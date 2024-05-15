Перемены принесут возможности — гороскоп на 16 мая

15 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня положение Луны в знаке Девы, удачно совпавшее с ингрессией Меркурия в знак Тельца, направит мысли преимущественно в практическое русло.

Фото: rambler