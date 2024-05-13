Реализуем потенциал — финансовый гороскоп на 14 мая

Наш гороскоп расскажет, как дотянуться до своих целей и мечтаний.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, удастся значительно укрепить свои позиции в мире бизнеса. Благодаря хорошо скоординированной работе с коллегами и с опорой на поддержку со стороны начальства вы сумеете добиться поставленных целей. Подходить к работе беспристрастно и предельно конкретно. Так вы сможете определить наиболее приоритетные направления, куда предстоит прикладывать усилия.
Телец
Сегодня у Тельцов наиболее выгодное направление деятельности может быть связано с творческой деятельностью, направленной на усиление популярности вашей фирмы и рост личного авторитета. В связи с этим любые шаги по раскрутке бизнеса (рекламные акции, выставки, презентации, смена вывески и пр.) могут принести положительный эффект. Хорошо усовершенствовать методы работы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться прекрасный день для капиталовложений в недвижимость. Если у вас есть собственный бизнес, то рекомендуется заниматься модернизацией производственных помещений, закупкой новой мебели, офисной техники, переоборудованием торговых площадей и мастерских. Также это хорошее время для инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Рак
Сегодня Ракам чтобы максимально успешно реализоваться, звезды советуют уделить время для укрепления и развития деловых связей. Это особенно актуально для тех, чей бизнес прирастает за счет расширения связей: партнерство, транспорт, консультирование, сетевой маркетинг, торговля, посредничество. Хорошее время для аналитической работы с информацией и документами.
Лев
Сегодня у Львов день может сложиться благоприятно для роста доходов. Вы можете получить выгодные заказы, сумеете установить деловые и доброжелательные отношения с начальством и коллегами по работе. Однако не следует рассчитывать на «легкие» деньги. Только внутренняя установка на собственный труд и целеустремленность может принести вам положительный результат.
Дева
Сегодня Девы сумеют многого добиться, если в делах будут полагаться только на себя. При личной активности и инициативном поведении вы можете получить поддержку в своих начинаниях. Прежде всего, вы сумеете повысить свою деловую репутацию. Успешно может пойти учеба, обмен мнениями с целью повышения квалификации. Повышение уровня самооценки может привести к росту результативности.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться хороший день для творческого труда в спокойной уединенной обстановке. Можно проводить исследовательскую работу с глубоким погружением в тему. Отличных результатов добьются писатели, художники, ученые, детективы, криминалисты. Также это вполне успешное время для тех, кто работает в ночных заведениях, ресторанах, на базах отдыха, в больницах и аптеках.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют направить свои усилия на коллективную деятельность с целью развития совместных проектов. Вам, возможно, удастся заинтересовать инвесторов своими проектами. Кроме того, вы можете найти формулу для объединения интересов группы людей для работы над общим проектом. Можно вести переговоры о сотрудничестве на многосторонней основе.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют сосредоточить усилия на решении карьерных задач. Если ваш начальник — женщина, то от неё вам может прийти помощь и поддержка. Наибольших успехов добьются те, кто умеет планировать свою деятельность и методично добивается поставленных задач. Благоприятное время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют ориентироваться на расширение контактов с заграницей. Здесь может находиться точка роста для вашего бизнеса. Поэтому дальние поездки за границу, встречи с иностранными партнерами, поставка товаров по импорту и экспорту — все это может пойти успешно. Можно вносить новшества в свою работу. В зоне риска — все спекулятивные виды деятельности.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться благоприятный день для финансовой деятельности и капиталовложений в недвижимость. Можно брать ипотечный кредит в банке. Бизнесмены сумеют урегулировать свои отношения с налоговыми властями. При наличии свободных средств рекомендуется направить их на погашение кредитов. Будьте осмотрительнее при ремонтно-строительных работах.
Рыбы
Сегодня у Рыб наиболее успешным направлением деятельности может стать укрепление и расширение делового партнерства. Возможно, вас ждет успех в коротких поездках, встречах, консультациях, торговле и посредничестве. Чем интенсивнее вы будете вступать в деловые контакты, тем успешнее может пойти ваш бизнес. Может наблюдаться приток количества заказов за счет роста популярности.