Гоним подальше негативные мысли — гороскоп на 3 мая

2 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня формирующееся соединение Луны и Сатурна может спровоцировать ряд неприятностей, но они будут чем-то смягчены.

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Гороскоп на сегодня говорит, что найдется друг по несчастью, подходящий источник утешения или неожиданная возможность компенсации материального ущерба. Обстоятельства этого дня могут напомнить об ограничениях, контроле, старых долгах, хронических недомоганиях и вынужденной зависимости от прошлого, создать предпосылки для меланхолии, замкнутости, мнительности, недоверия, обид, слабости и чувства одиночества. Не лучшее время для развлечений, физических нагрузок, интенсивного общения и энергичных начинаний. Овен Сегодня Овнам не стоит удивляться, если они почувствуют упадок сил или тягу к одиночеству. Звезды уверяют, что подобные настроения временны, но не случайны: настала пора сбавить темп, ограничить круг контактов и взять в текущих делах перерыв на пару дней, чтобы потом с новой энергией вернуться к активной жизни. Стоит помнить, что этот день склоняет к осторожности, сентиментальности и мнительности. Телец Сегодня Тельцам день поможет быть реалистами, когда их взгляды обращаются в близкое будущее. Доля здорового скепсиса пойдет им на пользу после волнений, обновлений, романтических переживаний и завышенных надежд. Им удастся найти баланс между трезвым взглядом на вещи и верой в себя, в свой талант, харизму, удачу и привлекательность. Общий запас личного оптимизма уравновесит утрату отдельных иллюзий. Близнецы Сегодня Близнецам желательно стать более организованными и целеустремленными, поставить на первое место долгосрочный план, долг, карьеру, профессию, систему правил или ограничений. Возможно, придется на время взять серьезный тон, сократить свободное общение и заменить его официальным, начать поддерживать более тесный контакт с коллегами, начальством или представителями контролирующих инстанций. Рак Сегодня Ракам день дает надежные ориентиры, которые помогут им и дома, и вдали от родных мест. Для многих Раков это будет свод вполне конкретных законов и правил, профессиональный или моральный «кодекс чести». Следуя ему, они не только не собьются с верного пути, но и получат дополнительную поддержку в лице конкретного человека, например, старшего коллеги, друга, далекого наставника или покровителя. Лев Сегодня Львы могут стать более скрытными, осторожными и подозрительными, что иногда будет оправдано. Полезные качества, которыми готов одарить их этот день — осмотрительность, реализм, разумный скепсис, оглядка на опыт прошлого, забота о страховке, контроле, безопасности или сохранности ресурсов. Среди его негативных сторон - уныние, мнительность и подверженность бессознательным тайным страхам. Дева Сегодня Девам звезды советуют считаться с выставленными ситуацией внешними ограничениями. Это может быть психологическая дистанция в личном общении, необходимость придерживаться норм профессионального этикета или другое обстоятельство. Возможно, придется проявить чуть больше уважения к старшим, принять во внимание чью-то потребность в одиночестве, молчании и дополнительном личном пространстве. Весы Сегодня Весов обстоятельства могут ограничить в ряде возможностей, вынудить их стать на время более скрытными и сдержанными. Могут напомнить о себе хронические недуги, требующие контроля и профилактики, а также рутинные повседневные планы и обязанности. В этот день имеет смысл сократить контакты и отложить развлечения. Денежные траты желательны лишь по необходимости, например, на оплату лечения. Скорпион Сегодня Скорпионам день позволяет отдохнуть от суеты, лишнего общения или напряженной работы. Условием полноценной психологической и физической разгрузки может стать уединение, уход от избыточных контактов или отказ от развлечений. Если вы хотите, чтобы кто-то был с вами рядом, лучше, если это будет близкий по духу человек, присутствие которого дарит вам силы, а не отнимает у вас душевную энергию. Стрелец Сегодня Стрельцам может потребоваться уединение дома или в офисе, убежище для мечтаний или воспоминаний. Также этот день может напомнить им о семейном долге, домашних или иных обязанностях и долгосрочных планах, о необходимости контроля за ветхим жильем или другим наследием прошлого. Есть риск уныния, временного падения физического и эмоционального тонуса. Может посетить чувство одиночества. Козерог Сегодня для Козерогов день удачнее, если они не поддадутся меланхолии, подозрительности и плохим воспоминаниям. Впечатлительным Козерогам звезды советуют избегать темных сырых помещений и мест, где бродят призраки печального прошлого. Хорошие способы сделать жизнь гармоничнее — любимая роль, блюдо или вещь, добавляющая комфорта, а также духовный контакт с другом, ребенком или объектом симпатий. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют подойти рациональнее к решению материальных вопросов, в частности, к профессиональным доходам и к плановым покупкам в дом. Это подходящий момент для того, чтобы проинспектировать запасы и ресурсы, оценить стабильность своих заработков и состояние бюджета. Возможно, есть смысл стать экономнее и бережливее в одних сферах, чтобы позволить себе больше новинок в других. Рыбы Сегодня Рыб день призывает к сдержанности, напоминает им о долгосрочных планах, о действующих сейчас в их жизни правилах и ограничениях. Возможно, придется вспомнить о профессиональном долге, карьере, самоконтроле или дисциплине, о рамках, связанных с должностью, здоровьем или возрастом. Подходящий момент для уединения. Важно не поддаться унынию и найти в своем положении побочные бонусы: они есть.