Не скрываем чувства — любовный гороскоп на 14 мая

Наш гороскоп расскажет, как стать еще ближе к своей второй половинке.
Овен
Сегодня Овнам ситуации предоставляют отличные условия для активности в личной жизни. Особый вес получат вербальные свидетельства любви и симпатии. Если вы не успели сказать любимому человеку нечто важное, постарайтесь сделать это именно сегодня, уже завтра ваши слова могут быть восприняты иначе.
Телец
Сегодня Тельцы нуждаются в ярком свидании-шоу с собой в главной роли, скромность не для них. Они щедры и искренни, склонны к театральным широким жестам, экстравагантному выражению чувств и демонстрации своих любовных побед, могут быть неравнодушны к внешним эффектам и дорогим эксклюзивным подаркам.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют активнее контактировать с любимым человеком и не бояться нестандартного поворота событий в отношениях с ним. Ситуации этого дня не всегда предсказуемы, но внушают оптимизм. Не отказывайтесь от свидания, прогулки, совместного развлечения, романтического сюрприза.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что любовь несовместима со скукой, унынием, грустью, жадностью, холодом, пассивностью, предсказуемостью и застоем. Для поддержки огня в костре любовных желаний нужны яркие краски, моменты веселья и радости. Приветствуется игривость, креатив, доля импровизации.
Лев
Сегодня Львам не стоит пропускать этот день, если они мечтают о необычном эффектном свидании с элементами экстравагантности и эпатажа, хотят произвести на партнера впечатление или сделать ради любви широкий щедрый жест. Не исключается оригинальный поворот в личной жизни, пик чувств, романтический сюрприз.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства дают дополнительную степень свободы в любовных делах, но звезды советуют позволять ее себе только при исполнении сиюминутных спонтанных желаний. Не стоит торопиться с долгосрочными планами в своей личной жизни, важными обещаниями или новой любовной инициативой.
Весы
Сегодня Весам не стоит пропускать этот день, если они хотят повеселиться, освежить свои чувства или узнать свою пассию с новой стороны. Романтическое свидание в эти сутки может оказаться эмоционально или материально затратным, зато не даст заскучать и может открыть в романе новые неизведанные горизонты.
Скорпион
Сегодня Скорпионам будет проще обратить на себя внимание любимого человека, если они станут более яркими, активными, щедрыми и артистичными. В сложившихся союзах такое поведение может принести двоякий результат: с одной стороны, партнер начнет больше ценить, с другой, может начать ревновать.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может не быть полной свободы в реализации романтических планов, но у них есть настроение для романтики и игры, а это уже половина успеха. Многое из того, что они пообещают себе и любимому человеку, вскоре сбудется. Находясь в разлуке, не стоит откладывать любовную переписку.
Козерог
Сегодня у Козерогов романтическое свидание способно отнять немало сил, провести их через пик увлекательных игр, волнений и наслаждений. Несмотря на возможные эмоциональные перегрузки, звезды советуют не откладывать встречу, так как уникальная атмосфера праздника и чуда вскоре может исчезнуть.
Водолей
Сегодня Водолеев и их любимых роковым образом тянет друг к другу, но не менее сильной может быть тенденция отторжения. Это особенно вероятно, если оба партнера отличаются яркой индивидуальностью и необычной харизмой, жаждут эксклюзивного внимания к своей персоне и пытаются затмить друг друга.
Рыбы
Сегодня Рыбы не останутся в отношениях с представителями противоположного пола без ярких впечатлений, но порой получаемые эмоции будут казаться им чрезмерными. Чтобы получить от романтического свидания искреннее и неподдельное удовольствие, им придется вначале психологически настроиться на него.