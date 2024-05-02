Гоним подальше негативные мысли — гороскоп на 3 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что найдется друг по несчастью, подходящий источник утешения или неожиданная возможность компенсации материального ущерба. Обстоятельства этого дня могут напомнить об ограничениях, контроле, старых долгах, хронических недомоганиях и вынужденной зависимости от прошлого, создать предпосылки для меланхолии, замкнутости, мнительности, недоверия, обид, слабости и чувства одиночества. Не лучшее время для развлечений, физических нагрузок, интенсивного общения и энергичных начинаний.
Овен
Сегодня Овнам не стоит удивляться, если они почувствуют упадок сил или тягу к одиночеству. Звезды уверяют, что подобные настроения временны, но не случайны: настала пора сбавить темп, ограничить круг контактов и взять в текущих делах перерыв на пару дней, чтобы потом с новой энергией вернуться к активной жизни. Стоит помнить, что этот день склоняет к осторожности, сентиментальности и мнительности.
Телец
Сегодня Тельцам день поможет быть реалистами, когда их взгляды обращаются в близкое будущее. Доля здорового скепсиса пойдет им на пользу после волнений, обновлений, романтических переживаний и завышенных надежд. Им удастся найти баланс между трезвым взглядом на вещи и верой в себя, в свой талант, харизму, удачу и привлекательность. Общий запас личного оптимизма уравновесит утрату отдельных иллюзий.
Близнецы
Сегодня Близнецам желательно стать более организованными и целеустремленными, поставить на первое место долгосрочный план, долг, карьеру, профессию, систему правил или ограничений. Возможно, придется на время взять серьезный тон, сократить свободное общение и заменить его официальным, начать поддерживать более тесный контакт с коллегами, начальством или представителями контролирующих инстанций.
Рак
Сегодня Ракам день дает надежные ориентиры, которые помогут им и дома, и вдали от родных мест. Для многих Раков это будет свод вполне конкретных законов и правил, профессиональный или моральный «кодекс чести». Следуя ему, они не только не собьются с верного пути, но и получат дополнительную поддержку в лице конкретного человека, например, старшего коллеги, друга, далекого наставника или покровителя.
Лев
Сегодня Львы могут стать более скрытными, осторожными и подозрительными, что иногда будет оправдано. Полезные качества, которыми готов одарить их этот день — осмотрительность, реализм, разумный скепсис, оглядка на опыт прошлого, забота о страховке, контроле, безопасности или сохранности ресурсов. Среди его негативных сторон - уныние, мнительность и подверженность бессознательным тайным страхам.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют считаться с выставленными ситуацией внешними ограничениями. Это может быть психологическая дистанция в личном общении, необходимость придерживаться норм профессионального этикета или другое обстоятельство. Возможно, придется проявить чуть больше уважения к старшим, принять во внимание чью-то потребность в одиночестве, молчании и дополнительном личном пространстве.
Весы
Сегодня Весов обстоятельства могут ограничить в ряде возможностей, вынудить их стать на время более скрытными и сдержанными. Могут напомнить о себе хронические недуги, требующие контроля и профилактики, а также рутинные повседневные планы и обязанности. В этот день имеет смысл сократить контакты и отложить развлечения. Денежные траты желательны лишь по необходимости, например, на оплату лечения.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день позволяет отдохнуть от суеты, лишнего общения или напряженной работы. Условием полноценной психологической и физической разгрузки может стать уединение, уход от избыточных контактов или отказ от развлечений. Если вы хотите, чтобы кто-то был с вами рядом, лучше, если это будет близкий по духу человек, присутствие которого дарит вам силы, а не отнимает у вас душевную энергию.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может потребоваться уединение дома или в офисе, убежище для мечтаний или воспоминаний. Также этот день может напомнить им о семейном долге, домашних или иных обязанностях и долгосрочных планах, о необходимости контроля за ветхим жильем или другим наследием прошлого. Есть риск уныния, временного падения физического и эмоционального тонуса. Может посетить чувство одиночества.
Козерог
Сегодня для Козерогов день удачнее, если они не поддадутся меланхолии, подозрительности и плохим воспоминаниям. Впечатлительным Козерогам звезды советуют избегать темных сырых помещений и мест, где бродят призраки печального прошлого. Хорошие способы сделать жизнь гармоничнее — любимая роль, блюдо или вещь, добавляющая комфорта, а также духовный контакт с другом, ребенком или объектом симпатий.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют подойти рациональнее к решению материальных вопросов, в частности, к профессиональным доходам и к плановым покупкам в дом. Это подходящий момент для того, чтобы проинспектировать запасы и ресурсы, оценить стабильность своих заработков и состояние бюджета. Возможно, есть смысл стать экономнее и бережливее в одних сферах, чтобы позволить себе больше новинок в других.
Рыбы
Сегодня Рыб день призывает к сдержанности, напоминает им о долгосрочных планах, о действующих сейчас в их жизни правилах и ограничениях. Возможно, придется вспомнить о профессиональном долге, карьере, самоконтроле или дисциплине, о рамках, связанных с должностью, здоровьем или возрастом. Подходящий момент для уединения. Важно не поддаться унынию и найти в своем положении побочные бонусы: они есть.