Создаем тишину — любовный гороскоп на 9 мая

Наш гороскоп даст ценные советы и рекомендации, которые помогут использовать потенциал дня наиболее эффективно.
Овен
Сегодня Овнам не сидится на месте и не хочется молчания. Многим Овнам повезет и они встретят полное понимание у своих возлюбленных, отправятся вместе с ними на прогулку или будут до ночи перебрасываться забавными сообщениями. Некоторые темы и идеи этого дня вскоре получат развитие.
Телец
Сегодня Тельцам желательно иногда отвлекаться от своих приятных романтических эмоций и оглядываться вокруг: обстановка меняется и однажды эти перемены могут отразиться на общении с пассией, придав роману иной оттенок. Если партнер зовет пообщаться и прогуляться, стоит принять его приглашение.
Близнецы
Сегодня Близнецы ловко подстраиваются под ситуацию, ухитряясь совместить свои природные качества или тайные чувства с требованиями момента. Они непременно найдут способ связи с любимым человеком, если он далеко, или вариант общения, если их разделяет с ним языковой и культурный барьер.
Рак
Сегодня Раков обстоятельства приглашают быть более контактными и подвижными, если они не желают упустить шанс лишний раз повидаться со своей пассией. Но если общение так и не состоялось, звезды советуют не слишком об этом жалеть: скорее всего, свидание пройдет не совсем так, как хочется.
Лев
Сегодня у Львов возрастает общительность и часто их желание взаимно: партнер тоже не против контакта или короткого совместного приключения. Львы, столкнувшиеся с нежеланием любимого человека выйти на связь, получат нужные сведения о нем от друзей или из популярных источников в соцсетях.
Дева
Сегодня Дев обстоятельства этого дня вынуждают быть не влюбленными идеалистами, а ловкими дельцами и предприимчивыми практиками. Важное свидание звезды рекомендуют отложить: в общении с любимым человеком может присутствовать поверхностность, не хватать истинной романтики, гармонии и духовной близости.
Весы
Сегодня у Весов есть выбор: пассивно оставаться в плену своих чувств, которые чреваты для них определенными проблемами, или отвлечься от романтических переживаний момента, чтобы сформировать более надежный фундамент для счастья, например, занявшись вместе с партнером общим делом или хобби.
Скорпион
Сегодня Скорпионов обстоятельства дня могут заставить лавировать, подстраиваться к ситуации или подавлять часть своих чувств. Возможно, от них потребуется какой-то маневр или любимый человек срочно попросит их о помощи. Настоящего романтического свидания может не получиться из-за суеты.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов общительность встречает положительный отклик. Они могут рассчитывать на активную обратную связь от объекта симпатий и на быстрое развитие романа при малейшем поощрении со своей стороны. Однако нет гарантии, что сейчас они отдадутся формированию отношений всецело.
Козерог
Сегодня Козерогам приходится заботиться о каких-то мелочах или постоянно на что-то отвлекаться, что не способствует их концентрации на приятной романтической стороне событий. Они поступят разумно, отложив важное для себя свидание: случай для полноценной любовной встречи у них еще будет.
Водолей
Сегодня у Водолеев не всегда есть возможность соединить слова, чувства и действия, но они могут проявить инициативу превентивно и сделать шаг, который будет оценен чуть позже. Какой именно шаг, им подскажет обстановка, которая сегодня является очень информативной, или их собственная интуиция.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут поддаться внешним влияниям и последовать чужому примеру, который им не совсем подходит. В итоге, они рискуют создать себе в отношениях трудности почти на целый год. Звезды советуют ограничиться мелкими шагами и нейтральными темами. Не лучший день для важного свидания.