти доходы от выполнения частных заказов, а также от удаленной работы на дому. При необходимости, вы сможете оформить полагающиеся по закону льготные выплаты, пособия, компенсации, субсидии и налоговые вычеты.
Рак
Сегодня Раки могут добиться продвижения в делах главным образом за счет расширения своих деловых и дружеских связей. В любой ситуации вы можете рассчитывать на помощь друзей и единомышленников, которые могут стать для вас надежной опорой и поддержкой. День располагает вас к успешной деятельности по учреждению акционерного общества или инвестиционного фонда. Можно подписывать договора о сотрудничестве. Хорошо заниматься планированием.
Лев
Сегодня Львы, занимающие руководящие должности, в этот день могут чувствовать себя уверенно. Ваши позиции в бизнесе могут существенно укрепиться. Многие из вас осознают в полной мере силу и могущество своей власти и влияния. Начинания в бизнесе в этот день могут получить успешное развитие. Хорошее время для урегулирования отношений с представителями официальной власти. Главное условие для успеха — целеустремленность и последовательность в действиях.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют искать удачу в контактах с заграницей. Прежде всего, это может относиться к тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции. Далее идут работники совместных предприятий и те, кто трудится по контрактам за границей. Успешно могут пойти дела у туристических агентств и тех, кто работает удаленно из-за границы. Другим позитивным направлением может стать профессиональное обучение, обмен опытом с целью повышения квалификации.
Весы
Сегодня Весам может сопутствовать успех в финансовой деятельности. Например, вы сможете урегулировать вопросы, связанные с финансовыми обязательствами. Используйте имеющиеся у вас свободные деньги для погашения долгов. Вам могут поступить крупные суммы денег, которыми вы сможете успешно распорядиться. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо своей работы, то, вероятно, сможете получить дополнительные доходы от выполнения частных заказов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, имеющим свой бизнес, звезды советуют сосредоточиться на партнерском сотрудничестве. Именно взявшись за это звено, вы сможете вытянуть всю цепочку своего бизнеса на совершенно новый уровень. Преуспевают те фирмы, костяк кадрового состава которых состоит из партнеров по браку, родственников и друзей. Могут успешно проходить переговоры, в том числе на многосторонней основе. Подписанные договора могут оказаться очень выгодными.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов этот день может сложиться во всех смыслах удачно для деловой активности. Может улучшиться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Руководящие работники могут быть уверены, что подчиненные точно и в срок выполнят их приказы и распоряжения. Характерная черта для успеха этого дня — трудолюбие. Вы с большим желанием можете браться за любую работу, и у вас все может прекрасно получаться.
Козерог
Сегодня Козероги, занятые творчеством, могут запомнить этот день как один из самых успешных за последнее время. Особенно это относится к сценическому искусству и выступлениям на публике. Музыканты, артисты театра и шоу-бизнеса могут получить заслуженные аплодисменты и признание. Все, кто причастен к миру моды, могут добиться сегодня больших успехов. Можно браться за любую новую работу — вы сможете быстро сориентироваться в новой обстановке и получить конкурентные преимущества.
Водолей
Сегодня Водолеи преуспеют в любой деятельности, относящейся, так или иначе, к теме недвижимости. Можно искать клиентов для заключения сделок по купле, продаже или обмену недвижимости. Успешно идут работы по ремонту, строительству и выполнению коммунальных услуг. Строители могут передавать готовый объект заказчику, будучи уверенными, что не возникнет никаких заминок и нештатных ситуаций. Хорошо идут дела у тех, кто занят подготовкой отчетов.
Рыбы
Сегодня Рыбам для продвижения в делах звезды советуют сосредоточиться на укреплении деловых связей. От того, как вы сумеете выстроить взаимодействие во всех звеньях цепочки бизнеса, зависит успех в целом. Прежде всего, это касается тех, кто причастен к торговле, а также транспорту. Можно делать оптовые закупки товара на складе с целью его продажи в розницу. Хорошее время для аналитической работы с информацией.